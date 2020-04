Forfait mobile : B&YOU baisse drastiquement ses prix, offre limitée !

Pour soutenir le moral des français pendant le confinement, B&YOU offre une très belle opportunité pour réduire ses frais. La marque de l’opérateur Bouygues Telecom vient d’annoncer une baisse de prix significative sur toute la gamme de forfaits mobiles B&YOU.

Quels que soit vos besoins, il est évident que l’une des formules vous conviendra (et ce sera probablement la meilleure que vous puissiez trouver en ce moment). Par ailleurs, tous ces abonnements sont sans engagement de durée. Cela vous laisse ainsi l’entière liberté de changer d’opérateur à tout moment si vous trouvez mieux autre part.

Une gamme de forfaits adaptée à tous

Bouygues Telecom est l’un des leaders français sur le marché du forfait mobile. Que ce soient ses offres avec engagement ou sa gamme de forfaits mobiles B&YOU, l’opérateur télécom propose des solutions pour tous les publics – et avec des tarifs toujours très avantageux. Avec son offre spéciale actuelle sur la gamme B&YOU, il se positionne clairement dans le Top 3 des meilleurs forfaits du moment.

Par défaut, sans aucune remise, B&YOU est déjà considéré comme l’une des références sur le marché. Au delà de la qualité des offres, il faut savoir que Bouygues Telecom possède le deuxième meilleur réseau de France (dixit l’ARCEP) avec 99% de couverture en 4G du territoire français. Pour en venir maintenant aux offres spéciales en question, voici les trois formules :

Ci-dessous, un résumé de toutes les offres spéciales B&YOU.

Comme vous pouvez le voir dans l’illustration ci-dessus, les promotions sur la gamme B&YOU se terminent déjà dans les jours à venir. Le premier forfait mobile avec 60 Go ne sera disponible que jusqu’au 14 avril. Les deux plus généreux en data (75 Go et 100 Go) sont valables jusqu’au 19 avril. Bouygues Telecom peut adapter cela à tout moment, mieux vaut en profiter au plus vite.

Plusieurs offres sur les box internet

Bouygues Telecom n’est pas seulement un opérateur mobile, c’est aussi un fournisseur d’accès internet (FAI). Et pendant quelques jours, il met aussi de belles offres en avant sur toute sa gamme de Bbox. Qu’il s’agisse de la Bbox Fit, Must ou Ultym, les trois formules bénéficient d’une remise pendant la première année suivant la souscription. Pendant cette même période, le client est engagé chez lui. Au delà, libre à lui de décider s’il veut poursuivre ou non.

Nous allons nous concentrer ici sur les box internet de Bouygues Telecom qui incluent la Fibre. Cela dit, les trois formules sont également disponibles pour les foyers qui doivent se contenter de l’ADSL (à un prix plus faible). La première box en promotion est la Bbox Fit : elle inclut la Fibre avec le haut débit (200 Mb/s en téléchargement et 100 Mb/s en envoi) ainsi que les appels illimités vers les fixes pour 14,99€ par mois pendant un an. Au delà, le prix remontera à 26,99€ par mois.

La seconde box en promo est la Bbox Must : elle s’accompagne de la Fibre avec un meilleur débit (500 Mb/s en téléchargement et 300 Mb/s en envoi), les appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi qu’un décodeur 4K avec 180 chaines TV pour 19,99€ par mois pendant un an. Ensuite, le prix de la box revient à la normale, soit 34,99€ par mois. C’est notre box préférée de toute la gamme Bouygues Telecom.

Enfin, la dernière box de Bouygues Telecom en promotion est la plus premium de toutes : la Bbox Ultym. C’est la plus complète de toutes, et c’est aussi la plus chère : elle inclut la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi avec un répéteur Wi-Fi), les appels illimités vers les fixes et mobiles, un décodeur 4K avec 180 chaines ainsi qu’un bonus au choix pour 24,99€ par mois. Ce tarif est valable pendant la première année, après quoi il remontera à 41,99€.

