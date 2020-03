Forfait mobile : 5€ / mois, une offre GIGA à un prix cassé 🔥

Changer de forfait mobile est une solution pour économiser de l’argent en toute simplicité. Vous n’avez pas besoin de vous rendre dans une boutique pour le faire, il suffit de souscrire en ligne chez un nouvel opérateur. Vous pouvez à ce moment-là automatiquement résilier votre ancien contrat, au moment de la souscription à votre nouveau forfait. Pour vous simplifier votre choix, nous avons choisi les meilleures promotions du moment.

Attention, quelle que soit celle que vous choisirez ci-dessous, elles ne sont disponibles que si vous souscrivez pour le première fois un forfait mobile chez l’opérateur. Si vous avez déjà été client, ou si vous êtes actuellement un client chez l’opérateur télécom, vous ne pourrez pas profiter de l’offre. Ces promos sont destinées à attirer de nouveaux clients venus de la concurrence.

RED by SFR, star du forfait mobile

RED by SFR est incontestablement l’opérateur à la mode depuis maintenant plus d’une année. Si d’une semaine à l’autre, son forfait mobile (et son prix) peut évoluer légèrement, il fait toujours en sorte d’être le plus compétitif sur le marché français. La qualité de son offre mobile n’est plus à prouver, et la promotion actuelle devrait vous faire réfléchir.

Voir l’offre RED by SFR

En ce moment, vous pouvez obtenir ce forfait mobile RED by SFR avec les appels, SMS et MMS illimités, 50 Go de data en France et 8 Go dans l’UE pour 12€ par mois (au lieu de 15€). Attention, cette offre spéciale se termine malheureusement déjà ce (mercredi) soir à minuit. Si vous voulez être sûr d’obtenir une telle réduction sur votre abonnement téléphonique mobile, il faut franchir le cap.

Au niveau de la flexibilité, ce forfait mobile est au top. Il est évidemment sans engagement de durée, mais il a aussi son prix qui est garanti à vie. Ainsi, vous n’aurez pas la surprise de voir le tarif remonter au bout de la première année, comme c’est le cas chez la plupart des acteurs français. Sur le long terme, l’économie que vous réaliserez via ce forfait RED by SFR est colossale.

Enfin, on notera que ce forfait mobile est flexible grâce à un système d’options « à la carte ». Vous pouvez ainsi étoffer votre offre en rajoutant de la data (en France ou à l’étranger) moyennant un petit supplément. C’est un moyen de personnaliser son abonnement mobile en toute simplicité, sans se perdre dans de nombreuses formules comme on le voit chez les concurrents. Bref, c’est le forfait mobile du moment – et il serait regrettable de passer à côté d’une telle offre.

Prixtel et son modèle mobile ajustable

Prixtel prend à revers tous les opérateurs qui offrent des dizaines de gigas de data avec une offre vraiment personnalisée. Très souvent, on est loin d’atteindre les 50 à 100 Go de data par mois – en particulier lorsqu’on utilise son téléphone de manière classique. C’est pourquoi Prixtel a décidé de personnaliser son forfait mobile « Le complet » avec des prix adaptés aux « petits » consommateurs de données mobiles.

Ce forfait mobile est actuellement en promotion, et les tarifs appliqués sur la première année défient toute concurrence. En l’occurrence, il faut voir son offre comme un abonnement qui évolue mois après mois (aussi bien à la hausse qu’à la baisse) selon votre consommation effective de données internet. Par exemple, si vous utilisez un mois entre 0 et 5 Go de data, vous serez facturé 4,99€ par mois. Si vous en utilisez par exemple entre 5 et 15 Go, cela vous coûtera 9,99€ par mois. Et ainsi de suite. Les appels, SMS et MMS sont tous illimités.

Le prix que vous payerez le premier mois ne détermine donc pas le coût de votre forfait mobile sur les mois à venir. Il est donc possible que vous payiez moins si vous consommez moins dans les mois suivants. Cela permet d’éviter de souscrire à un forfait mobile sur-dimensionné, et cela vous évitera donc tout gaspillage. A moins de 5€ par mois pour l’offre 5 Go, c’est tout simplement un excellent plan.

Voir l’offre Prixtel

Contrairement aux opérateurs traditionnels, Prixtel est un opérateur mobile virtuel. Pour le client, rien ne change : il peut choisir au début s’il veut être sur le réseau Orange ou SFR – au choix. A tout moment, il peut aussi solliciter l’opérateur pour passer sur l’autre réseau, sans aucun frais en plus. Pour être compétitif, Prixtel se devait d’avoir un forfait mobile avec un contrat sans engagement de durée – ce qui est le cas.

Free améliore son offre existante

Le dernier opérateur de notre comparatif de forfaits mobiles n’est autre que l’excellent Free Mobile. Il est celui qui a bouleversé le marché en arrivant an début des années 2010 avec des prix cassés. Depuis, il maintient la pression sur les concurrents avec une offre très agressive – et une belle promo sur la première année. Free a nettement amélioré la qualité de son réseau physique sur les dernières années, et cela le met au niveau de tous ses concurrents.

Depuis quelques jours, vous pouvez obtenir les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go de data pour 9,99€ par mois pendant un an (contre 50 Go auparavant). Après la première année, le prix remonte à 19,99€ par mois. Dans tous les cas, vous pouvez résilier à tout moment votre abonnement si vous jugez que le prix n’est plus assez compétitif. Free est vraiment flexible, vous n’avez aucune crainte à avoir là-dessus. Et comme vous pouvez le voir, c’est probablement le meilleur forfait si vous vous limitez à la première année.

Pour voir le forfait Free Mobile, c’est par ici :

Voir l’offre Free