Forfait mobile : arrêtez de vous ruiner, TOP 3 des deals irrésistibles 🔥

Quand on souscrit à un forfait mobile, il faut savoir être malin. Plutôt que de changer à n’importe quel moment, mieux vaut attendre qu’une réelle occasion se présente. En effet, il arrive parfois que des promotions permettent de réaliser quelques belles économies – sans pour autant faire des concessions. Ce week-end, il y a plusieurs opérateurs télécoms qui font des remises.

Parmi eux, on peut citer Prixtel, RED by SFR ou encore B&YOU. Si les deux derniers sont assez proches au niveau de l’offre, Prixtel se distingue avec une formule ajustable. Le seul pré-requis pour bénéficier de ce forfait mobile à prix réduit, c’est d’être un nouveau client de l’opérateur. Si vous avez été client dans le passé ou si vous êtes actuellement client, vous n’y serez pas éligible.

Prixtel, un forfait mobile qui s’adapte

Quand vous souscrivez à un forfait mobile ordinaire, on vous donne une quantité d’appels, SMS, MMS et data pour un prix fixé. Si vous en consommez moins que la limite, vous n’aurez pas de ristourne. En revanche, si vous en utilisez plus, il vous sera facturé du hors forfait. Dans les deux cas, vous êtes perdant. Pour offrir davantage de flexibilité à ses clients, Prixtel a imaginé un forfait « ajustable ».

Le principe est archi simple, et c’est pour cette raison qu’il a conquis un public aussi large. Les appels, SMS et MMS sont tous illimités. Le prix du forfait mobile est influencé par la quantité de data utilisée chaque mois. Pour faciliter le calcul, Prixtel a mis en place un système avec trois paliers. Vous serez donc dans une « tranche de data » tous les mois à laquelle est associée un tarif :

Ci-dessus, vous avez les trois paliers pour le forfait mobile « Le complet ». Pour prendre un exemple : si vous utilisez moins de 5 Go de data sur un mois, le prix sera alors de 4,99€ sur la période. Si le mois d’après, vous avez utilisé de 15 Go de data, il vous sera alors facturé 9,99€ sur la période. Au final, mois après mois, le prix peut évoluer dans un sens ou l’autre.

Avec Prixtel, vous avez le choix entre deux réseaux d’antennes : Orange ou SFR. Vous pouvez à tout moment demander à changer de l’un vers l’autre, selon la qualité du signal dans votre zone. Par ailleurs, sachez que vous avez la possibilité de souscrire à la « Giga Série » qui suit le même principe de fonctionnement avec 3 paliers qui sont de 50, 100 et 200 Go. Si vous consommez bien plus, ce forfait mobile sera le top.

Enfin, sachez que Prixtel ne demande aucun engagement. Vous pouvez donc résilier à tout moment, sans préavis. Au final, à tous les niveaux, Prixtel se place devant les acteurs traditionnels. Ci-dessous, vous allez voir deux promotions (RED by SFR et B&YOU) qui sont assez standards, et qui ne sont pas forcément aussi agressives au niveau du prix. Malheureusement, on ne trouve pas mieux sur le marché.

RED by SFR, incontournable du mobile

Si vous cherchez un acteur établi plus traditionnel, RED by SFR est un très bon choix. Cet opérateur télécom ne propose qu’un seul et unique forfait mobile. Il peut ensuite être agrémenté de plusieurs options qui permettent de le personnaliser selon vos besoins. En ce moment, il y a une petite offre sur l’abonnement, ce qui peut vous faire économiser 20% de son prix habituel.

Ce forfait mobile comprend les appels, SMS et MMS en illimité et 80 Go de data pour 15€ par mois (au lieu de 17€ en temps normal). Si cela ne vous suffit pas, vous pouvez rajouter diverses options. Par exemple, moyennant 5€ de plus par mois, vous aurez jusqu’à 100 Go de data. Par ailleurs, pour ceux qui voyagent, une option permet d’avoir jusqu’à 15 Go par mois dans une zone géographique plus grande, qui inclut aussi les États-Unis et le Canada.

B&YOU propose une alternative efficace

Bouygues Telecom ne propose pas un forfait mobile, mais bien plusieurs. Selon votre profil, vous pourrez choisir entre l’une des trois formules qu’il met en avant. Elles sont très proches de celle de RED by SFR (avec plus ou moins d’options) au niveau de l’offre et du prix. Cela dit, Bouygues Telecom est réputé pour avoir un réseau un peu meilleur selon les informations de l’ARCEP.

Pour en venir au forfait mobile, le plus populaire est celui qui inclut les appels, SMS et MMS en illimité et 80 Go pour 14,99€ par mois. Sur ces 80 Go, il y en a 15 Go que vous pouvez utiliser dans l’UE et les DOM. On rappellera que RED by SFR rajoute une enveloppe de 10 Go (en plus de ses 80 Go par défaut) pour l’UE et les DOM. La différence reste assez petite, et l’intérêt de la data à l’international est plutôt restreint en ces temps de crise.

Outre ce forfait mobile, B&YOU propose une seconde offre illimitée avec 100 Go au prix de 19,99€ par mois. Encore une fois, elle est très proche de son grand rival RED by SFR. Enfin, une dernière offre permet d’avoir tous les appels, SMS et MMS en illimité, 200 Mo de data pour 4,99€ par mois. On est très loin de la qualité de l’offre de Prixtel à ce prix-là, mais cela pourra en intéresser certains.

Attention, chacun de ces 3 opérateurs a prévu de finir ses offres dans les jours à venir. Il faudra être réactif pour profiter de l’une de ces promotions avant qu’elle n’expire. Sachez qu’aucun des trois forfaits mobiles n’exige un engagement dans la durée. A tout instant, vous pouvez résilier votre offre.