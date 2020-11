Forfait mobile : arrêtez de payer trop, voici 3 solutions pas chères 🔥

C’est (malheureusement) reparti pour un deuxième tour de confinement en France. Tant qu’à voir les bons côtés, autant prendre un peu de temps pour faire des économies. Le forfait mobile est un poste de dépense que vous pouvez (assez facilement) réduire. C’est un changement simple qui se fait sur internet, ce qui convient plutôt bien pour la période.

Pour changer de forfait mobile, il y a une simple règle que vous devez respecter. En effet, il est obligatoire d’être un nouveau client pour profiter des deals en cours. C’est assez logique, car tous les opérateurs cassent les prix de la sorte pour séduire de nouveaux clients au détriment de la concurrence. Au final, c’est bénéfique pour les utilisateurs qui peuvent facilement réaliser des économies avec des offres éclair.

Prixtel, un forfait aussi « Complet » que flexible

Vous ne voulez pas que votre forfait mobile vous revienne à 15 euros chaque mois, et c’est tout à fait compréhensible. Si c’est votre cas, Prixtel devrait vous plaire. Il propose une formule assez différenciante des offres classiques sur le marché. L’opérateur s’appuie sur les réseaux SFR ou Orange pour offrir un abonnement qui vous fasse payer uniquement la data que vous utilisez tous les mois. Les SMS, MMS et appels sont illimités, seule la data fait changer le prix à chaque fin de mois.

Le forfait mobile de Prixtel fonctionne selon 3 paliers qui associent un tarif à la data utilisée tous les mois. Il évolue tous les mois en fonction de votre consommation réelle. L’offre « Le complet » commence à partir de 4,99 euros par mois, soit le forfait le moins cher du marché à l’heure où nous écrivons ces lignes. Cela justifie amplement son succès sur le marché français.

Notre comparateur de forfaits montre clairement que l’offre de Prixtel se différencie de celles de ses concurrents directs. Aucun ne fait mieux avec autant de Go d’Internet par mois pour un tel prix. Si vous avez peur de manquer de data, l’opérateur propose aussi une seconde formule. Intitulée « Giga Série », elle peut aller jusqu’à 200 Go de data pour 19,99 euros par mois. Une fois de plus, le détail se fait selon un système de paliers associés à un volume de data.

Tous les prix de ce forfait mobile remontent de 5 euros après les 12 premiers mois. Même si c’est le cas, cette offre reste très convaincante sur le marché, grâce à quelques arguments en plus. Vous n’avez aucun engagement de durée chez Prixtel, vous êtes libre de partir à tout moment sans avoir à payer des frais supplémentaires. Vous êtes tranquille pendant toute la durée où vous choisissez de rester client de l’opérateur télécom.

RED by SFR, le poids lourd du forfait mobile

C’est simple, RED by SFR est une référence sur le marché du forfait mobile. Il trouve toujours des solutions pour se démarquer avec une offre unique bourrée d’arguments solides. Son offre reste accessible et souple afin de s’adapter au plus grand nombre, ce qui justifie sa position sur le secteur. La formule est sans engagement de durée et, surtout, son prix ne double pas au bout d’un an comme chez la plupart de ses rivaux. C’est très appréciable à court terme comme à long terme.

S’il séduit même au prix fixe, le forfait mobile de RED by SFR est encore plus agressif avec ce deal qui le fait tomber à 15 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité, 80 Go de data en France et 10 Go de data dans l’UE et DOM. Les économies sont de 20% par rapport au prix habituel, un bel atout qui vous fait économiser dès la souscription, mais encore plus au bout d’un an puisque le prix ne double pas.

RED by SFR ne propose qu’un seul forfait mobile, mais il s’agrémente d’options pour correspondre au mieux à vos attentes. Vous pouvez choisir 100 Go de data en France plutôt que 80 Go ou 15 Go de data à l’étranger (USA, Canada et autres) pour 5 euros par mois. Vous pouvez simuler le prix de votre formule directement sur le site, le fonctionnement de cette offre est facile à comprendre.

RED by SFR ne s’arrête pas à son forfait mobile, il propose aussi une box Internet. Autant dire que le combo des deux vous offrira certainement une belle réduction de vos dépenses mensuelles. La box coûte actuellement 23 euros par mois pour la fibre et le haut débit (300 Mb/s en téléchargement) et les appels illimités vers les fixes et les mobiles. Sinon, l’offre ADSL est à 16 euros par mois.

NRJ Mobile, le forfait mobile anniversaire

NRJ Mobile est la surprise de cette liste. S’il est moins réputé que RED by SFR, le forfait mobile de cet opérateur virtuel fait fort cette semaine. Il s’appuie sur les infrastructures physiques d’Orange, SFR et Bouygues Telecom, ce qui vous assure de bénéficier d’une excellente qualité de réseau sans pour autant payer le prix fort. L’une des offres de NRJ Mobile se détache des autres.

Pour fêter ses 15 ans, NRJ Mobile propose un forfait mobile à 9,99 euros par mois pour les appels, SMS, MMS et appels illimités ainsi que… 150 Go de data. Ce prix est valable durant un an puis l’abonnement revient à 22,99 euros par mois. Autant dire que le tarif des 12 mois est totalement fou, la quantité de Go d’Internet est énorme alors que le prix est mini.

En plus, le forfait mobile de NRJ Mobile est sans engagement de durée, comme tous les opérateurs présents dans notre sélection. Vous êtes certain de bénéficier du meilleur tarif tout au long de la première année, tout en ayant la possibilité de partir avant la hausse de prix après les 12 premiers mois, c’est un avantage réel à prendre en compte.