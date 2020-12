Forfait mobile : 50 à 200 Go à prix cassé avant Noël (Orange et SFR) 🔥

La fin d’année est toujours une période pertinente pour changer de forfait mobile. En effet, il arrive parfois que des opérateurs fassent de belles remises sur leurs abonnements téléphoniques. C’est le cas en ce moment de Prixtel qui propose une offre spéciale pour ce Noël. Si vous voulez le meilleur rapport qualité prix du marché, vous ne serez pas mieux servi autre part.

Prixtel est un MNVO qui s’appuie sur les réseaux Orange et SFR pour son offre. Autrement dit, en optant pour un forfait mobile chez lui, vous pourrez choisir entre l’un ou l’autre (vous pouvez changer à tout instant) selon la qualité du signal dans votre zone. Vous bénéficiez donc des deux réseaux d’antennes premium… sans en avoir à payer le prix.

Comme vous allez le voir ci-dessous, le forfait mobile Prixtel est beaucoup moins cher que n’importe quel opérateur traditionnel. Grâce à un système intelligent de paliers, vous allez seulement payer ce que vous consommez vraiment. Vous ne payerez donc pas pour de la data non utilisée. On notera aussi que le forfait est sans engagement de durée pour ses clients.

Le forfait mobile imaginé pour vous

Quand vous regardez les différents forfaits mobiles disponibles sur le marché, tous ont la même structure : un volume d’appels, de SMS et de MMS ainsi qu’une quantité de data à un prix donné. Cette structure classique est assez peu souple : si vous consommez moins, vous payez tout de même le prix de toute l’enveloppe qui vous a été attribué. Si vous consommez plus, vous tombez dans le hors forfait.

Chez Prixtel, la donne est complètement différente. Par défaut, vous bénéficiez d’un volume illimité d’appels, SMS et MMS. Ensuite, c’est votre consommation de data sur un mois donné qui influencera le prix de l’abonnement. Comme vous allez le voir ci-dessous, le tarif est contenu et compétitif, vous allez pouvoir faire de belles économies.

Vous aurez le choix entre deux forfaits mobiles, avec des paliers de consommation plus ou moins haut. L’abonnement mobile le plus populaire est la Giga Série, et voici les trois paliers de consommation chaque mois (associés à un prix).

Ces trois paliers sont explicites. Si par exemple, vous utilisez 50 Go de data sur un mois donné, cela vous reviendra à 9,99€. Il suffit de comparer à la concurrence pour voir qu’aucun acteur ne propose un tel compromis. Cette politique tarifaire pour ce forfait mobile est d’autant plus agressive que le client peut choisir le réseau Orange, qui n’est autre que le meilleur réseau de France selon l’ARCEP.

Il en va de même pour les paliers à 100 et 200 Go de cette Giga Série. Ce forfait mobile est en promotion à quelques jours de Noël. Le prix associé à chacun des paliers augmentera toutefois au bout de 12 mois. Cela dit, la hausse est restreinte puisque c’est juste 5€ de plus pour chaque palier qui sera facturé. Cela permet à Prixtel de rester parmi les plus compétitifs. Attention, cette promo se termine déjà le 15 décembre.

Prixtel ne veut jamais bloquer ses clients. A tout instant, vous pouvez donc annuler le forfait mobile (« Giga Série » ou « Le complet » qui est explicité ci-dessous) si vous n’en avez plus d’utilité. Cela vous permet ainsi de prendre zéro risque et d’essayer l’opérateur en toute tranquillité. A noter qu’il vous permet de conserver le même numéro si vous changez d’opérateur.

Le forfait 5 Go à partir de 4,99€ par mois

Le forfait mobile « Le complet » reste un incontournable sur le marché. C’est le seul à proposer une enveloppe de data de 5 Go par mois pour un prix aussi faible. Il suit le même principe que la Giga Série avec un système de 3 paliers évolutifs. Ici, les paliers sont plus bas et ils correspondent donc davantage à une clientèle moins assidue sur son smartphone.

Ici aussi, Prixtel inclut les appels, SMS et MMS en illimité. C’est donc encore la data qui influence le prix final. Les paliers sont explicites, et voici un exemple : si par exemple, vous utilisez 4 Go de data sur un mois donné, vous aurez alors une somme de 4,99€ à régler. Si vous êtes sur le deuxième palier (9,99€) et que le mois d’après vous consommez moins, vous retomberez alors au palier le moins cher. C’est un forfait dynamique et les économies sont réelles.

Comme pour la Giga Série, ce forfait mobile se termine déjà le 15 décembre. Il vous permet de profiter des prix réduits pendant la première année. Au delà de cette période, chaque palier grimpe aussi de 5€. Si cela ne vous convient pas, vous pourrez annuler et aller voir ailleurs. Prixtel ne vous retient pas, vous n’êtes pas engagé.

Prixtel a vraiment tout compris

Aujourd’hui, la concurrence est très rude sur le marché. Pour autant, avec le déploiement de la 5G, les opérateurs voient le coût de leurs investissements réseau monter en flèche. Ils ont donc tendance à faire monter le coût des abonnements mobiles de leurs clients particuliers. Prixtel va à l’inverse de cette tendance avec un forfait mobile toujours plus agressif. Si vous voulez réaliser des économies, c’est la meilleure offre du moment.

Il ne néglige pour autant pas la qualité. En effet, vous pouvez choisir le réseau Orange ou SFR pour votre forfait mobile. Si vous faites le choix entre l’un ou l’autre au moment de votre souscription, vous pourrez toujours changer par la suite. Vous avez donc la flexibilité de changer de réseau selon la région où vous êtes. Dans les villes, Orange et SFR sont assez équivalents.

Pour voir l’offre de Prixtel, c’est par ici :

