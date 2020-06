Forfait mobile : B&YOU officialise une offre à moins de 5€ 🔥

Comme chaque année, les opérateurs télécoms sont plutôt dans la retenue sur le mois de juin. Cela n’empêche pas Bouygues Telecom via son forfait mobile sans engagement B&YOU d’offrir de très belles opportunités. Que ce soit avec sa nouvelle offre à 4,99€ par mois ou encore ses formules plus classiques (60 Go, 80 Go et 100 Go), toutes sont vraiment très compétitives.

B&YOU propose plusieurs formules, et chacun trouvera forcément preneur. Avec une gamme de 4 abonnements mobiles, l’opérateur offre donc une solution adaptée à chacun avec un tarif toujours très cohérent. En parallèle, chaque forfait mobile est « sans engagement » de durée, vous êtes donc parfaitement libre chez cet opérateur.

Un forfait mobile pour chacun

Le marché du forfait mobile est très compétitif, et Bouygues Telecom se positionne depuis toujours comme un leader sur ce créneau. Il distingue ses offres avec engagement (Forfaits Sensation) de ses offres sans engagement qui sont sous la marque B&YOU. Sans surprise, ces dernières sont prises d’assaut grâce à des offres spéciales régulières.

En ce moment, le forfait mobile B&YOU bénéficie de quelques précieuses promotions. L’opérateur décline sa gamme avec 4 variantes qui répondent chacune à des profils de clients différents. Les tarifs oscillent entre 4,99€ et 15,99€ par mois – et c’est uniquement la quantité de données internet dont vous avez besoin qui changera le prix.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous, toutes les offres spéciales sur ces forfaits mobiles de B&YOU prennent fin ce mardi soir 16 juin. Il faut donc être réactif pour ne pas manquer l’occasion de faire de vraies économies. Si Bouygues Telecom est aussi populaire, c’est aussi parce qu’il possède l’un des meilleurs réseaux de France (#2 selon l’ARCEP) avec 99% de couverture en 4G du territoire français.

Une gamme de box internet à prix réduit

Si Bouygues Telecom se distingue déjà sur le marché du forfait mobile, c’est également le cas sur les box internet. Comme les abonnements mobiles, ses box internet ont aussi droit à des promotions séduisantes aujourd’hui. Toute la gamme qui présente des remises – depuis la simple Bbox Fit en passant par la Must et la version très premium Ultym. Elles se déclinent toutes en version Fibre ou ADSL.

La première « Bbox Fit » inclut la Fibre avec le haut débit (200 Mb/s en téléchargement et 100 Mb/s en envoi) ainsi que les appels illimités vers les fixes pour 14,99€ par mois. Ce tarif est valable un an puis remonte à 26,99 euros par mois. C’est le prix le moins élevé de tout le marché pour avoir de la Fibre – d’où le fait que ce soit la plus populaire chez Bouygues Telecom. En revanche, il faudra tirer un trait sur l’offre TV.

La box « Bbox Must » propose la Fibre avec un meilleur débit (500 Mb/s en téléchargement et 300 Mb/s en envoi), les appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi qu’un décodeur 4K avec 180 chaines TV pour 19,99€ par mois. Après 12 mois, le prix repasse à 34,99 euros par mois. Selon nous, c’est le meilleur compromis de sa gamme – et c’est une offre triple-play.

La dernière box s’appelle « Ultym » est c’est la plus complète du FAI. Elle intègre la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi avec un répéteur Wi-Fi), les appels illimités vers les fixes et mobiles, un décodeur 4K avec 180 chaines et un bonus au choix pour 24,99€ par mois. Le prix est valable un an puis revient à son tarif habituel de 41,99 euros après.

