Forfait mobile : B&YOU détrône RED by SFR avec une offre irrésistible 🔥

Et si vous finissiez le mois d’octobre sur une bonne résolution, à savoir réduire vos frais ? Dans cette optique, changer de forfait mobile peut vous y aider assez largement. En ce moment, et jusqu’à ce mercredi soir minuit, B&YOU maintient une offre ultra compétitive. De son côté, RED by SFR a laissé expiré la sienne il y a quelques heures. Entre les deux géants, Prixtel crée la surprise avec un forfait ajustable.

Si vous voulez prétendre aux offres sur le forfait mobile de B&YOU, RED by SFR ou Prixtel, il faudra respecter une seule condition : vous devez absolument être un nouveau client pour y prétendre. Rassurez-vous, changer d’opérateur télécom se fait de manière très simple, et sans aucun frais.

B&YOU, un forfait mobile très compétitif

Incontournable du secteur du forfait mobile, la marque B&YOU se différencie avec des offres à prix réduits… jusqu’à ce soir ! Après minuit, elle reviendra très certainement aux tarifs habituels, qui sont bien moins séduisants. Si vous avez l’intention de partir pour elle, vous auriez donc tout intérêt à souscrire encore ce mercredi, voici pourquoi.

En ce moment, B&YOU propose encore un abonnement sans engagement à 13,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimité ainsi que 80 Go de data. Un second forfait mobile est disponible pour 15,99€ par mois et reprend les appels, SMS et MMS en illimité et 100 Go de data. Quel que soit le forfait, l’opérateur offre aussi un petit avantage en plus, à savoir un accès gratuit à Spotify Premium sur 3 mois.

Avec ces deux forfaits mobiles, vous profitez de l’excellent réseau de Bouygues Telecom (n°2 en France selon l’ARCEP) ou encore du bon support client de l’opérateur. A titre de comparaison, il se place sur l’assistance loin devant ceux de RED by SFR ou Prixtel, les deux autres offres pertinentes de ce mercredi (et présentées ci-dessous).

RED by SFR, une référence du mobile

Si vous êtes en quête d’un nouveau forfait mobile, RED by SFR ne doit pas vous être inconnu. Et pour cause, la filiale de SFR propose une offre unique pleine d’avantages à un prix encore convenables. L’abonnement est sans engagement et son tarif ne double pas après un an.

Le forfait mobile de RED by SFR sait être compétitif, même sans promotion. Avec cette nouvelle (petite) remise, l’abonnement revient à 15 euros par mois au lieu de 17 euros pour les appels, SMS et MMS en illimité, 80 Go de data en France et 10 Go dans l’UE/DOM. Si ce n’est pas la meilleure offre de l’opérateur télécom —qui a changé il y a deux jours, elle reste une valeur sûre.

Ce forfait mobile inclut des options que vous pouvez choisir – ou non – selon vos besoins. RED by SFR propose une option avec 100 Go de data ou une autre option avec 15 Go de data depuis de nombreux pays (dont les USA et le Canada). Avec ces options, vous pouvez customiser ce forfait mobile comme bon vous semble, en toute transparence et simplicité.

En plus du forfait mobile, RED by SFR avance une box Internet à prix avantageux. Vous avez tout à fait la possibilité de prendre les deux en même temps pour faire baisser drastiquement les prix de vos abonnements respectifs. En ce moment, la box revient à 23 euros par mois (au lieu de 33 euros) pour la fibre avec haut débit (1 Gb/s) et les appels illimités (fixes et mobiles).

Prixtel, le forfait mobile ajustable

Assez discret, Prixtel occupe pourtant une belle position sur le marché du forfait mobile. Si vous avez fixé votre budget sous la barre des 5 euros par mois, les offres de cet opérateur devraient vous plaire. Ce dernier s’appuie sur les réseaux de SFR ou Orange (selon le choix du client) et il affiche de belles remises sur sa formule. Tous les appels, SMS et MMS sont disponibles en illimité : c’est la data consommée qui détermine le prix de la formule tous les mois.

Pour que son forfait mobile soit transparent, Prixtel a conçu un système de paliers, chacun étant associé à un prix basé sur la data mensuelle. Avec la formule « Le complet », les tarifs débutent à 4,99 euros mensuel. Autant dire qu’il s’agit-là du deal le moins cher du marché. Si vous consommez moins de 5 Go de data par mois, la facture sera de 4,99 euros à la fin du mois.

Voici les trois paliers de Prixtel :

Si vous regardez notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles du moment, vous verrez vite que les quelques concurrents de Prixtel ne proposent pas de tarifs aussi avantageux. Si vous avez peur de manquer de data, sachez que Prixtel propose aussi une seconde offre destinée aux utilisateurs qui ont besoin de plus de data. Intitulée « Giga Série », elle grimpe jusqu’à 200 Go de data par mois pour 19,99 euros sur la période. En ce moment, tous les paliers baissent également de 5 euros pendant un an —comme la version plus haut, baptisée « Le Complet ».

Après un an chez Prixtel, tous les tarifs des paliers remontent de 5 euros par mois. Une fois de plus, il s’agit d’un forfait mobile sans engagement de durée, un véritable avantage pour tous ceux qui veulent avoir droit aux meilleurs tarifs avant les augmentations. Vous pouvez aller chez un autre opérateur quand vous le souhaitez sans régler de frais en plus.