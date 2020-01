Forfait mobile : 5 Go à 4,99€ via Orange ou SFR, plan choc des soldes 🔥

Janvier est un mois idéal pour changer de forfait mobile. Tout d’abord, les opérateurs veulent toujours bien démarrer l’année – et ils n’hésitent pas à offrir des promotions généreuses pour attirer les nouveaux clients. De plus, certains – comme Prixtel – jouent à fond la carte des soldes pour amplifier encore leurs offres. Si vous voulez prendre une bonne résolution pour 2020, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

Avec son forfait mobile « Le complet », Prixtel offre l’ensemble des avantages que l’on peut retrouver chez les meilleurs opérateurs tout en conservant son originalité. En l’occurrence, cet abonnement est à coût variable, et s’appuie sur la consommation réelle en données mobiles de chacun des utilisateurs. Avec cette formule réaliste et contenue, Prixtel vous évite non seulement le hors-forfait mais cela vous évite aussi d’avoir un forfait beaucoup trop grand.

Le forfait mobile qui vous ressemble

Comme nous le disions plus haut, changer de forfait mobile pour migrer vers Prixtel est particulièrement avantageux en ce moment. Il ne faut toutefois pas réfléchir trop longtemps puisque l’offre prendra fin dès le début de la semaine prochaine. Cela dit, l’opérateur propose déjà par défaut (hors promotion) un tarif très compétitif sur « Le complet ». Avec cette promotion le rapport qualité prix est encore plus convaincant.

Ce forfait mobile Prixtel se décompose en deux parties. D’une part, les appels, les SMS et les MMS sont disponibles en illimité pour les utilisateurs. D’autre part, les données mobiles sont variables – et ce sont elles qui fixeront le prix de l’abonnement global tous les mois. Prixtel a défini 3 paliers qui permettent de refléter au mieux la consommation des utilisateurs.

Par exemple, si vous consommez un mois entre 0 et 5 Go sur la période, vous serez alors facturé 4,99€. Si vous consommez sur la période entre 5 et 15 Go, le prix passe à 9,99€. Enfin, au-delà des 15 Go mensuels et jusqu’à 50 Go, c’est 14,99€ qui sera prélevé. D’un mois à l’autre, vous pouvez consommer selon les différents paliers – et le coût de votre abonnement peut donc baisser.

Comme vous l’aurez compris, le principal avantage de ce forfait mobile est sa flexibilité : le prix peut soit augmenter soit baisser en fonction de votre consommation de données. Pour vous donner un exemple, si vous consommez moins lorsque vous êtes en vacances, le prix de votre abonnement va donc naturellement baisser. L’offre spéciale disponible ce week-end permet d’obtenir ces paliers au prix avantageux mentionné plus haut pendant la première année.

Prixtel, opérateur sans engagement

Au delà de la première année, les prix reviendront à la normale sur ce forfait « Le complet ». Sur chacun des paliers, il faudra alors compter 5€ de plus. Pour vous prendre un exemple, le palier entre 5 Go et 15 Go par mois vous reviendra alors à 14,99€ sur la période. A ce prix-là, Prixtel reste quand même l’un des plus compétitifs du marché – et il n’y a donc aucune raison d’être frustré. Cela dit, l’opérateur est sans engagement, et vous pouvez donc résilier à tout moment votre contrat si vous trouvez mieux ailleurs.

Contrairement à Orange, SFR ou Bouygues Telecom, Prixtel est un opérateur mobile dit « virtuel » : il ne possède pas son propre réseau d’antennes mais il s’appuie sur des infrastructures déjà établies via des partenariats. Dans son cas, il emploie les réseaux Orange et SFR pour assurer un service de communication irréprochable où que vous soyez dans l’Hexagone. A tout moment, vous pouvez demander à changer de réseau pour obtenir le meilleur selon la région dans laquelle vous vous situez.

