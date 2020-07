Forfait mobile : 5 Go à 4,99€, une pépite via Orange ou SFR 🔥

Il y a des saisons pour changer de forfait mobile – mais l’été n’en est généralement pas une. En effet, la majorité des opérateurs sont plutôt en retrait pendant cette période et ils capitalisent sur des offres plutôt sur la fin d’année. Heureusement, il y a quelques belles affaires qui sont toujours disponibles à l’instar de Prixtel. Cet opérateur utilise le réseau Orange et SFR pour son offre, et ses prix sont ultra compétitifs.

Vous le savez probablement, mais Prixtel est un opérateur virtuel qui propose un forfait mobile sans engagement. Il offre donc un maximum de souplesse à tous ses clients. A cela, il faut aussi savoir que l’opérateur offre le meilleur rapport qualité prix du marché – quelle que soit la quantité de data que vous utilisez. Ci-dessous, nous allons entrer dans les détails de son forfait « Le complet » et la « Giga Série ».

Un fonctionnement qui est unique

Prixtel adopte un fonctionnement unique qui le distingue de tous ses concurrents : le forfait mobile coûte au plus proche de ce que le client utilise. Il ne paie donc pas pour un service que le client n’a pas utilisé. Avec cette promesse de forfait « ajustable », l’opérateur Prixtel s’éloigne de la bataille que se livrent ses rivaux sur des offres qui sont surdimensionnées.

Le forfait mobile « Le complet » et la « Giga Série » suivent les mêmes règles. Par défaut, les appels, SMS et MMS sont disponibles en illimité. Ensuite, le prix de l’abonnement est conditionné par la quantité de données internet qui est consommée chaque mois. Autrement dit, mois après mois, la facture évolue légèrement selon les besoins de chaque utilisateur.

Pour simplifier encore la grille tarifaire, Prixtel a mis en place un palier pour chacune de ses formules mobiles. Cela permet d’avoir une idée précise du coût de son forfait mobile. Que ce soit pour la « Giga Série » ou pour « Le complet », il y a 3 paliers qui sont chacun liés à un prix défini. Pour vous donner un exemple explicite, voici les différents paliers sur la version « Le complet » :

La stratégie de Prixtel est claire : offrir des tarifs ultra avantageux quelle que soit la quantité de data utilisée. Si vous en consommez 4 Go sur la période, vous serez alors facturé 4,99€. Ces prix affichés sont valables pendant les 12 premiers mois, après quoi chacun des paliers remonte de 5€ par mois. Cela dit, même avec cette hausse après un an, Prixtel reste un acteur compétitif. La marque sait que ses clients peuvent résilier à tout instant, elle fait donc de réels efforts.

Comme nous l’avons dit plus haut, le prix peut évoluer mois après mois. Si par exemple, vous êtes en vacances et vous utilisez moins de data, le prix va naturellement baisser. C’est un bon moyen de ne pas exagérer sur le prix. Et clairement, au prix de 4,99€ par mois, aucun (vraiment aucun) acteur ne fait aussi bien. Même sur les paliers plus élevés, Prixtel reste un opérateur mobile très attrayant.

Un forfait mobile qui est sans engagement

Prixtel surfe sur les standards des meilleurs opérateurs : sans engagement, tarif compétitif et réseau de qualité. Il travaille avec Orange et SFR qui sont respectivement le premier et le troisième meilleur réseau de France pour ses formules. Lors de la souscription à son forfait mobile, vous devrez opter entre l’un ou l’autre, selon la réception dans votre zone géographique. A tout moment, vous pourrez ensuite solliciter Prixtel pour passer de l’un à l’autre, sans aucun frais.

Si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile sur le réseau Orange (ou SFR), vous avez là le meilleur rapport qualité prix. Aucun des deux acteurs historiques des télécoms ne propose de tarif aussi avantageux. Non seulement ils demandent un engagement sur la durée, mais aucun ne propose de forfait à 5 euros par mois pour une telle quantité de data.

La nouvelle Giga Série

Si le forfait mobile « Le complet » est véritablement le grand succès de la marque, cette dernière vient d’annoncer une seconde offre « modulable ». Baptisée « Giga Série », elle suit un principe similaire – avec des paliers qui sont toutefois plus élevés. En l’occurrence, les clients bénéficient aussi de paliers variables, mais entre 50 et 200 Go de data par mois. Les appels, SMS et MMS sont en illimité.

Jusqu’à mardi prochain, l’opérateur offre une réduction « pour la vie » sur cette Giga Série, avec 2€ de réduction sur chacun des trois paliers. Ces derniers sont pourtant déjà très attrayants par défaut, comme vous pouvez le voir ci-dessous :

Si vous consommez beaucoup de données internet, le forfait mobile Giga Série est un excellent choix – sans engagement. Encore une fois, il suffit de le comparer aux concurrents pour comprendre que Prixtel est un niveau encore au-dessus. Alors que l’été est très souvent une période calme en termes de bonnes affaires, Prixtel a vraiment surpris tout le monde.

