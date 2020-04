Forfait mobile : 5 Go à prix cassé, via Orange ou SFR (idéal confinement) 🔥

En cette période de confinement, le comportement des français avec leur forfait mobile a beaucoup évolué. En effet, ils ont tendance à être davantage sur un Wi-Fi (à leur domicile) et moins sur la 4G, ce qui implique que leur offre est très souvent sur-dimensionné. Pour éviter ce genre de situation, Prixtel propose tout au long de l’année un forfait « ajustable » dont le prix s’adapte à la consommation réelle de chacun. Mieux encore, il est en promo pendant quelques jours !

Pourquoi avoir un forfait mobile ajustable

D’un mois à l’autre, la consommation de data peut sensiblement d’évoluer pour une seule et même personne. Alors plutôt que de payer trop cher (en forfait sur-dimensionné ou en hors-forfait), pourquoi ne pas partir sur un forfait mobile qui s’adapte aux vos besoins de chacun ? Si Prixtel connait depuis quelques années un tel succès, c’est parce qu’il est le seul à proposer une solution adaptée. Fini le gaspillage, Prixtel vous aide à ne payer que ce que vous consommez réellement.

Baptisé « Le complet », ce forfait mobile assez spécial a le fonctionnement suivant : par défaut, les appels, SMS et MMS sont illimités. En revanche, c’est la quantité mensuelle de données internet consommées qui influencera le prix. D’un mois à l’autre, le prix peut donc varier – mais il reste encadré par des paliers qui font que le tarif final est toujours très raisonnable. Avec la promotion en cours, Prixtel se place comme le meilleur rapport qualité prix, quelle que soit la quantité de data utilisée.

Comment est-ce que ça se matérialise dans les faits ? Si un utilisateur consomme entre 0 et 5 Go de data par mois, il devra débourser 4,99€ pour la période écoulée. Le second palier se situe entre 5 Go et 15 Go par mois : dans ce cas-là, l’utilisateur payera 9,99€ pour la période. Enfin, le dernier palier va de 15 Go à 50 Go, et il est au prix de 14,99€ par mois. En période creuse comme en ce moment, vous êtes donc garantis de payer que le minimum pour votre abonnement. Et si vous n’avez pas un bon Wi-Fi, et que vous voulez privilégier la 4G, l’offre 50 Go de Prixtel est top.

D’un mois à l’autre, le coût de votre forfait mobile peut chuter !

Clairement, à 4,99€ par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité et jusqu’à 5 Go de data, Prixtel est très simplement imbattable. Aucun opérateur ne propose de forfait mobile à un prix aussi faible avec autant de données mobiles. Sur les autres paliers, l’opérateur mobile est aussi très compétitif.

Les tarifs ci-dessus sont disponibles la première année (dans le cadre de la promo), après quoi ils augmenteront tous de 5€. Cela dit, même à ce prix-là, le forfait « Le complet » reste l’un des tous meilleurs du marché. Alors que ses rivaux se montrent très timides sur les promo en ce moment, Prixtel n’hésite pas à frapper un grand coup avec une offre spéciale très généreuse.

Prixtel, un opérateur virtuel, zéro engagement

Prixtel n’est pas un opérateur mobile traditionnel puisqu’il utilise lui-même (en partenariat) les réseaux d’antennes Orange et SFR pour bâtir son offre. Autrement dit, en optant pour un forfait mobile chez lui, vous avez l’opportunité d’avoir les meilleurs réseaux de France (dixit l’ARCEP) tout en bénéficiant d’un prix très réduit sur votre abonnement. Ni Orange, ni SFR ne proposent des prix aussi faibles pour une telle quantité de data, cette offre tombe à pic.

Enfin, sachez que Prixtel ne demande aucun engagement de durée à ses clients. Vous n’êtes donc pas bloqués chez lui, et vous pouvez facilement résilier si l’offre ne vous convenait plus. En prenant un forfait mobile chez cet opérateur télécom, vous ne prenez donc aucun risque. Mieux, vous en sortez grands gagnants ! Sachez quand même que cette promotion n’a pas vocation à durer, et qu’elle se termine déjà dans quelques jours.

