Forfait mobile : B&YOU et RED by SFR chutent les prix, la guerre est déclarée 🔥

Le confinement est l’occasion de prendre un peu de temps pour réfléchir à son budget… et surtout à l’optimisation de ce dernier ! Changer de forfait mobile est un point clé, et vous pouvez vite économiser des dizaines d’euros par mois. En ce moment, B&YOU, RED by SFR et La Poste Mobile montent au créneau. Si vous aviez l’intention de changer, c’est maintenant qu’il faut foncer.

Pourquoi choisir le forfait mobile B&YOU ?

Difficile de lister les meilleurs forfaits mobiles du moment sans parler des offres B&YOU, de Bouygues Telecom. Ceux-ci se démarquent en étant sans engagement, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de quitter l’opérateur quand bon vous semble. Pendant ces quelques jours, l’opérateur français propose trois offres sur chaque forfait mobile qui sauront s’adapter aux besoins et aux conditions de tous.

Plus concrètement, le forfait mobile B&YOU est disponible en trois format. Le premier qui est en promotion qui inclut les appels, SMS et MMS en illimité et 60 Go de Go d’Internet pour 11,99 euros par mois seulement. La seconde offre dispose également des appels, SMS et MMS en illimité, mais elle comprend 75 Go d’Internet pour 13,99 euros par mois. Également parmi les meilleures promotions actuelles du marché, la dernière offre inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 100 Go d’Internet pour 15,99 euros par mois. C’est la seule offre du marché à comprendre autant de data mobile pour un prix aussi faible.

Si vous voulez analyser par vous-même, voici l'offre B&YOU :

Chaque forfait mobile de B&YOU est sans engagement de durée, ce qui vous laisse quitter l’opérateur quand vous le voulez sans frais supplémentaires. Pour ce qui est des tarifs, l’opérateur ne renseigne aucune date de fin – ce qui laisse à penser qu’ils resteront les mêmes pendant plusieurs mois et plusieurs années, sachant que certains sont garantis à vie.

RED by SFR, le forfait mobile incontournable

Comment parler des meilleurs deals sans évoquer le forfait mobile de RED by SFR ? En effet, la marque de l’opérateur français a su s’imposer sur un marché très concurrentiel grâce à plusieurs avantages de poids. Qu’il propose des réductions ou non, l’opérateur a toujours l’une des offres les plus convaincantes du marché. Avec le deal en cours, vous pourrez commencer à économiser dès le mois à venir et encore plus dans le temps.

Actuellement, le forfait mobile de RED by SFR inclus les appels, SMS et MMS en illimité, 60 Go d’Internet en France ainsi que 8 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM pour 12 euros par mois au lieu de 15 euros. Autant dire que le nombre de Go est assez conséquent, sachant que peu de personnes consomment réellement autant de data mobile chaque mois. Si toutefois vous avez peur de manquer de Go d’Internet, vous pouvez bénéficier d’une option à 100 Go pour 6 euros supplémentaires par mois.

Les véritables avantages du forfait mobile de RED by SFR tiennent dans le fait que celui-ci profite d’un tarif garanti à vie, ce qui rend ce forfait vraiment pas cher. Il n’augmentera pas après quelques mois ou quelques années, ce qui vous évitera toute mauvaise surprise sur votre facture à la fin du mois. Durant toute la période où vous êtes chez l’opérateur, le tarif reste le même. Outre ce point clef, l’abonnement de l’opérateur est aussi sans engagement de durée. Vous avez donc l’occasion de partir ailleurs quand vous le souhaitez si vous trouvez une meilleure offre chez un concurrent.

Voici le détail du forfait mobile en promotion chez RED by SFR. Attention, l'offre se termine dans quelques jours à peine :

RED by SFR ne propose pas que des forfaits mobiles et se démarque aussi sur le marché des box Internet. Pour faire simple, il s’agit de la meilleure offre du secteur, un point notable pour tous ceux qui ne profitent pas de la meilleure des connexions durant le confinement. Actuellement, la box Internet revient à 23 euros pour la fibre en très haut débit (1 Gb/s en téléchargement) ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France. Si vous n’avez pas la fibre, l’offre ADSL revient à 16 euros par mois. Comme pour le forfait mobile, l’offre est sans engagement et son prix est garanti à vie.

La Poste Mobile, le forfait mobile qui surprend

Difficile d’imaginer que La Poste Mobile dévoilerait un forfait mobile capable de se positionner parmi les meilleures offres du marché. C’est pourtant le cas avec une offre attrayante et particulièrement convaincante dévoilée par l’opérateur virtuel cette semaine. Ses bureaux physiques sont actuellement en grande partie fermés, il a décidé de baisser ses prix sur Internet pour compenser le volume manquant. Le résultat escompté sera être atteint, car l’opérateur joue le jeu avec une offre choc.

Le forfait mobile de La Poste Mobile revient à 9,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 30 Go de data. Si vous ne voulez pas dépenser plus de 10 euros dans votre abonnement chaque mois tout en profitant d’une bonne quantité de data mobile, cette offre saura indéniablement vous séduire. Le forfait mobile est sans engagement de durée.

La Poste Mobile offre un autre avantage de choix en vous offrant un mois gratuit avec le code « TOUSCONNECTES ». De quoi profiter d’un forfait mobile de qualité à tout petit prix. La Poste Mobile est un opérateur mobile et se base sur les excellentes infrastructures réseau de SFR.