Forfait mobile : arrêtez les frais, voici 100 Go à prix cassé (Orange ou SFR) 🔥

Si vous cherchez un forfait mobile en août, vous êtes tombé au bon endroit. Depuis quelques jours, Prixtel met en avant un abonnement avec un parfait compromis : appels et SMS illimités, de la data à foison, un excellent réseau (Orange ou SFR, au choix) et un prix modéré.

C’est la meilleure offre du marché que l’on puisse voir en ce moment, elle se termine dans quelques jours. Si vous voulez en savoir davantage sur ce forfait mobile, c’est ici que ça se passe :

L’opérateur mobile virtuel propose en ce moment deux formules avantageuses : « Le complet » et la Giga Série. Ces offres sont équivalentes sur le principe, mais elles répondent à des profils différents. Dans les deux cas, l’abonnement est sans engagement de durée.

Prixtel, le compromis parfait pour le forfait mobile

Quel que soit l’opérateur, lorsque vous souscrivez à un forfait mobile, l’offre suit toujours la même structure. Elle contient une quantité d’appels, de SMS et de data, le tout à un prix fixe – peu importe votre consommation réelle. C’est une bonne façon de savoir précisément combien cela va coûter tous les mois, mais cela vient aussi avec son lot d’inconvénients.

En l’occurrence, si vous n’utilisez qu’une petite partie de ces données, cela vous coûtera quand même le prix fort. Par ailleurs, si vous consommez « trop » au point d’arriver dans le hors-forfait, l’addition vite peut être salée. Chez Prixtel, on a voulu imaginer un forfait mobile qui permette de limiter ces risques. Qu’il s’agisse de sa formule « Le complet » ou la Giga Série, chacun paie ce qu’il consomme réellement. Mois après mois.

Pour faciliter la compréhension de ses deux offres, Prixtel a imaginé un système de paliers. Chaque mois, vous serez associé à un palier (en fonction de votre consommation), qui lui-même est associé à un tarif. Le forfait Giga Série est parfait si vous utilisez beaucoup votre smartphone, puisque les paliers sont plus haut. Pour ceux qui utilisent leur téléphone de manière plus ponctuelle, la formule « Le complet » ira mieux.

Voici le détail des paliers pour la Giga Série :

L’offre spéciale qui est mise en avant jusqu’à mardi permet d’avoir ces tarifs garantis sur la première année. Au delà, le forfait mobile monte de 5€ pour chacun des paliers. La première année, vous pouvez utiliser 50 Go pour 9,99€ par mois – ce qui est simplement la meilleure offre du marché.

Mois après mois, Prixtel fait évoluer le prix de son forfait mobile selon ce système de paliers. Le tarif de votre abonnement peut donc baisser avec le temps. Cette flexibilité, il n’y a que cet opérateur télécom qui peut se targuer de la proposer. Ce principe est strictement le même que pour la formule « Le complet », qui propose des tarifs cependant plus bas.

En l’occurrence, les paliers pour « Le complet » sont les suivants :

Comme vous pouvez le constater par vous-même, le forfait mobile Giga Série est bien plus intéressant si vous utilisez davantage de données mobiles. En revanche, si vous n’avez pas besoin de plus que 5 Go tous les mois, le forfait « Le complet » coûtera bien moins cher. Sur ce palier aussi, « Le complet » peut se féliciter d’être le moins cher du marché. Aucun acteur ne permet d’avoir 5 Go pour moins de 5€ par mois. Ici aussi, chaque palier remontera de 5€ après 12 mois.

Les avantages que vous avez chez Prixtel

Prixtel est un opérateur mobile virtuel (MVNO). S’il ne possède donc pas son propre réseau d’antennes, il fait appel à celui d’Orange et de SFR pour construire son offre. Au moment de la souscription à son forfait mobile, vous pourrez alors choisir entre l’un et l’autre. A tout moment, vous pouvez aussi solliciter le support de l’opérateur pour migrer de l’un vers l’autre, selon la qualité de la réception dans votre zone géographique. Chez Orange ou SFR, vous ne trouverez jamais un tarif aussi compétitif que celui de Prixtel : c’est donc une vraie opportunité de combiné la qualité et le prix.

En optant pour l’un de ces deux forfaits mobiles, vous bénéficiez aussi d’un contrat sans engagement. Prixtel ne veut pas bloquer ses clients, vous êtes donc libre de partir à tout moment si l’offre ne vous convenait plus. Là encore, l’opérateur télécom se différencie de tous les opérateurs plus classiques, dont les engagements sont de 12 à 24 mois au minimum.

Les deux offres spéciales sur les abonnements Prixtel n’ont pas vocation à durer. Que ce soit le premier forfait mobile « Le complet » ou la version Giga Série, les deux ne sont valables que jusqu’au 11 août prochain (mardi). C’est la dernière chance de bénéficier de cette offre choc, après quoi le tarif standard redeviendra la norme.

