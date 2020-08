Forfait mobile : 5 Go à 4,99€, une offre inégalée (via Orange et SFR)

La première quinzaine d’août est toujours calme en matière de bons plans, y compris sur le forfait mobile. Heureusement, un opérateur télécom se distingue ce week-end : Prixtel. L’opérateur mobile virtuel qui emploie les réseaux Orange et SFR annonce une offre imbattable : un mini prix, un maximum de data – et zéro engagement. C’est notre forfait mobile préféré en ce moment.

Voir l’offre Prixtel

Si vous voulez changer de forfait mobile, Prixtel offre une très bonne solution. Son forfait actuel baptisé « Le complet » est unique en son genre. Il permet à ses utilisateurs d’avoir un maximum de transparence : chacun paie selon ce qu’il consomme réellement. C’est un bon moyen de gagner la confiance de l’opérateur, tout en profitant d’une tarification très compétitive.

Prixtel, un forfait mobile sur mesure

Aujourd’hui, les forfaits mobiles ont tous la même structure : un volume d’appels / SMS / data défini et un prix fixe. C’est probablement ce que vous avez dans le cadre de votre forfait mobile actuel. Pour autant, vous avez probablement déjà connu le hors-forfait. Ou le forfait bloqué. Pour éviter tous ces inconvénients, Prixtel a imaginé l’abonnement idéal pour toutes les occasions.

Comment a-t-il réussi ? Dans le cadre de son forfait mobile « Le complet », un système de palier permet de payer pour sa consommation réelle. Selon le volume de data que vous allez utiliser sur un mois donné, votre facture évoluera de manière automatique. Prixtel a défini trois paliers qui répondent à des profils spécifiques. C’est un bon moyen de mieux gérer son budget, mois après mois.

Avec cette offre, tous les appels, SMS et MMS sont en illimités. Vous n’avez donc pas à vous soucier de ces derniers. Ci-dessous, nous avons retranscrit les trois paliers avec le coût associé à chacun. Par exemple, si vous consommez 4 Go de data sur un mois donné, votre facture sera alors de 4,99€ sur le mois. Vous pouvez aller comparer avec la concurrence, personne ne fait aussi bien que Prixtel.

Les tarifs associés à chacun des paliers sont valables pour les 12 premiers mois. Prixtel propose en ce moment une offre spéciale sur son forfait mobile qui permet de faire une économie supplémentaire. Au delà de la première année, chaque palier grimpe de 5€. Autrement dit, si vous utilisez 4 Go de données mobiles après la première année, cela vous reviendra à 9,99€ par mois. Encore une fois, cela reste une très bonne affaire.



Si vous êtes un gros consommateur de data, Prixtel a imaginé un forfait similaire – avec des paliers plus élevés. Officialisé en juin dernier, la « Giga Série » suit le même principe avec des paliers de 50, 100 et 200 Go. A chaque palier, un tarif est associé. Mais à la différence du forfait mobile « Le complet », les prix sont garantis à vie. Et pour célébrer son lancement, Prixtel avance une chute de prix « à vie » sur ce dernier.

Voici les paliers du forfait Giga Série :

3 atouts en faveur des forfaits Prixtel

Que ce soit le forfait mobile « Le complet » ou la Giga Série, Prixtel offre exactement les mêmes avantages à chacun (cf notre avis sur Prixtel). Le premier est qu’il s’appuie sur des réseaux de qualité. En l’occurrence, les nouveaux clients pourront choisir entre les réseaux Orange ou SFR. Ils peuvent donc accéder au meilleur réseau d’antennes de France – avec un coût minimum. Ni Orange, ni SFR n’ont de tarifs aussi compétitifs que Prixtel. C’est un bon moyen de profiter du meilleur à moindre coût.

Prixtel s’est également mis aux normes avec un forfait mobile « sans engagement ». Vous n’aurez donc aucune mauvaise surprise, vous ne serez jamais bloqué. A tout moment, vous pouvez résilier votre abonnement si vous trouvez mieux ailleurs (même si c’est assez peu probable compte tenu du prix actuel). Cela dit, cette souplesse est au top, et elle distingue Prixtel des acteurs plus classiques qui imposent tous – sans exception – 12 à 24 mois d’engagement.

Le dernier point fort de Prixtel a déjà été abordé plus haut : le prix. Ce forfait mobile est 2x moins cher que tous les rivaux (voire davantage…). Pour 4,99€ par mois, aucun acteur ne propose jusqu’à 5 Go de données. La majeure partie d’entre eux limitent la data à 100 ou 200 Mo pour 4,99€ par mois. Vous ne pourrez donc pas mieux tomber que chez lui.

Attention, cette offre spéciale sur le forfait mobile « Le complet » (et sur la Giga Série) se termine déjà dans les jours à venir. Pour ne pas regretter ce mini prix ultra avantageux du début du mois, mieux vaut saisir l’opportunité au plus vite.

