Forfait mobile : B&YOU et RED by SFR cassent leur prix après Noël 🔥

La fin d’année est un temps parfait pour faire des économies sur son forfait mobile. Cette année ne déroge pas à la règle avec B&YOU, RED by SFR et Prixtel qui se lancent dans des promotions généreuses. Si vous avez reçu un nouveau smartphone à Noël – ou si vous voulez simplement réduire votre facture mobile – il y a de belles opportunités à saisir.

Avant de rentrer dans le détail de chaque forfait mobile chez ces trois opérateurs, il faut savoir qu’il y a un pré-requis pour être éligible à leur offre. Il faudra être un « nouveau » client chez eux pour profiter des promotions ci-dessous. Si vous êtes déjà client chez eux (ou si vous l’avez été par le passé), il ne sera pas possible d’en profiter.

B&YOU : un trio de forfaits mobiles pertinent

Depuis quasiment une décennie, B&YOU est un acteur incontournable du forfait mobile. La marque du groupe Bouygues Telecom décline son offre de base (4G) en trois formules. Elles sont toutes en promotion pour ce week-end de Noël. En prime, pour ceux qui veulent se lancer sur le réseau 5G, il y a une offre avantageuse avec 130 Go sur ce nouveau réseau (attention, il faudra avoir un smartphone compatible).

Le forfait mobile le plus populaire de l’opérateur n’est autre que le suivant : il inclut les appels, SMS et MMS en illimité et 80 Go de data en France pour 14,99€ par mois. Dans cette enveloppe de data, vous pouvez en utiliser jusqu’à 15 Go dans l’Union Européenne et les DOM. En prime, vous recevez aussi en ce moment un abonnement gratuit à Spotify Premium durant 3 mois.

Ce forfait mobile est évidemment sans engagement de durée, comme tous les autres abonnements de la gamme. Là où B&YOU fait fort, c’est qu’il ne va pas doubler le prix de son forfait après une année – comme le font de nombreux opérateurs virtuels (MVNO). Si vous prenez l’un de ces abonnements mobiles, vous êtes tranquille dans la durée.

Le second forfait mobile de B&YOU comprend les appels, SMS et MMS en illimité et 100 Go de data pour 19,99€ par mois. Si vous utilisez votre smartphone de manière très assidue (en particulier sur internet), c’est un excellent rapport qualité prix. Ici aussi, vous pouvez utiliser 15 Go de data dans l’Union Européenne ou les DOM, ce qui est utile pour vos prochains déplacements professionnels ou privés.

Enfin, le dernier forfait mobile est celui au plus petit prix. Evidemment, il est limité à bien des égards. Avec celui-ci, vous pouvez avoir les appels, SMS et MMS en illimité et 200 Mo de data pour 4,99€ par mois. Certes, il sera trop limité pour quelqu’un qui utiliserait internet depuis son mobile mais il a l’avantage de comprendre le reste (appels / SMS) en illimité. Pour un téléphone de secours ou un téléphone pour jeune, c’est un très bon choix.

RED by SFR, le forfait unique qui cartonne

Dans les dernières années, B&YOU et RED by SFR ont été les deux acteurs dominants sur le marché du forfait mobile. Pour cette année d’année 2020, il a décidé lui aussi de baisser le prix de son abonnement mobile. Chez lui, on mise sur la simplicité et la transparence avec un seul abonnement – auquel vous pouvez ensuite rajouter des options pour le personnaliser.

Par défaut, vous aurez donc un forfait mobile avec les appels, SMS et MMS en illimité, 80 Go de data en France et 15 Go dans l’UE/DOM pour 15€ par mois. Si B&YOU utilise le réseau Bouygues Telecom, RED by SFR fait appel à… SFR. Parmi les options les plus demandées de RED by SFR, on retrouve les 15 Go de data utilisables dans une zone géographique élargie (comprenant les USA / Canada / Suisse) pour 5€ par mois.

Outre son excellent forfait mobile sans engagement, RED by SFR a aussi décidé de casser les prix sur les derniers iPhone 12. Si vous voulez acheter un nouveau smartphone Apple, c’est le seul acteur sur internet à proposer une telle remise. Par exemple, pour un iPhone 12 avec 64 Go de stockage, vous pouvez l’obtenir à 789€ au lieu de 909€. Il y a aussi des réduction sur les déclinaisons iPhone 12 Pro / 12 Pro Max ou 12 mini.

Prixtel, le petit MVNO devenu grand

Prixtel est un MVNO qui utilise le réseau Orange ou SFR (au choix du client) pour son forfait mobile. Contrairement aux acteurs traditionnels qui offrent une enveloppe d’appels / SMS / MMS / data à un prix fixe, son forfait se veut plus flexible. En effet, chacun paie pour ce qu’il consomme réellement. Mois après mois, la facture évolue selon son usage.

Par défaut, les appels, SMS et MMS sont illimités. C’est ensuite le volume de data qui est consommé chaque mois qui aura une influence sur le prix final. Pour vous donner un exemple, vous trouverez ci-dessous les paliers de son abonnement « Le complet ». Ce système se veut plus simple et transparent pour les clients. Si par exemple, vous utilisez moins de 5 Go de data sur un mois donné, cela vous reviendra à 4,99€.

Ce forfait mobile est sans engagement, à l’instar de son grand-frère – la Giga Série. Cette dernière reprend le même système de paliers, à la différence qu’ils sont plus élevés. Ils sont respectivement de 50, 100 et 200 Go par mois. Pour les gros consommateurs de data, c’est un forfait à un prix ultra intéressant. A noter que chacun des paliers (quelle que soit la formule choisie) grimpe de 5€ après un an. C’est justement tout l’intérêt de cette offre spéciale Noël.

