Forfait mobile : 5 Go à 4,99€ via Orange ou SFR, c’est fou !

C’est le dernier week-end avant le début du déconfinement, il faut donc patienter encore un peu avant d’être libre. Pourquoi ne pas en profiter pour changer de forfait mobile? Prixtel a décidé de faire un geste envers ses clients pour ce long week-end du 8 mai, et son offre spéciale est à couper le souffle. Si vous avez quelques minutes devant vous, prenez le temps de faire de (vraies) économies.

Le forfait mobile taillé pour vous

Le français Prixtel est un opérateur mobile virtuel qui emploie les réseaux Orange et SFR pour son offre. Ses clients avec un forfait mobile peuvent ainsi profiter des meilleures infrastructures en bénéficiant d’un tarif largement adapté – et plus compétitif que ceux des acteurs traditionnels. Avec la promotion qui est mise en avant par Prixtel ce week-end, la différence est encore plus marquante.

Comment Prixtel parvient-il à être aussi peu cher par rapport à la concurrence ? Il a décidé d’être pleinement transparent et intelligent avec son forfait mobile. Ce dernier est parfaitement adapté à la consommation réelle (de data) de ses clients, ce qui fait que ces derniers ne paient jamais « trop ». Quand les opérateurs mettent systématiquement des offres à 50, 60 ou 100 Go par défaut, les clients n’en consomment en réalité qu’une infime partie.

Avec le forfait mobile de Prixtel, on paie uniquement ce qu’on consomme réellement. Et donc logiquement, la facture est plus faible. Il faut savoir que par défaut, tous les appels, SMS et MMS sont illimités. Le forfait mobile tient son coût de la consommation de données internet (data) mensuelle. Un système de paliers permet de faciliter la compréhension de l’offre.

Les 3 paliers associés au forfait mobile « Le complet » :

Avec ce système de paliers, le forfait mobile de Prixtel est entièrement transparent. A tout moment, il est possible de suivre sa consommation pour savoir dans quelle tranche on se situe. Si par exemple, sur un mois, vous consommez 4 Go de data, votre facture sera alors de 4,99€ sur la période. Il n’y a aucune mauvaise surprise, c’est facile avec Prixtel.

Prixtel aux standards du marché

Aujourd’hui, il faut reconnaitre qu’aucun autre opérateur n’est capable de fournir des prix aussi faibles que ceux de Prixtel. A moins de 5€ par mois, vous ne pourrez pas trouver de meilleur forfait mobile. On rappelle encore une fois que les antennes d’Orange et SFR sont utilisées, vous avez donc une garantie sur la qualité du signal – peu importe où vous vous trouvez en France. A tout moment, vous pouvez passer de l’un à l’autre, selon la qualité du réseau.

Le deuxième point, qui est devenu la norme ces dernières années, c’est le contrat sans engagement de durée. Si les acteurs traditionnels ne le proposent pas, toute la dernière génération née au moment de l’arrivée de Free s’y est mise. En souscrivant à ce forfait mobile chez Prixtel, vous êtes donc libre de résilier à tout moment. Vous n’avez donc aucune crainte à avoir, vous ne serez jamais bloqués.

Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin – et c’est aussi le cas pour ce forfait mobile en promotion. L’offre spéciale prend déjà fin le 12 mai, il faut donc prendre ses précautions ce week-end pour ne pas passer à côté. A noter qu’au bout d’un an, chaque palier voit son prix augmenter de 5€. Cela dit, même avec ces nouveaux taux, le forfait reste très compétitif.

Il est l’heure de conclure ce bon plan forfait mobile en évoquant rapidement la seconde offre de Prixtel. Cet abonnement baptisé « l’essentiel » est destiné à une clientèle qui n’utilise pas beaucoup de data (du tout). A tous ceux qui ont un smartphone avec des fonctionnalités très limitées pour aller sur le web, ce forfait mobile pourrait leur convenir.

En l’occurrence, il est lui aussi modulable, comme le précédent que nous avons détaillé plus haut. Le tarif commence à 2€ par mois (pour 2h d’appels, les SMS et MMS en illimité ainsi que 10 Mo de data) et il peut grimper jusqu’à 7,99€ par mois (200 Mo de data). Si vous utilisez un minimum internet sur votre téléphone, nous ne pouvons que vous recommander l’offre « Le complet » qui sera moins chère et mieux adaptée.