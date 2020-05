Forfait mobile : 6x plus de data à un prix mini, une offre au top

Changer de forfait mobile – oui, mais sous condition que l’offre soit vraiment intéressante pour vous. Si vous avez du temps ce dimanche, nous ne pouvons que vous inviter à aller voir l’offre spéciale mise en avant par La Poste Mobile. Ce deal spécial vous permettra d’obtenir un tarif très avantageux sur un forfait illimité 30 Go. Entre son prix bas et le code promo, vous avez l’occasion de faire des économies en double.

Depuis quelques semaines, La Poste Mobile montre son plus beau visage pour soutenir les français, y compris pour leur déconfinement. L’opérateur a décidé de mettre en place une offre exclusive sur son forfait mobile le plus populaire avec un prix très attractif et un code promo éphémère. C’est l’un des meilleurs compromis en ce moment pour un coût qui passe sous la barre symbolique des 10€.

Un forfait mobile très flexible

Si vous cherchez un forfait mobile à un prix contenu, l’offre proposée par La Poste Mobile devrait parfaitement vous convaincre. Ce forfait inclut tous les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 30 Go de données internet en France (et 10 Go dans l’UE) au prix de 9,99€ par mois.

Alors que les opérateurs mobiles virtuels ont, pour une majorité d’entre eux, des tarifs oscillants entre 12 et 20€ par mois, La Poste Mobile se positionne comme un prix plus raisonnable. Par ailleurs, ce tarif n’a pas vocation à doubler au bout d’un an, comme le font beaucoup d’opérateurs télécoms low-cost. C’est vraiment un bon forfait mobile si vous souhaitez être tranquille à long terme. Et bien entendu, c’est sans engagement !

Comme vous pouvez le voir, ce forfait mobile illimité 30 Go s’inscrit comme une alternative à la gamme traditionnelle. Il ne permet pas de bénéficier d’une réduction en plus si vous êtes clients de la box internet La Poste Mobile. En revanche, le tarif est bien plus séduisant que tout le reste de la gamme. Pour le même prix, vous aurez 6 fois plus de data qu’avec le forfait 5 Go – qui est disponible au même prix.

Un code promo éclair

En plus d’avoir une politique tarifaire compétitive sur ce forfait mobile 30 Go, La Poste Mobile a décidé en plus d’offrir le premier mois à tous ses nouveaux clients, jusqu’au 2 juin 2020. Pour cela, il faudra entrer le code promo JECONOMISE au moment de la finalisation de la souscription. Un champ dédié à cela activera la remise. Dans le cas du forfait illimité 30 Go, cela vous rajoute donc une réduction en plus de 9,99€.

Alors que les opérateurs télécoms semblent avoir levé le pied sur les remises depuis le début du déconfinement, La Poste Mobile se montre toujours aussi séduisant avec son forfait mobile. Si vous voulez obtenir le meilleur compromis autour des 10€ mensuel, cet opérateur est un excellent choix.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, La Poste Mobile est un opérateur mobile virtuel qui s’appuie sur le réseau SFR pour son offre. Autrement dit, vous n’avez aucun doute à avoir sur la qualité du signal en optant pour un forfait mobile chez lui. Quelle que soit la zone géographique dans laquelle vous êtes, vous aurez un accès à l’un des meilleurs réseaux en France.

Voir l’offre La Poste Mobile