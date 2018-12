Forfait mobile : les promos B&You et Free vont expirer ce soir 🔥

Pour ce dĂ©but dĂ©cembre, les promotions sur les forfaits mobiles sont très, très gĂ©nĂ©reuses. Pour autant, elles sont en sursis car la plupart d’entre elles expirent dĂ©jĂ dans les heures Ă venir. On peut prendre l’exemple de B&You et Free qui terminent leurs offres spĂ©ciales dès ce mardi soir. Les deux opĂ©rateurs offrent leurs plus belles remises depuis bien longtemps, c’est le moment d’en profiter.

Si l’on retrouve en ce moment des rĂ©ductions aussi agressives sur un forfait mobile, c’est parce que les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com sont encore en pĂ©riode d’acquisition massive de nouveaux clients. Ils veulent bien clĂ´turer l’annĂ©e 2018 et savent pertinemment que c’est l’une des dernières semaines oĂą ils peuvent encore attirer de nouveaux clients. Après cela, les français auront les yeux rivĂ©s sur NoĂ«l…

Et par consĂ©quent, ces offres spĂ©ciales sont conditionnĂ©es par le fait que le client soit nouveau chez l’opĂ©rateur. Autrement dit, un français ne pourra bĂ©nĂ©ficier de la promo B&You que s’il n’est pas encore client B&You, ni Bouygues Telecom. Fort heureusement, changer de forfait mobile se fait facilement, et la procĂ©dure est prise en charge par l’opĂ©rateur.

Voir l’offre B&You

Le forfait mobile B&You expire ce mardi soir

En ce moment, B&You est probablement l’un des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com les plus compĂ©titifs sur les forfaits mobiles, mais malheureusement sa promotion se termine dĂ©jĂ ce soir. B&You est l’offre de forfait mobile 100% en ligne de chez Bouygues Telecom, et elle s’appuie sur le rĂ©seau de ce dernier pour son offre. Celui-ci a Ă©tĂ© reconnu par l’ARCEP comme Ă©tant l’un des tous meilleurs de l’Hexagone avec plus de 98% de couverture en 4G.

Voici les 2 forfaits mobiles B&You en promo :

Le premier forfait mobile en promo inclut une consommation illimitĂ©e d’appels, de SMS et de MMS ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet dont 4 Go qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s dans l’Union EuropĂ©enne. Cette offre est disponible pour 9,99€ par mois, sans engagement et sans risque de voir le tarif remonter par la suite. Très clairement, c’est la meilleure offre de forfait mobile B&You que l’on a pu observer dans les 12 derniers mois.

Le deuxième forfait en promotion inclut aussi la consommation illimitĂ©e d’appels, SMS et MMS ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet, dont 6 Go qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©es dans l’Union EuropĂ©enne. Cette offre est disponible pour 14,99€ par mois, sans engagement et avec un tarif aussi valable Ă vie. Alors que B&You se contente en gĂ©nĂ©ral d’un seul forfait en promotion, cette deuxième possibilitĂ© tombe Ă pic pour les gros consommateurs de data.

Que ce soit le premier ou le second forfait mobile B&You, aucun des deux ne demande d’engagement de la part du client. Aussi, les deux sont « valables Ă vie », et ils ne changeront pas de tarif tant que le client reste chez l’opĂ©rateur. La mauvaise nouvelle est qu’il expire dĂ©jĂ ce soir, mardi 4 dĂ©cembre 2018, et qu’il faut donc se dĂ©pĂŞcher pour en profiter.

Les forfaits B&You expirent ce soir :

Voir l’offre B&You

Free Mobile très compétitif avec sa promo

Comme B&You, Free Mobile a dĂ©cidĂ© d’arrĂŞter sa promotion ce soir, et il ne reste donc plus que quelques heures pour en profiter. Si lui aussi propose un abonnement sans engagement Ă ses clients, la rĂ©duction qu’il met en avant n’est valable que pour la première annĂ©e. En l’occurrence, le forfait en question assure une consommation illimitĂ©e d’appels, de SMS et de MMS ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet pour 8,99€ par mois pendant les 12 premiers mois.

Ensuite, le tarif remonte Ă 19,99€ par mois. Techniquement, c’est donc la meilleure offre sur la première annĂ©e. Mais au delĂ de ce dĂ©lai, la politique tarifaire de l’opĂ©rateur est beaucoup moins intĂ©ressante. NĂ©anmoins pour ceux qui cherchent un forfait mobile sur le court terme, c’est un excellent compromis.

Attention, l’offre Free termine ce soir :

Voir l’offre Free

RED by SFR et Sosh maintiennent leurs offres spéciales

Forfait mobile RED by SFR : meilleur compromis

RED by SFR est une rĂ©fĂ©rence absolue dans les forfaits mobiles, et l’opĂ©rateur a dĂ©cidĂ© de renouveler une opĂ©ration spĂ©ciale qu’il a initiĂ© il y a une dizaine de jours. En l’occurrence, ce sont 3 offres qui sont en promotion actuellement. Elles sont toutes sans engagement, et le tarif est valable Ă vie. De ce point de vue lĂ , RED by SFR est l’un des plus flexibles.

Certes, les offres expirent un peu plus tard, mais elles sont très compétitives :

Voir l’offre RED by SFR

En plus de son forfait mobile, RED by SFR propose aussi une box internet qui est elle aussi en promotion pendant quelques jours encore. Si vous avez dĂ©jĂ comparĂ© les offres disponibles sur le marchĂ©, vous comprendrez qu’elle est imbattable : la box avec la Fibre, le très haut dĂ©bit (1GB/s en download, 200MB/s en upload), les appels illimitĂ©s vers fixes et mobiles pour 20€ par mois. La box RED by SFR est sans engagement, et le tarif valable Ă vie.

Forfait mobile Sosh : 12 mois en promo

Sosh appartient au groupe Orange, et il offre donc Ă ses clients le meilleur rĂ©seau mobile en France. Au niveau de l’offre, il a dĂ©cidĂ© de jouer les prolongations pendant une semaine sa promotion, pour le plus grand bonheur des nouveaux clients. En effet, Sosh n’est pas un grand habituĂ© des rĂ©ductions, c’est donc le moment ou jamais pour obtenir un forfait mobile Ă tarif prĂ©fĂ©rentiel.

En l’occurrence, la remise porte sur un abonnement illimitĂ© sur les SMS, MMS et appels ainsi que 50 Go de donnĂ©es internet par mois. Cette offre est en promotion pendant la première annĂ©e oĂą le tarif est de 9,99€. Après 12 mois, il remonte Ă 24,99€ par mois, qui est le tarif habituel – et qui est donc beaucoup moins intĂ©ressant. Mais lĂ oĂą Sosh fait un vrai effort, c’est qu’il n’impose aucun engagement : les clients peuvent donc partir dès lors qu’ils ne sont plus satisfaits de l’offre de forfait mobile.

L’offre de forfait mobile Sosh expire le 10 dĂ©cembre :

Voir l’offre Sosh