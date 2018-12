Voici une bonne nouvelle pour ceux qui veulent acheter un forfait mobile ou une box internet à quelques semaines de Noël. Que ce soit chez RED by SFR ou Free, ces deux opérateurs offrent une belle remise sur ces deux types de produits. Il faut saisir sa chance rapidement car certaines offres expirent dès le début de la semaine prochaine.

Avant de souscrire Ă une quelconque offre promotionnelle sur forfait mobile ou sur box internet, il faut savoir qu’elles ne sont disponibles qu’aux nouveaux clients des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com en question. Autrement dit, les clients existants ne pourront pas demander Ă migrer sur les offres prĂ©fĂ©rentielles que l’on retrouve ci-dessous. Les opĂ©rateurs veulent avant tout gonfler leur base de clients avant la fin d’annĂ©e, et ils savent que la fin se rapproche.

RED by SFR : promotions forfait mobile et box internet

3 forfaits mobiles en promotion

En cette fin d’annĂ©e, l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com RED by SFR est certainement le plus impressionnant tant sur le forfait mobile que sur la box internet. Le gĂ©ant des tĂ©lĂ©com offre un maximum de flexibilitĂ© Ă ses nouveaux clients, et des tarifs que l’on voit quasiment nulle part ailleurs. Cela fait maintenant quelques semaines qu’il proposait de belles remises – mais celles-ci vont encore plus loin. Les offres expirent le 17 dĂ©cembre, il faut donc se dĂ©pĂŞcher pour bĂ©nĂ©ficier des promotions dĂ©taillĂ©es ci-dessous.

Avant d’aller sur la box internet, RED by SFR propose actuellement 3 forfaits mobiles en forte rĂ©duction. La première remise concerne le forfait mobile illimitĂ© appels, SMS et MMS ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet Ă 10€ par mois, valable Ă vie et sans engagement. En plus de cela, le client bĂ©nĂ©ficie de 3 Go de donnĂ©es qu’il peut utiliser dans l’Union EuropĂ©enne. Le changement se fait simplement, et l’utilisateur peut conserver son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone.

Le second forfait en promotion chez RED by SFR est aussi illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS et s’accompagne de 60 Go de donnĂ©es pour 15€ par mois. C’est aussi 15 Go de donnĂ©es chaque mois qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©es dans l’UE, au Canada, aux Etats-Unis, en Suisse et en Andorre. C’est particulièrement intĂ©ressant car RED by SFR – comme les autres opĂ©rateurs se cantonne gĂ©nĂ©ralement Ă l’Europe.

Enfin, le dernier forfait illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS et 50 Go en promo inclut RMC Sport pour 25€ par mois. L’application sport sera disponible aussi bien sur mobile que sur ordinateur et sur la tĂ©lĂ©vision. C’est le grand avantage de RED by SFR d’appartenir au groupe Altice, qui dĂ©tient Ă©galement cette chaĂ®ne TV qui diffuse les plus grands matchs de Ligue des Champions et d’Europa League. C’est la première fois que RED by SFR avance un tel forfait mobile, et le tarif proposĂ© est largement compĂ©titif.

Hormis ces 3 forfaits en promotion, RED by SFR propose Ă©galement deux autres options sans engagement qui pourront rĂ©pondre Ă un certain profil de clients. Une offre Ă 5€ par mois avec les SMS et MMS illimitĂ©s, 5h d’appel et 50 Mo de donnĂ©es internet. Une autre version avec appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 100 Go de donnĂ©es internet est disponible pour 20€ par mois. Ces deux forfaits sont aussi valables Ă vie, et le tarif restera donc constant.

Pour voir toutes les offres, c’est par ici :

La box internet RED by SFR sans engagement

Pour ce qui est de la box internet RED by SFR, on retrouve une offre exceptionnelle avec le très haut dĂ©bit (1 GB/s en download, 200 MB/s en upload) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles pour 20€ par mois. Une option Ă 2€ par mois permet d’obtenir 27 chaĂ®nes TV, et l’option Ă 4€ inclut 100 chaĂ®nes. Par rapport au tarif sans promotion, c’est plus de 30% de remise qui est valable jusqu’au 17 dĂ©cembre. L’option Très Haut DĂ©bit est facturĂ©e 5€ en temps normal, et l’option appels vers les mobiles est facturĂ©e 5€.

L’autre grand avantage de l’offre de box internet RED by SFR est qu’il n’y a aucun engagement sur cet abonnement. C’est le seul opĂ©rateur aujourd’hui Ă ne pas imposer une pĂ©riode d’un an pendant laquelle le client est obligatoirement engagĂ© sur sa box internet. Autre point important, le tarif de cette box RED by SFR est valable Ă vie, et il n’Ă©voluera donc pas au bout d’une annĂ©e.

Pour voir l’offre RED by SFR, c’est par ici :

Free : forfait mobile en promo 12 mois

Free a tout compris, et pour la fin d’annĂ©e, il n’hĂ©site pas Ă baisser sensiblement le tarif de ses abonnements. On retrouve ainsi un forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS avec 60 Go de donnĂ©es internet pour 8,99€ pendant la première annĂ©e. Après ces 12 mois, Free Mobile remonte le prix de son abonnement Ă 19,99€ par mois. Heureusement, l’opĂ©rateur ne demande pas d’engagement sur la durĂ©e, le client reste flexible de quitter Free quand il le souhaite.

Pour ce qui est de la box internet Free, il y a les versions Freebox Crystal, Mini 4K et RĂ©volution qui sont en promotion pendant les 12 premiers mois. Si la première n’inclut pas la Fibre, les deux autres la proposent et cela s’accompagne des appels fixes illimitĂ©s et d’une quantitĂ© de chaĂ®nes TV impressionnantes. L’offre n’est certes pas « à la carte » comme chez RED by SFR, mais les 3 modèles de box internet Free ont quand mĂŞme le mĂ©rite de rĂ©pondre Ă des profils diffĂ©rents, et elles sauront largement rivaliser avec RED by SFR.

En revanche, il faut savoir que toutes les Freebox s’accompagnent d’un engagement sur une annĂ©e au minimum. Après ces 12 mois, le tarif des abonnements sont Ă©galement amenĂ©s Ă Ă©voluer Ă la hausse, il faut donc ĂŞtre très vigilant quand on y souscrit. Mais dans tous les cas, il sera possible de rĂ©silier sa box internet Free si l’on n’est plus satisfait.

A noter que les nouvelles Freebox One et Delta ne sont pas en promotion.

Vous pouvez retrouver tous les détails ici :

Voir l’offre Free