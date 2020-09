Forfait mobile : 5 Go et 50 Go à prix cassé ce week-end (sur Orange ou SFR)

Si on s’éloigne progressivement de la rentrée, quelques rares opérateurs télécoms maintiennent des offres spéciales. C’est le cas de Prixtel, qui propose un forfait mobile avec un excellent rapport qualité prix. Pour ce week-end, vous ne trouverez pas mieux ailleurs pour un abonnement sans engagement.

Voir l’offre Prixtel

Prixtel est un MVNO qui connait un vif succès depuis plusieurs années. Il faut dire qu’il réunit tous les atouts pour se distinguer : un forfait mobile sans engagement, un très bon réseau et surtout, un prix raisonnable. Dans le cadre de son offre de la rentrée, l’opérateur coiffe tous ses concurrents sur les tarifs. Ses formules « Le complet » et « Giga Série » vous permettent de faire de vraies économies, sans contrainte.

Un forfait mobile très intelligent

En temps normal, quand vous souscrivez à un abonnement chez un opérateur quelconque, vous profiterez d’une quantité d’appels / SMS / MMS / data à un prix donné. Quelle que soit votre niveau de consommation, le prix est fixé par avance (hormis le hors-forfait, qui peut saler l’addition).

Chez Prixtel, on a choisi de mieux répondre à la réalité de chacun, sans pour autant complexifier le forfait mobile. Que ce soit sa formule « Le complet » ou la « Giga Série », les deux incluent les appels, SMS et MMS en illimité. A cela, la consommation de data aura une influence directe sur le prix. Autrement dit, mois après mois, le coût du forfait varie – dans une fourchette toujours raisonnable.

Pour que tout le monde comprenne facilement ce forfait mobile, Prixtel a imaginé un système de paliers mensuels. Ci-dessous, vous pouvez voir le prix associé à chacun des paliers de consommation pour la « Giga Série ».

Pour en savoir plus sur ce forfait mobile « Giga Série », c’est par ici :

Voir l’offre Prixtel

Vous pouvez faire les calculs dans tous les sens, le forfait mobile de Prixtel est plus avantageux que tous les autres sur le marché. En reprenant les paliers ci-dessus, vous pouvez utiliser par exemple 50 Go pour tout juste 9,99€ par mois. Si le mois d’après, votre consommation est en forte hausse, vous passerez sur le palier plus élevé. Le mois d’après, le coût peut retomber selon vos besoins.

Pour illustrer ce systèmes de paliers, voici un tableau clair :

Si vous utilisez beaucoup de data, vous pouvez voir que le dernier palier (jusqu’à 200 Go par mois) est lui aussi très avantageux. En général, pour ce même prix (19,99€ par mois), les autres opérateurs télécoms se limitent à 100 Go. Autrement dit, en optant pour ce forfait mobile chez Prixtel, vous avez accès à 2x plus de data.

Sachez toutefois que les trois paliers ci-dessous verront chacun leur prix augmenter après la première année de souscription. Chacun augmentera de 5€ par mois (cf. tableau ci-dessus), ce qui reste encore correct par rapport au reste du marché. Et si vous n’étiez pas d’accord, vous pouvez changer de forfait mobile puisque vous ne serez jamais engagé avec lui.

Le complet débute à 4,99€ par mois

Si vous êtes plus modéré dans la consommation de données mobiles, vous pouvez choisir la formule « Le complet ». Ce forfait mobile reprend le même principe que la Giga Série, à la seule différence que les paliers sont plus bas. Logiquement, le coût associé à chacun d’entre eux est aussi plus faible.

Avec ce forfait mobile, les appels, SMS et MMS sont toujours illimités. Ci-dessous, les paliers avec les prix associés. Ici aussi, chaque palier grimpera de 5€ après les 12 premiers mois.

Si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile à moins de 5€ par mois, le premier palier vous ira parfaitement. Aucun opérateur n’offre autant de data pour seulement 4,99€ par mois. Chez Bouygues Telecom ou SFR, vous devrez vous contenter de 200 Mo de data pour ce même prix – ce qui limite fortement votre consommation.

Pourquoi Prixtel mérite-t-il la confiance ?

Au fil des années, le MVNO Prixtel s’est fait une place parmi les plus grands du marché. Avec son forfait mobile « Le complet » ou la Giga Série, il combine tous les avantages et toute la souplesse que l’on attend d’un opérateur. Ci-dessous, nous avons recensé tous les points clés qui devraient vous rassurer sur lui :

En souscrivant à un forfait mobile chez lui, vous pourrez choisir entre le réseau Orange ou SFR. Orange est le meilleur réseau de France, SFR le troisième. Vous avez donc la garantie d’accéder à un très bon réseau…sans avoir à en payer le prix. Si vous allez en direct chez Orange ou SFR, vous allez voir que les tarifs sont nettement plus élevés. Quelle que soit la formule, le contrat est sans engagement. A tout moment, le client peut résilier son abonnement. Prixtel ne bloque pas ses clients, vous avez donc l’entière garantie de pouvoir retourner votre veste si besoin. Enfin, le dernier atout est évidemment le prix. Que ce soit sur le palier 5 Go, 50 Go, 100 Go ou 200 Go, Prixtel est le plus compétitif du marché. Son offre spéciale pour la rentrée est ultra avantageuse pour tous les profils. Si vous cherchez un forfait mobile à mini réduit, Prixtel a la réponse. Si vous êtes un gros consommateur de data, Prixtel a la réponse.

Comme vous pouvez le voir sur l’image plus haut, l’offre spéciale sur les forfaits mobiles de Prixtel se termine bientôt. C’est donc le dernier week-end où vous pouvez souscrire à ce deal spécial rentrée. Il faudra donc être rapide pour ne pas rater cette occasion.

Pour voir son forfait mobile, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel