Forfait mobile : 5 Go illimité à 4,99€ via les réseaux SFR et Orange 🔥

Avec son forfait mobile « Le complet », l’opérateur mobile Prixtel surprend tout le monde en maintenant une offre à prix cassé en ce début de mois de décembre. Alors que ses homologues se sont tous calmés sur les promotions, c’est le moment de saisir cette offre spéciale pour réduire sa facture dans l’année à venir. Une bonne résolution avant l’heure, pourquoi ne pas saisir l’opportunité ?

Le forfait mobile de Prixtel offre de nombreux avantages à ses clients, mais il se distingue notamment sur un point très particulier : son prix se base sur la consommation réelle de données mobiles, et non sur un volume de données complètement arbitraire. Ainsi, vous ne risquerez plus de hors-forfait – et vous n’avez plus besoin d’un forfait beaucoup trop sur-dimensionné avec des dizaines de gigas de données.

Prixtel mise sur la transparence avec son forfait

Pendant les premiers jours de décembre – et jusqu’à ce mardi, le forfait mobile de Prixtel bénéficie d’une réduction supplémentaire sur un tarif initial qui est pourtant déjà très intéressant sans aucune remise. Avec celle-ci, vous pouvez obtenir un rapport qualité prix encore plus convaincant que d’habitude, avec un prix qui commence à seulement 4,99€ par mois.

Par défaut, le forfait mobile de Prixtel comprend les appels, les SMS et les MMS de manière illimitée. Ensuite, le prix final de l’abonnement est lié à la consommation de données mobiles de chacun des clients. Si par exemple, un utilisateur consomme entre 0 et 5 Go de données par mois, il se verra facturer 4,99€ sur la période. Un second palier – entre 5 et 15 Go par mois – est disponible pour 9,99€ par mois pendant les 12 premiers mois. Enfin, au delà de 15 Go par mois et jusqu’à 50 Go, c’est 14,99€ par mois qui est prélevé pendant la première année.

Chaque mois, la facture pour le forfait mobile Prixtel peut varier – et elle peut baisser pendant les périodes où vous ne consommez pas beaucoup. A tous les niveaux, quel que soit la consommation du client, le prix facturé pendant la première année est ultra compétitif par rapport à la concurrence. Même au delà de cette période à prix avantageux, l’abonnement Prixtel reste parmi les meilleurs du marché.

Un abonnement calqué sur vos besoins réels

Il faut savoir que tous les prix que nous avons mentionnés plus haut pour ce forfait mobile sont éligibles à un tarif préférentiel pendant les 12 premiers mois. Au delà, de cette période, il faut compter 5€ en plus pour chacun des paliers. Autrement dit, le palier entre 15 Go et 50 Go passe ainsi à 19,99€ par mois au lieu de 14,99€ par mois la première année.

Dans tous les cas, il ne faut avoir aucune inquiétude sur cela, puisque le forfait mobile de Prixtel reste parmi les plus compétitifs à ces tarifs là. De plus, l’abonnement est sans engagement de durée pour le client. Cela veut dire que vous pouvez quitter l’opérateur mobile à tout moment si vous trouvez une meilleure offre ailleurs, ou si vous n’êtes plus satisfait du service. Compte tenu de l’offre, cela reste assez peu probable.

Contrairement aux opérateurs traditionnels, Prixtel est un opérateur mobile « virtuel ». Dans les faits, cela signifie qu’il utilise des réseaux d’antennes de partenaires pour mettre au point son offre. En l’occurrence, pour son forfait mobile, il collabore avec SFR et Orange, deux opérateurs que l’ARCEP considère respectivement comme le numéro 3 et le numéro 1 du marché pour la qualité de leur réseau. Avec ce dispositif, vous n’aurez donc aucun problème de réseau puisque vous pouvez à tout moment solliciter Prixtel pour passer de l’un à l’autre – selon votre localisation géographique.

Voici l’offre sur le forfait mobile de Prixtel :

