Forfait mobile : 5 Go à 4,99€, ce deal flash (imbattable) via Orange ou SFR 🔥

Et si vous profitiez du week-end pour changer de forfait mobile, et pour faire de belles économies ? De temps en temps, il y a des week-ends où les opérateurs font de très belles promotions – et c’est justement le cas en ce moment même avec Prixtel.

Cette opérateur mobile virtuel (qui utilise les réseaux d’antennes Orange et SFR) casse le prix de son forfait très populaire baptisé « Le complet ». Et si nous pouvons vous donner un conseil : vous feriez mieux de ne pas le rater.

Si Prixtel connait un vrai succès depuis quelques années, c’est parce qu’il propose un forfait mobile plus responsable : vous ne payez que ce que vous consommez réellement. Cela implique que d’un mois à l’autre, le prix de votre abonnement évolue selon vos besoins. Mais heureusement, quelle que soit votre consommation mensuelle, le prix reste correct grâce à un système de paliers.

Pourquoi prendre ce forfait Prixtel ?

Aujourd’hui, les opérateurs télécoms se battent à celui qui offrira le forfait mobile avec le maximum de data en France. La réalité, c’est qu’on utilise bien souvent nettement moins que la quantité de données mobiles de notre forfait.

Avec l’opérateur Prixtel, le vrai avantage est de pouvoir payer moins si l’on consomme moins. Cette promesse plait à un grand nombre de français qui veulent réduire leurs dépenses tout en bénéficiant d’un excellent forfait, avec un excellent réseau (Orange ou SFR).

Avec l’offre spéciale mise en avant ce week-end, Prixtel va faire un carton. Par défaut, dans le forfait « Le complet », les clients bénéficient des appels, SMS et MMS en illimité. C’est ensuite la consommation réelle de données internet qui va influencer le prix qu’ils paieront chaque mois. Évidemment, si d’un mois à l’autre, ils consomment moins, alors la facture baissera naturellement. En période de confinement, c’est le meilleur moyen pour économiser.

Au niveau des paliers, voici le fonctionnement et le coût plus faible avec la promotion : s’ils utilisent entre 0 et 5 Go sur un mois, le coût de leur abonnement sera de 4,99€ sur la période. S’ils utilisent entre 5 et 15 Go sur le mois, le forfait reviendra à 9,99€ tous les mois. Au delà, et jusqu’à 50 Go par mois, cela leur coûtera 14,99€ par mois. Mois après mois, la facture évolue.

Comme vous pouvez le voir par vous-même, la grille de tarifs de ce forfait mobile est ultra compétitive sur tous les paliers. Par ailleurs, Prixtel est aujourd’hui le seul opérateur à offrir un forfait qui offre un prix à moins de 5€, avec 5 Go de data. Une large majorité des français ne consomme pas plus que ce volume de données internet, c’est donc un prix vraiment très agressif qui est mis en avant.

Les prix ci-dessus sont valables pendant la première année, après quoi ils remontent de 5€ pour chacun des paliers. Autrement dit, le palier jusqu’à 5 Go passe alors à 9,99€ par mois – ce qui reste encore très raisonnable. Encore une fois, il vous suffit de comparer ce forfait mobile avec celui de rivaux directs : à l’heure actuelle, aucun ne propose de prix autour des 10€ pour une quantité de données acceptable.

Zéro engagement, via le réseau Orange ou SFR

Si Prixtel est très populaire chez les français, c’est parce qu’il associe deux choses : un prix contenu, et une qualité de réseau imbattable. Pour ce faire, il utilise les réseaux Orange et SFR pour vos télécommunications. Vous êtes donc garantis d’avoir le meilleur réseau possible, quelle que soit la zone géographique dans laquelle vous êtes.

Vous pouvez à tout moment solliciter le support Prixtel pour changer d’un réseau à un autre, selon la qualité du signal. Par ailleurs, vous pouvez comparer tous les forfaits via Orange et SFR – et vous remarquerez qu’aucun n’est aussi bon que celui de l’opérateur Prixtel.

Dernier point : Prixtel ne demande aucun engagement de la part de ses clients. En souscrivant à ce forfait mobile, vous avez donc le droit de résilier à tout moment, sans préavis. C’est un bon moyen de garder sa liberté, et de tester le service Prixtel sans aucun risque pour vous. L’opérateur télécom sait pertinemment qu’il offre en ce moment le meilleur rapport qualité prix, et que personne ne pourra le battre sur ce terrain.

Pour découvrir ce forfait mobile, c’est ici :

