Forfait mobile : 60 Go à prix cassé, la folie des soldes 🔥

Si vous ne le savez pas encore, le mois de janvier est idéal pour changer de forfait mobile. Non seulement, c’est une bonne occasion de repartir sur de bonnes bases pour l’année à venir, mais c’est aussi la possibilité de faire de vraies belles économies sur son abonnement téléphonique. En janvier, les promotions sont toujours les meilleures, et les soldes sont une bonne occasion pour en profiter. RED by SFR excelle avec son forfait mobile… mais aussi sa box internet !

Un forfait mobile ultra flexible

Depuis maintenant plusieurs années, RED by SFR est l’opérateur télécom qui mène les promotions sur forfait mobile. Dès lors qu’il dévoile une offre, les autres acteurs du marché ont tendance à répondre. En ce moment, il est toutefois assez seul sur le marché avec une très belle offre spéciale sur son forfait mobile pour les soldes. Pour rappel, quel que soit le forfait et les options que vous prenez chez RED by SFR, c’est toujours sans engagement de durée.

Voir l’offre RED by SFR

Pour simplifier la lecture de son offre, le forfait mobile RED by SFR est unique : il inclut les appels, SMS et MMS illimités, 100 Go de stockage dans le Cloud ainsi que 60 Go de data par défaut pour 12€ par mois seulement (contre 15€ hors promo). Là où l’opérateur se distingue de la majorité de ses concurrents, c’est que le forfait voit son prix être garanti à vie : tant que vous restez chez RED by SFR, le prix restera inchangé pour vous. Autrement dit, ces 12€ sont valables aussi longtemps que vous restez – ce qui vous assure une économie géante sur le long terme.

Pour ceux qui veulent un peu étoffer ce forfait mobile de base, il est possible de rajouter des options sur de la data supplémentaire. Ainsi, pour 8€ de plus tous les mois, vous pouvez prétendre à 100 Go de data en Europe. Pour ceux qui veulent englober une région un peu plus large (avec les États-Unis, le Canada ou la Suisse), il est possible de rajouter 5€ pour obtenir 15 Go de data dans cette zone. Clairement, RED by SFR figure tout en haut de notre comparatif de forfait mobile.

Malheureusement comme toutes les bonnes choses ont une fin, cette promotion sur ce forfait mobile RED by SFR se termine déjà ce lundi 20 janvier. Si vous voulez faire de vraies économies et bénéficier de l’un des meilleurs réseaux de France, c’est aujourd’hui qu’il faut franchir le pas. Pour découvrir ces soldes sur le forfait mobile de RED by SFR, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR explose avec sa box internet

RED by SFR, ce n’est pas seulement un opérateur télécom avec un excellent forfait mobile : c’est également un fournisseur d’accès internet avec une box internet très compétitive. Depuis ce mardi, il met en avant une offre boostée à un prix défiant toute concurrence. Que ce soit au niveau de la flexibilité, de la transparence ou même au niveau du prix, RED by SFR est un niveau au dessus de tous ses concurrents avec cette promotion.

Le même principe que le forfait mobile est appliqué : RED by SFR n’a qu’une seule box – à laquelle on peut ensuite rajouter des options pour l’étoffer. En ce moment, on a une triple promotion sur la box internet de l’opérateur. Elle inclut la fibre avec l’option Très Haut Débit (1 Gb/s en téléchargement), les appels illimités vers les fixes et l’option vers les mobiles pour 22€ par mois. A cela, la promotion spéciale pour les soldes intègre aussi le premier mois offert.

Au final, c’est donc plus de 10€ par mois que l’on peut économiser sur la box internet (soit 30% du prix), en sachant que le tarif de base est déjà meilleure que la majorité des concurrents. RED by SFR fait là une très belle promotion spéciale, et ce serait vraiment regrettable de passer à côté. Au final, l’économie réalisable est bien plus élevée que pour un forfait mobile.

Que ce soit pour le forfait mobile RED by SFR ou pour la box, les mêmes conditions s’appliquent : aucun engagement de durée pour le client, et le prix est garanti à vie. Alors que les autres FAI limitent en général leur promotion aux 12 premiers mois, RED by SFR joue pleinement le jeu avec une remise sur la durée. En optant pour cette box internet, vous pouvez donc économiser beaucoup.

Elle aussi se termine déjà ce lundi, voici l’offre en question :

Voir l’offre RED by SFR