Forfait mobile : B&YOU casse les prix (40%) pour les French Days 🔥

Vous avez besoin d’un nouveau forfait mobile ? Les French Days sont une belle opportunitĂ© pour faire des affaires sur vos abonnements mobiles. Justement, c’est l’opĂ©rateur Bouygues Telecom qui, via sa gamme de forfaits B&YOU, propose ce week-end un deal imbattable. Ce forfait est non seulement sans engagement, mais son tarif dĂ©fie toute concurrence en ce moment.

C’est simple, ce forfait mobile en promotion vous permet d’Ă©conomiser 40% par rapport Ă son tarif habituel. LĂ oĂą B&YOU fait très fort, c’est que ce tarif prĂ©fĂ©rentiel n’est pas seulement valable pendant la première annĂ©e. Si vous voulez de la tranquillitĂ©, cette offre est idĂ©ale. Avant de rentrer dans le dĂ©tail ci-dessous, vous pouvez d’ores et dĂ©jĂ la dĂ©couvrir sur son site :

B&YOU, le forfait mobile Ă ne pas rater

En moins d’une dĂ©cennie, B&YOU est devenu un gĂ©ant du forfait mobile. La marque sans engagement de Bouygues Telecom mise sur une offre de qualitĂ©, sans engagement et avec un tarif très abordable. La remise qui est affichĂ©e en ce moment offre un rapport qualitĂ© prix absolument dĂ©mentiel. Si vous aviez besoin de changer de forfait (ou mĂŞme si vous n’aviez pas besoin), c’est une offre qui vous sĂ©duira forcĂ©ment.

Pour en venir maintenant Ă cette offre spĂ©ciale, ce forfait mobile inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 100 Go de data pour 11,99€ par mois. En bonus, le client bĂ©nĂ©ficie aussi d’un abonnement gratuit pendant 3 mois Ă Spotify Premium. On rappellera Ă©galement que cette offre spĂ©ciale permet d’utiliser jusqu’Ă 10 Go de donnĂ©es internet dans la zone Europe.

Si ce forfait mobile est aussi compĂ©titif, c’est parce que son prix est 40% infĂ©rieur au tarif habituel affichĂ©. En effet, il faut compter en gĂ©nĂ©ral 19,99€ par mois pour ce type de forfait avec une telle quantitĂ© de data. Dans ce cadre de cette offre spĂ©ciale durant les French Days, B&YOU a dĂ©cidĂ© de laisser toutes ses autres formules de cĂ´tĂ© (hormis la version Ă 4,99€ avec 100 Mo). Les autres forfaits avec respectivement 60 et 80 Go de donnĂ©es mobiles Ă©taient nettement moins compĂ©titifs que cette offre 100 Go Ă 11,99€, d’oĂą leur suspension ponctuelle.

En plus du prix, le forfait mobile B&YOU possède de vrais avantages. Il est d’abord sans engagement de durĂ©e, ce qui laisse le client libre Ă tout moment de changer d’opĂ©rateur s’il le souhaite. Ensuite, le client peut garder son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone existant sans aucun frais. Et enfin, B&YOU s’appuie sur le rĂ©seau Bouygues Telecom, qui est le deuxième meilleur rĂ©seau de France selon le rĂ©gulateur, l’ARCEP. Autrement dit, oĂą que vous soyez dans l’Hexagone, la qualitĂ© du signal sera excellente.

Avec son forfait mobile, B&YOU frappe un grand coup ce week-end. Aucun opĂ©rateur – ni traditionnel, ni MVNO – ne peut lutter face Ă une telle offre. C’est clairement l’un des rares week-ends de l’annĂ©e oĂą la marque est aussi gĂ©nĂ©reuse. Vous pouvez le comparer vous-mĂŞme avec les offres de la concurrence, il n’y a pas mieux ailleurs.

Les box internet en promo de Bouygues Telecom

Au delĂ de sa gamme de forfaits mobiles B&YOU, Bouygues Telecom est aussi un fournisseur d’accès internet (FAI) reconnu. Il propose une sĂ©rie de 3 formules pour ses box internet avec la Fibre. Des offres Ă©quivalentes sont disponibles pour ceux qui ne sont pas Ă©ligibles Ă la fibre et qui doivent donc se contenter de l’ADSL. Ci-dessous, nous vous prĂ©sentons chacune des trois offres spĂ©ciales du moment.

Le première box s’appelle la Bbox Fit. C’est la plus populaire de toutes, et c’est la moins chère. Elle inclut la Fibre avec le haut dĂ©bit (200 Mb/s) ainsi que tous les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles en France. Elle est au prix de 14,99€ par mois durant un an, puis 26,99€ par mois ensuite. Comme ses deux soeurs, les Bbox Must et Ultym, elle exige une annĂ©e d’engagement. La Bbox Must rajoute du dĂ©bit (500 Mb/s), un dĂ©codeur 4K et 180 chaines TV pour 19,99€ mensuel pendant un an (puis 34,99€ ensuite). Enfin, la Bbox Ultym est encore plus puissante (1 Gb/s) et inclut des bonus. Le tout Ă 24,99€ par mois – Ă 41,99€ par mois.

Si les formules sur les box sont lĂ depuis quelques temps dĂ©jĂ , c’est vraiment le forfait mobile qui est exceptionnel. L’offre a Ă©tĂ© annoncĂ©e dans la soirĂ©e de vendredi et elle dure jusqu’au 4 juin (jeudi). A tout instant, l’opĂ©rateur peut choisir de l’interrompre ou de la modifier, nous vous conseillons donc vraiment d’en profiter au plus rapidement. La seule contrainte est d’ĂŞtre un nouveau client chez B&YOU pour profiter de l’offre. Les clients existants ne peuvent pas migrer vers ce forfait mobile de top niveau.