Forfait mobile : arrêtez de payer trop, voici 3 deals à prix cassé 🔥

S’il faut trouver un avantage au confinement, c’est qu’on a plus de temps. Du temps pour optimiser ses postes de dépenses et réduire ses frais – à l’instar du forfait mobile. En effet, cette dépense passe comme évidente pour une archi-majorité des français. Mais la réalité, c’est qu’on paie (souvent) beaucoup trop cher pour son abonnement.

Et si vous avez décidé aujourd’hui de faire une vraie économie sur votre achat, ce n’est pas les promotions qui manquent. Que ce soit La Poste Mobile (vraie belle surprise), B&YOU ou encore Prixtel, ce sont les 3 offres incontournables en ce moment. Vous pouvez facilement faire une économie de la moitié du coût de votre forfait mobile actuel.

La Poste Mobile, le forfait mobile qu’on attend pas

S’il peut paraître étrange de mentionner en premier lieu La Poste Mobile quand on évoque un forfait mobile, il est pourtant très intéressant de se pencher sur celui de l’opérateur. Dit virtuel, ce dernier se base sur les infrastructures physiques de SFR, dont la qualité des réseaux est reconnue en France. Avec son tout petit prix, vous avez donc quand même droit à une qualité de service, ce qui est loin d’être un avantage négligeable. Sachant que la situation a amené l’opérateur télécom a fermer de nombreux bureaux, il a aussi choisi de faire chuter les prix de son forfait mobile en ligne — pour notre plus grand plaisir.

Si vous n’avez pas envie que votre forfait mobile vous revienne à plus de 10 euros mensuel, l’offre de La Poste Mobile devrait vous plaire. Actuellement, l’abonnement inclut tous les appels, les SMS et MMS illimités, 30 Go de data mobile en France et 10 Go d’Internet dans l’UE pour 9,99 euros par mois. C’est un des meilleures offres du marché et indéniablement la plus compétitives pour ceux qui utilisent ce nombre de gigas de data mobile chaque mois.

Voir l’offre La Poste Mobile

Ce n’est pas tout, car le forfait mobile pas cher de La Poste s’accompagne du premier mois offert avec le code promo « TOUSCONNECTES », la vraie cerise sur le gâteau de cette longue période de confinement. L’abonnement téléphonique de cet opérateur est sans engagement de durée, ce qui vous offre la possibilité de partir quand vous le souhaitez si vous trouvez mieux ailleurs.

B&YOU, le forfait mobile avec la totale

Notre sélection continue avec le forfait mobile de B&YOU, un opérateur qui a su s’imposer comme une référence sur le marché au fil des années. Le groupe Bouygues Telecom a fait fort avec cette marque en proposant des formules sans engagement. Vous avez l’opportunité de partir quand vous le souhaitez sans payer de frais supplémentaires. Ces offres sont également valables à vie, ce qui vous évitera toute déconvenue sur la facture sur le long terme.

Actuellement, B&YOU propose plusieurs forfaits mobiles à tout petits prix. Le plus intéressant s’accompagne des appels, SMS et MMS en illimité, 100 Go de data mobile dont 10 Go utilisables dans l’UE et les DOM ainsi que Spotify Premium offert pendant 3 mois pour 15,99 euros par mois. Si vous souhaitez profiter d’un plus petit forfait mobile, vous pourrez vous tourner vers la formule à 11,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimités, 60 Go de data mobile dont 10 Go utilisables dans l’UE et les DOM et Spotify offert pendant 3 mois.

Tous les forfaits mobiles de B&YOU devraient trouver preneurs auprès des utilisateurs, que ce soit ceux qui souhaitent bénéficier d’une grande quantité de data mobile chaque mois pour jouer ou visionner des vidéos en ligne depuis leur téléphone. Actuellement, l’abonnement à 100 Go séduit particulièrement puisqu’il revient à moins de 16 euros chaque mois pour un nombre conséquent de Go de data mobile.

Voici le détail des offres de B&YOU, une fois de plus, elles se finissent dans quelques jours :

Voir l’offre B&YOU

Prixtel, le forfait mobile de la raison

Nous terminons notre sélection des meilleures offres avec le forfait mobile de Prixtel, un abonnement qui se démarque de ses concurrents en usant de quelques avantages à prendre en compte. L’opérateur a pris de l’ampleur au cours de ces dernières années tout en ayant la chance de ne pas encore avoir été copié par ses concurrents. Plus concrètement, il faut retenir que le forfait mobile de l’opérateur Prixtel se base sur votre consommation réelle de Go de data. C’est pour cette raison qu’il est très attractif. Un système de palier fixe le tarif de l’abonnement chaque mois afin de simplifier le fonctionnement de l’abonnement pour l’utilisateur.

Ce qu’il faut retenir, c’est que tous les appels, SMS et MMS du forfait mobile de Prixtel sont illimités. Le prix final est déterminé par le nombre de Go de data mobile que vous utilisez durant le mois. Prixtel a mis en place 3 paliers afin de rendre son offre ultra simple à comprendre —en plus d’être très attrayante. En promotion, tous les paliers de l’abonnement coûtent 5 euros de moins que d’habitude.

Dans le cas où vous utilisez 4 Go de data mobile sur un mois, votre facture finale sera de 4,99 euros et ce peu importe le nombre d’appels passés et le nombre de messages envoyés sur cette même période. Vous avez donc la possibilité de payer moins de 5 euros par mois pour un forfait mobile comme celui-ci. Si vous dépassez les 5 Go de data mobile lors de la période suivante, le prix montera à 9,99 euros. Selon votre consommation réelle de data mobile, le tarif baisse ou augmente.

Tous les prix affichés sont valables durant 12 mois, suite à quoi chaque palier augmente de 5 euros de plus pour revenir aux prix habituels. Réduction ou non, ces prix sont largement séduisants pour un tel abonnement téléphonique, ce qui fait de Prixtel l’un des meilleurs acteurs du marché français. Le forfait mobile de ce dernier est aussi sans engagement.

Comme La Poste Mobile, Prixtel est un opérateur mobile virtuel qui se base sur des infrastructures physiques déjà existantes. Dans ce cas, vous pouvez choisir entre Orange et SFR afin d’être assuré de profiter du meilleur réseau en fonction de votre localisation. En somme, vous réglez un petit prix pour un grand service, ce qui est rare. Chez les opérateurs eux-mêmes, vous ne pourriez pas profiter d’une telle offre, réduction en cours ou non. Attention, l’offre se finit sous peu :

Voir l’offre Prixtel