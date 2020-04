Forfait mobile : baisse de prix drastique sur B&YOU ce week-end !

Si le confinement n’est pas une période très simple pour tous, B&YOU a décidé de dévoiler plusieurs promotions sur la totalité de sa gamme de forfait mobile. C’est une excellente opportunité pour espérer faire des économies plaisantes dès à présent avec ces abonnements dont les prix sont en chute libre pendant tout le week-end.

Peu importe vos besoins en termes de forfait mobile, B&YOU propose différentes offres adaptées aux usages de tous, sachant qu’il s’agit là des meilleures réductions du marché à l’heure actuelle. On note aussi que tous ces abonnements sont engagement de durée, vous avez donc l’entière liberté de quitter la marque de Bouygues Telecom quand vous le souhaitez si vous trouvez une meilleure promo ailleurs dans les mois ou les années à venir.

Un forfait mobile, idéal pour vous

En quelques années, Bouygues Telecom s’est imposé comme un des poids lourds du marché du forfait mobile en France. Il a conquis celui-ci avec ses abonnements traditionnels, mais aussi avec ses offres sans engagement B&YOU. Celles-ci sont des offres dédiées au grand public et séduisantes parce qu’elles sont à la fois adaptées aux usages des utilisateurs en gardant des tarifs vraiment petits. Les prix en vigueur à l’occasion de ce week-end placent indéniablement la gamme B&YOU sur le podium des trois meilleurs forfaits mobiles du moment.

Sans aucune remise particulière, B&YOU impose déjà ses forfaits mobiles parmi les incontournables du marché. Selon l’ARCEP, Bouygues Telecom est en possession du deuxième meilleur réseau de France avec 99% de couverture 4G de tout le territoire français. Cela vous permet de bénéficier d’un abonnement à prix cassé, mais d’une excellente qualité de réseau. Voici le détail des 3 offres spéciales du week-end :

Voici un résumé des trois offres valables :

Comme vous le voyez sur cette illustration, les promotions sur les forfaits mobiles de la gamme B&YOU prennent fin dans quelques jours à peine. L’abonnement téléphonique à 60 Go pour 11,99 euros par mois ne profitera plus de la remise d’ici le 20 avril tandis que les prix cassés des deux autres forfaits mobiles à 75 Go et 100 Go disparaitront la veille, soit le 19 avril. Toutefois, Bouygues Telecom peut modifier ces dates à tout instant, n’hésitez donc pas à en profiter au plus vite.

Les box Internet de B&YOU sont en réduction

En plus de ses forfaits mobiles, Bouygues Telecom s’impose également comme un fournisseur d’accès internet (FAI). Durant quelques jours, il dévoile d’excellentes offres sur ses box Internet et sa gamme de Bbox. Bbox Fit, Must, Ultym… Toutes ont des réductions éclair qui sont valables pendant toute l’année. Au cours de ces 12 mois, l’utilisateur est engagé auprès de l’utilisateur, suite à quoi il est totalement libre de décider s’il veut continuer ou changer de box Internet.

Nous vous avons préparé une liste des meilleures promotions sur les box Internet de Bouygues Telecom, sachant que toutes incluent la fibre. Toutefois, les utilisateurs qui ne profitent pas de cette dernière ont droit à une version ADSL un peu moins onéreuse que la version plus moderne. Baptisée Bbox Fit, la première offre se dote de la Fibre en haut débit (200 Mb/s en téléchargement et 100 Mb/s en envoi) et les appels illimités vers les fixes pour 14,99 euros par mois. Ce tarif est valable 12 mois, suite à quoi il remonte à 26,99 euros par mois.

Bbox Must, la deuxième box Internet en promotion s’accompagne de la Fibre avec un débit de 500 Mb/s en téléchargement et 300 Mb/s en envoi, les appels illimités vers les fixes et les mobiles et un décodeur 4K avec 180 chaines TV pour 19,99 euros par mois. Une fois de plus, ce prix est valable pendant un an, après quoi il passe à 34,99 euros par mois. Il s’agit de notre box préférée de la gamme Bouygues Telecom, car elle est très complète tout en restant accessible.

Premium, la Bbox Ultym est la box Internet la plus complète de la gamme chez le FAI Bouygues Telecom. Elle s’accompagne de la Fibre à très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi avec un répéteur Wi-Fi), les appels illimités vers les fixes et mobiles, ainsi qu’un décodeur 4K avec 180 chaines et un bonus au choix pour 24,99 euros par mois. Ce tarif est valable pendant 12 mois puis il passe à 41,99 euros par mois.

Voici toutes les box Internet (et forfait mobile) du fournisseur :

