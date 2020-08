Forfait mobile : B&YOU chamboule le marché, 100 Go à prix cassé 🔥

Depuis le début de l’été, la marque de forfait mobile B&YOU a été très discrète. Ce matin, elle a complètement revu sa gamme pour ne garder plus que deux forfaits disponibles (contre 4 auparavant). Ce changement de stratégie est lié à une offre (très) spéciale qui rendait la plupart des anciennes formules obsolète. Une version avec 100 Go de data par mois débarque et va faire du mal à la concurrence.

Un forfait mobile à prix cassé, sans engagement

En 2011, Bouygues Telecom a officialisé sa marque de forfait mobile sans engagement B&YOU. Cette dernière s’est imposée comme une référence sur le marché, face à des acteurs comme Sosh ou RED by SFR. Ces deux derniers ont du mal actuellement à rivaliser avec la nouvelle offre de B&YOU. Clairement, ce forfait avec 100 Go ne laissera personne de marbre… en attendant la réponse des concurrents ?

Pour en venir maintenant à ce fameux forfait mobile, il inclut tous les appels, SMS et MMS en illimité avec 100 Go de data pour 13,99€ par mois. Il y a quelques heures encore, cette offre était affichée au prix de 15,99€ par mois. Vous pouvez donc économiser 2€ sur votre abonnement tous les mois – en sachant que l’offre standard est déjà hautement compétitive. Hors période spéciale, on retrouve des offres avec 100 Go de data pour environ 20€ par mois.

Parmi les autres petits avantages de ce forfait mobile « édition spéciale rentrée », on peut souligner les 10 Go de data mensuels qui peuvent être utilisés dans l’UE et les DOM. C’est toujours pratique si l’on souhaite se déplacer de manière plus ou moins régulière à travers l’Union Européenne. Ensuite, les nouveaux clients pourront aussi bénéficier de 3 mois offerts à Spotify Premium (9,99€ par mois).

Enfin, le dernier point qui distingue B&YOU (et donc son forfait mobile) de ses concurrents, c’est la qualité du réseau. En effet, Bouygues Telecom met à disposition son excellent réseau d’antennes, ce qui assure aux clients B&YOU d’avoir une bonne réception où qu’ils soient en France. Bouygues Telecom se place devant SFR sur ce point, il faut le prendre en compte pour ceux qui résideraient dans des zones moins bien couvertes.

Deux forfaits pour deux profils

Comme vous pouvez le voir dans l’illustration ci-dessus, B&YOU propose deux forfaits mobiles. Outre la formule avec 100 Go, il y a également une déclinaison plus abordable, réservé à un public très particulier. Cette offre permet d’avoir les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 200 Mo de data pour 4,99€ par mois. Si vous avez un smartphone (avec connexion internet), cet abonnement sera trop limité. Il peut toutefois servir de dépannage en cas de besoin.

Que ce soit le premier forfait mobile ou le second, les deux sont sans engagement de durée. Autrement dit, B&YOU ne bloque jamais ses clients. Si le prix n’est pas « garanti à vie » (un concept qui fait polémique, et que la majorité des opérateurs ont abandonné), Bouygues Telecom est toujours raisonnable. Autrement dit, il ne faut pas s’attendre à ce que les prix subissent une hausse drastique après un an.

Dans les deux cas de figure, chaque offre sur le forfait mobile a une durée de validité limitée. Pour l’un comme pour l’autre, il faudra absolument souscrire avant le 26 août à minuit. Après cette date, Bouygues Telecom et sa marque B&YOU reviendront aux tarifs habituels. Si vous voulez faire des économies avant la rentrée, c’est vraiment maintenant qu’il faudra saisir cette opportunité.

Bouygues Telecom mise sur la rentrée

En plus de son forfait mobile sans engagement B&YOU, l’opérateur a décidé de mener une belle offensive sur la box internet. Il a mis en place une offre spéciale rentrée sur sa gamme de box. Parmi elles, la meilleure n’est autre que la Bbox Must qui voit son prix chuter de 59% pendant la première année de souscription. Elle vous donne accès au très haut débit (1 Gb/s en téléchargement), aux appels illimités vers les fixes et mobiles ainsi que 180 chaines TV (avec un décodeur 4K) pour 14,99€ par mois. C’est ultra compétitif, aucun concurrent ne fait aussi bien.

Si la gamme de forfait mobile B&YOU est sans engagement, cette box vient avec une obligation de souscrire pour 12 mois au minimum. Si cela vous fait perdre un peu de flexibilité sur cette période, le tarif est ultra préférentiel. Vous ne pourrez pas trouver mieux chez lui, on n’a pas vu de tarif aussi agressif dans les dernières années.

