Forfait mobile : B&YOU officialise un deal choc à 4,99€ 🔥

Le marché du forfait mobile a ses habitudes depuis le déconfinement, et le mois de juin reste donc historiquement calme. Toutefois, l’opérateur Bouygues Telecom a décidé de casser ces codes en proposant des prix mini sur ses formules « sans engagement » B&YOU. Il en profite pour dévoiler une formule à moins de 5 euros et fait chuter les tarifs de ses forfaits avec 60, 80 ou 100 Go.

B&YOU possède une gamme de plusieurs abonnements pour que chaque utilisateur trouve satisfaction. L’opérateur avance actuellement 4 formules – en sachant que chaque forfait mobile est sans engagement dans la durée. Les tarifs affichés sont clairement parmi les plus compétitifs du marché, B&YOU prouve une nouvelle fois qu’il est la référence sur le créneau.

Si le marché du forfait mobile est très compétitif, B&YOU sait se démarquer comme un vrai leader. Il propose des formules convaincantes à tous les niveaux, qu’il s’agisse de celles avec engagement (Forfaits Sensation) ou sans engagement avec B&YOU. Ces dernières sont prises d’assaut depuis leur lancement en 2012, car elles viennent avec bien plus de souplesse.

Actuellement, le forfait mobile B&YOU a droit à des réductions qui font baisser ses prix de façon conséquente. L’opérateur propose 4 abonnements chargés de répondre au mieux aux différents profils d’utilisateurs présents sur le marché. Les prix oscillent de 4,99 euros à 15,99 euros pour convenir à un plus grand nombre. Comme souvent, c’est la quantité de data mobile qui fait varier le tarif de la formule à la fin du mois.

Le premier forfait mobile de B&YOU revient à 4,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimités et 100 Mo de data. Évidemment, cet abonnement vise les utilisateurs qui utilisent très peu de Go d’Internet ou qui n’ont pas de smartphone, mais qui veulent pouvoir appeler et échanger comme bon leur semble. L’offre est sans engagement de durée et le prix n’augmente pas dans le temps.

Le deuxième forfait mobile coûte 11,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimités et 60 Go de data (dont 10 Go utilisables dans l’UE). D’ordinaire, la formule sans engagement de durée revient à 14,99 euros par mois, ce qui veut dire que vous avez la possibilité d’économiser 20% par rapport au prix habituel dès la souscription. L’opérateur offre également 3 mois d’accès au service Spotify Premium (9,99 euros par mois).

Le troisième forfait mobile de B&YOU est facturé 13,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité, 80 Go de data (dont 8 Go utilisables dans l’UE). L’opérateur est le seul à proposer un abonnement avec 80 Go d’Internet, ce qui peut être un bon compromis entre les offres à 60 et 100 Go d’Internet. La formule est sans engagement de durée et les utilisateurs profitent aussi de 3 mois offerts à Spotify Premium.

Le quatrième et dernier forfait mobile revient à 15,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimités, 100 Go de data (dont 10 Go utilisables dans l’UE). Une fois de plus, Bouygues Telecom propose cette offre sans engagement de durée et offre trois mois d’accès à la plateforme de streaming musical Spotify. Comme les autres formules, le tarif n’est pas voué à doubler ou augmenter après un an.