Forfait mobile : B&YOU ou Free, qui a la meilleure offre ? 🔥

Le forfait mobile est un poste de dĂ©penses incontournable pour les français. Ce sont plus de 52 millions d’entre eux qui utilisent au moins un smartphone. MalgrĂ© cette popularitĂ©, tous n’ont pas le forfait optimal – et bien souvent, ils paient beaucoup trop. Pour vous aider Ă rĂ©duire ce coĂ»t, nous avons listĂ© ci-dessous les offres Ă ne pas manquer en ce moment.

Parmi elles, on retrouve le forfait B&YOU de Bouygues Telecom, la SĂ©rie Free (de Free Mobile) ou encore « Le complet » de Prixtel. Dans les trois cas de figure, il faudra que vous soyez un nouveau client chez l’opĂ©rateur pour pouvoir ĂŞtre Ă©ligible aux offres ci-dessous. Avec leurs prix « cassĂ©s », ils espèrent ainsi sĂ©duire des gens de la concurrence – sans pour autant rĂ©duire la facture de leurs clients actuels.

B&YOU, un forfait mobile de 100 Mo Ă 100 Go

B&YOU est une marque de l’opĂ©rateur Bouygues Telecom. Si cette marque de distingue du reste de la gamme, c’est parce que son forfait mobile est « sans engagement ». Il faut la distinguer par exemple avec les Forfaits Sensation de l’opĂ©rateur qui eux, impliquent de devoir s’engager sur 12 Ă 24 mois. En plus d’ĂŞtre sans engagements, ces forfaits B&YOU sont aussi en rĂ©duction actuellement.

Contrairement Ă certains opĂ©rateurs qui limitent leur gamme très sĂ©rieusement, B&YOU a dĂ©cidĂ© de dĂ©cliner son forfait mobile en 4 formules diffĂ©rentes. C’est pertinent, et chacune d’entre elles rĂ©pond Ă un profil très diffĂ©rent. Si dans tous les cas, les appels, SMS et MMS sont en illimitĂ©, c’est la quantitĂ© de data qui varie (et qui influence donc le prix). Ci-dessous, nous avons listĂ© les 4 offres en cours :

S’il fallait distinguer les deux offres qui se distinguent le mieux – et qui sont les meilleures du moment tous opĂ©rateurs confondus – il y a le forfait mobile avec 60 Go Ă 11,99€ qui sort du lot. C’est aujourd’hui le meilleur forfait du marchĂ© si on tient compte du fait que ce tarif ne bougera pas dans la durĂ©e. Il faut ĂŞtre vigilant avec les concurrents de B&YOU qui affichent publiquement un doublement du prix après un an.

Ensuite, le deuxième forfait mobile de B&YOU que l’on pourrait recommander est celui avec 100 Go de donnĂ©es internet. A 15,99€ par mois, c’est tout simplement ce qui se fait de mieux sur le marchĂ©. Aucun autre acteur n’est Ă ce niveau, c’est un excellent abonnement. Mais attention, pour que cela soit justifiĂ©, il faut vraiment ĂŞtre un gros consommateur de data. Il faut par exemple que vous regardiez beaucoup de films, ou que vous jouiez Ă des jeux Ă©nergivores – ou encore que vous utilisiez votre smartphone comme routeur.

Pour dĂ©couvrir ce forfait mobile B&YOU, c’est ici :

Voir l’offre B&YOU

La SĂ©rie Free toujours populaire

Free Mobile est un opĂ©rateur mythique qui a largement contribuĂ© Ă faire baisser les prix au dĂ©but des annĂ©es 2010. Si son forfait mobile Ă 2€ a Ă©tĂ© populaire un temps, il se fait dĂ©passer dĂ©sormais par sa fameuse SĂ©rie Free. Il faut dire qu’avec 2€ par mois, vous ne pouvez profiter que de 50 Mo de data – ce qui n’est vraiment pas suffisant si vous avez un smartphone.

La SĂ©rie Free bĂ©nĂ©ficie actuellement d’une belle remise sur la première annĂ©e : les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de data est au prix de 10,99€ par mois. Cette offre est vraiment compĂ©titive – et elle se situe 1€ en dessous de celle de B&YOU. Cela dit, après la première annĂ©e, Free augmente le tarif Ă 19,99€ par mois. Et lĂ , cet abonnement devient alors beaucoup moins intĂ©ressant.

Cela dit, ce forfait mobile est extrĂŞmement compĂ©titif sur la première annĂ©e. Et du fait que l’opĂ©rateur ne demande aucun engagement de la part de ses clients, vous pouvez toujours rĂ©silier Ă tout instant – et sans aucun prĂ©avis. C’est donc une bonne opportunitĂ© pour faire des Ă©conomies sur les premiers 12 mois – avant d’aller voir ailleurs pour trouver une meilleure offre. Vous pouvez conserver votre numĂ©ro d’un opĂ©rateur Ă un autre, la procĂ©dure est aujourd’hui très simple.

Voir l’offre Free

Prixtel a imaginé un forfait unique

Contrairement Ă Free Mobile ou B&YOU, Prixtel est un opĂ©rateur mobile « virtuel ». Qu’est ce que cela signifie ? Tout simplement que ça n’est pas lui qu’il possède les antennes – et qu’il a plutĂ´t choisi de les louer Ă des acteurs historiques. En l’occurrence, son forfait mobile s’appuie sur ceux d’Orange et de SFR, qui sont reconnus par l’ARCEP comme Ă©tant le premier et le troisième meilleur rĂ©seau français.

En parallèle de ça, Prixtel a mis en place un forfait mobile « ajustable ». Encore une fois, qu’est ce que cela veut dire ? Cela signifie qu’il s’ajuste, mois après mois, Ă la consommation de ses utilisateurs. Autrement dit, selon la quantitĂ© de donnĂ©es internet qu’ils utilisent, le tarif peut Ă©voluer. Si un mois, on utilise moins de data, le prix va forcĂ©ment chuter. Les appels et SMS sont par dĂ©faut illimitĂ©s.

Pour simplifier la comprĂ©hension de son forfait, Prixtel imaginĂ© 3 paliers qui permettent de catĂ©goriser ses utilisateurs chaque mois. Ci-dessous, la structure en question – qui est dĂ©jĂ très explicite.

Pour vous prendre un seul exemple, si vous utilisez 3 Go de data sur un mois, cela vous reviendra Ă 4,99€ sur la pĂ©riode. En sachant qu’une archi majoritĂ© des français utilise moins de 10 Go par mois, vous serez donc très probablement sur le palier Ă 4,99€ ou sur celui Ă 9,99€ chaque mois. Si vous avez une consommation classique, il est fort probable que vous soyez mĂŞme Ă 4,99€ par mois – et puis c’est tout.

Aucun autre acteur n’offre 5 Go Ă 4,99€ par mois, c’est une opportunitĂ© Ă ne pas manquer. Prixtel offre un forfait sans engagement, mais son tarif Ă©voluera après un an. Chacun des paliers remontera de 5€ par mois. Autrement dit, l’offre jusqu’Ă 5 Go sera alors Ă 9,99€ par mois. Cela reste encore compĂ©titif. Et si vous n’Ă©tiez pas satisfait, vous pouvez rĂ©silier Ă tout instant – comme chez Free Mobile.

Voir l’offre Prixtel