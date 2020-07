Forfait mobile : B&YOU dévoile une formule 100 Go à prix cassé

Si vous souhaitez obtenir le meilleur forfait mobile sans engagement du moment, c’est chez B&YOU qu’il faut aller. La marque du groupe Bouygues Telecom propose depuis ce matin un deal irrésistible sur une formule avec 100 Go de données mobiles. Cette offre éclair se finit déjà le 29 juillet, il faudra être rapide pour en profiter.

En plus du tarif réduit sur ce forfait mobile B&YOU, il faut savoir que la qualité de l’offre est irréprochable. Bouygues Telecom est connu pour avoir un excellent support client ainsi qu’un très bon réseau. L’ARCEP vient de dévoiler une nouvelle analyse dans laquelle il se positionne comme le numéro 2 du marché pour la qualité de ses antennes.

B&YOU, l’incontournable du forfait mobile

Aujourd’hui, B&YOU s’est imposé comme une marque incontournable sur le forfait mobile en France. Son offre éclair actuelle n’est que la cerise sur le gâteau. Par défaut, le prix de ses abonnements téléphoniques sont déjà compétitifs, la qualité du réseau est à la hauteur et le support client est bien meilleur que chez la concurrence. Évidemment, ce forfait est aussi réputé pour être très flexible : vous pouvez résilier à tout moment si vous en avez l’envie, sans aucun coût.

Depuis ce jeudi matin, B&YOU avance un deal immanquable. Son forfait mobile illimité sur les appels, SMS et MMS avec 100 Go de data est au prix de 13,99€ par mois. C’est bien mieux que tous les rivaux sur le marché, la marque réussit là un très grand coup. Évidemment, cette formule spéciale est aussi sans engagement, vous avez donc toute la souplesse habituelle chez l’opérateur. Pour découvrir son forfait, c’est par ici : Voir l’offre B&YOU

En plus de ce forfait mobile, B&YOU a également conservé deux formules plus classiques. Elles sont moins compétitives que cette offre 100 Go, mais elles répondent à des besoins plus spécifiques. Cela dit, elles se placent tout de même parmi les meilleurs forfaits mobiles du moment.

Le second forfait mobile avantageux chez B&YOU inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go de données mobiles pour 12,99€ par mois. Celui-ci est très similaire à l’offre plus haut, moyennant un euro de moins. Vous avez donc tout intérêt à passer sur la formule avec 100 Go pour bénéficier de 40 Go de data en plus, avec toujours la même flexibilité. Ici aussi, les nouveaux clients pourront profiter de 3 mois au service Spotify Premium.

Le dernier forfait mobile mise en avant chez B&YOU est celui à 4,99€ par mois. Il est logiquement bien plus limité que les deux autres offres, en particulier au niveau de la data. Pour ceux qui n’utilisent quasiment pas internet sur leur smartphone, ce forfait peut faire l’affaire. En l’occurrence, il s’accompagne de tous les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 100 Mo de data pour 4,99€ par mois. Lui aussi est sans engagement de durée.

Ci-dessus, le tableau qui récapitule tous les forfaits mobiles disponibles chez B&YOU. Encore une fois, il faudra être rapide car ces offres ne sont valables que jusqu’au 29 juillet prochain. Sur les 3 abonnements ci-dessus, B&YOU propose en ce moment le meilleur prix du marché. En été, les offres sont plutôt limitées, l’opérateur fait une vraie exception pour le plus grand bonheur de tous.

Les Bbox sont aussi à prix cassé

Certes, le forfait mobile de Bouygues Telecom est très séduisant. Mais c’est également le cas pour ses box internet qui subissent une jolie baisse de prix sur la première année. Si vous avez envie de faire 2x des économies, vous pouvez donc vous reconvertir complètement chez l’opérateur télécom. Pour répondre à tous les profils de clients, il a imaginé trois formules pour ses mythiques Bbox : Fit, Must et Ultym.

La Bbox Fit est la plus populaire de toutes et c’est aussi la moins chère. Elle permet d’avoir la Fibre avec le haut débit (300 Mb/s) ainsi que les appels en illimité vers les fixes pour 14,99€ par mois pendant un an. Au delà, cette box revient à 26,99€ tous les mois. Si vous souscrivez à un combiné box + Forfait Sensation (50 Go), le tarif peut baisser encore davantage.

En plus du forfait mobile, une autre box est en forte réduction : la Bbox Must. Elle comprend la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s), les appels illimités vers les fixes et mobiles, 180 chaines TV avec un décodeur 4K pour 21,99€ par mois. Au delà de la première année, qui est aussi une période d’engagement, il faudra ensuite miser sur 36,99€ par mois.

La troisième et dernière Bbox à prix réduit est la Bbox Ultym. Comme son nom l’indique, c’est la plus complète : la Fibre avec le très haut débit (2 Gb/s), les appels illimités vers les fixes et mobiles, 180 chaines TV et un décodeur 4K, Cafeyn, un bonus et l’installation clé en main est à 27,99€ par mois. Ce prix est valable pendant la première année, puis il revient à 45,99€ par mois par la suite.

