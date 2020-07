Forfait mobile : 5 Go à un prix ridicule, via Orange ou SFR 🔥

Il ne faut pas changer de forfait mobile Ă n’importe quel moment. Parfois, il y a de vraies opportunitĂ©s pour faire des Ă©conomies grâce Ă des offres « spĂ©ciales ». Justement, en ce moment, l’opĂ©rateur Prixtel nous gâte avec une offre gĂ©nĂ©reuse – qui s’arrĂŞte dĂ©jĂ très bientĂ´t.

L’opĂ©rateur s’appuie sur les rĂ©seaux Orange et SFR (au choix) et permet d’avoir un volume de data consĂ©quent pour un tarif maĂ®trisĂ©. Il reprend Ă©videmment tous les codes actuels avec une formule sans engagement et un suivi efficace de la consommation. A cela, il rajoute une brique qui lui est unique, et qui permet de payer uniquement ce que l’on consomme rĂ©ellement.

Un forfait mobile personnalisable

En gĂ©nĂ©ral, quand vous souscrivez Ă un forfait mobile, vous avez une quantitĂ© d’appels et de SMS donnĂ©e, un volume de data donnĂ© et un prix fixe. Prixtel a complètement cassĂ© ces codes avec un forfait qui Ă©volue au fil des mois, selon les besoins rĂ©els de ses clients.

Que ce soit avec sa formule « Le complet » ou dans le cadre de la « Giga SĂ©rie », tout est fait pour ne payer que la data que l’on consomme. C’est grâce Ă un système de paliers progressifs (chacun associĂ©s Ă un prix fixe) que le client pourra s’y retrouver. Mois après mois, sa facture Ă©volue de manière transparente. Pour simplifier son offre, Prixtel a dĂ©fini trois paliers pour chacune de ses deux formules.

Dans le cadre du forfait mobile « Le complet », voici les paliers :

Sachez par ailleurs que les appels, SMS et MMS sont tous illimitĂ©s avec ce forfait mobile. Il faut Ă©galement savoir que les prix affichĂ©s pour chacun des paliers sont valables pour un an, après quoi chacun d’entre eux augmente de 5€. Cela dit, mĂŞme après cette première annĂ©e, le tarif restera plus compĂ©titif que bon nombre d’acteurs du marchĂ© des tĂ©lĂ©coms.

Pour la « Giga Série », voici les trois paliers :

La Giga SĂ©rie est un forfait mobile qui suit exactement le mĂŞme principe que la formule « Le complet ». La seule diffĂ©rence entre les deux offres rĂ©side dans les paliers – qui sont plus Ă©levĂ©s dans le cas de la version Giga SĂ©rie. Ainsi, vous pouvez grimper jusqu’Ă 200 Go de donnĂ©es mobiles par mois, ce qui sera rĂ©ellement utile que pour un nombre restreint de personnes.

Cela dit, la Giga Série a connu un vif succès depuis son lancement il y a quelques semaines. Si vous regardez beaucoup de films et si vous partagez votre connexion, ce forfait mobile peut avoir un réel intérêt. Encore une fois, vous ne payerez que ce que vous consommez réellement. Ca peut être pratique si vous partez en vacances et que vous avez un besoin immédiat de beaucoup de data.

Pourquoi choisir ce forfait mobile ?

Que ce soit le forfait mobile « Le complet » ou la « Giga SĂ©rie », il faut tout d’abord reconnaĂ®tre que leur politique de prix est très compĂ©titive. Peu de concurrents arrivent Ă offrir aussi bien, surtout en ce moment. Dans le cas de la nouvelle Giga SĂ©rie, il faut savoir que le tarif est garanti Ă vie – ce qui est une promesse devenue très rare dans l’industrie. Par ailleurs, les nouveaux clients de cette offre pourront Ă©galement profiter du premier mois offert.

Ensuite, le deuxième argument de l’offre Prixtel est sa souplesse. En effet, il met en avant un forfait sans engagement, qui offre toute la flexibilitĂ© aux utilisateurs de changer s’ils le souhaitent. Ils sont ainsi libre d’aller voir ailleurs – mĂŞme s’ils n’ont pas de rĂ©el intĂ©rĂŞt avec la politique tarifaire actuelle.

Enfin, le dernier point qu’il est important de souligner est la qualitĂ© du rĂ©seau. Prixtel a nouĂ© un partenariat avec Orange et SFR pour utiliser leur infrastructure. Au moment de l’inscription, vous pouvez ainsi choisir d’utiliser le rĂ©seau Orange ou SFR, au choix, selon la qualitĂ© de ces derniers dans votre zone. A tout moment, vous pouvez demander Ă passer de l’un vers l’autre.

Pour dĂ©couvrir le forfait mobile de Prixtel, c’est ici :

