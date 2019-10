Forfait mobile : B&YOU, RED by SFR et Free reprennent les hostilités 🔥

A la rentrĂ©e, changer de forfait mobile est très intĂ©ressant car les opĂ©rateurs se battent avec des promotions. Pour ce mois-ci, il semblerait que la match des opĂ©rateurs ne soit pas fini, et il reste quelques belles occasions Ă saisir. Dans tous les cas, ces promotions vous aideront très certainement Ă faire chuter le prix mensuel de votre facture mobile – le tout en bĂ©nĂ©ficiant d’une quantitĂ© consĂ©quente de donnĂ©es mobiles. De plus, ces offres flash concernent Ă chaque fois un forfait mobile sans engagement, ce qui veut dire que vous pouvez quand vous le souhaitez si vous trouvez un meilleur ailleurs.

Vous allez le voir ci-dessous, et vous pouvez le voir dans notre comparateur de forfaits mobiles, les tarifs proposĂ©s par B&YOU, RED by SFR ou Free Mobile sont assez compĂ©titifs et intĂ©ressants. NĂ©anmoins, il faut forcĂ©ment que vous soyez un nouveau client chez l’opĂ©rateur pour obtenir ces gĂ©nĂ©rositĂ©s – cela implique donc dans la majoritĂ© des cas de changer d’opĂ©rateur.

B&YOU, toujours plus de data mobile

Appartenant à Bouygues Telecom, B&YOU est une sous-marque qui a l’avantage de proposer une gamme de forfait mobile sans engagement avec un tarif garanti à vie. En plus de ces conditions avangateuses, la marque française offre tout de même une couverture réseau similaire à celle de sa maison mère, c’est-à -dire de bonne qualité. Selon l’ARCEP, Bouygues Telecom est classé comme le 2ème meilleur réseau de France, preuve de la bonne qualité de la couverture.

B&YOU propose donc 3 forfaits mobiles en offre spéciale :

Comme indiquĂ© plus haut, les tarifs de B&YOU sont garantis Ă vie, ce qui veut dire que vous n’aurez pas de mauvaise surprise ni d’augmentation dans les mois et les annĂ©es Ă venir. Sans engagement de durĂ©e, ces forfaits mobiles vous permettent aussi de vous tourner vers un autre acteur quand vous le souhaitez si vous trouvez mieux dans le futur. De plus, l’opĂ©rateur Bouygues Telecom a Ă©tĂ© reconnu comme le deuxième meilleur rĂ©seau de France – vous n’avez donc aucun souci Ă vous faire au niveau du signal pour votre forfait mobile B&YOU.

Pour découvrir toute cette offre B&YOU :

RED by SFR, un forfait mobile de qualité

RED by SFR est Ă©galement connu pour faire des promotions intĂ©ressantes sur son forfait mobile et sur sa box internet. Comme Ă son habitude, l’opĂ©rateur français propose une offre unique afin d’offrir plus de clartĂ© Ă ses utilisateurs sur ces deux produits. Pour ceux qui le veulent vraiment, le forfait mobile de RED by SFR est personnalisable avec plusieurs options facultatives qui s’adaptent Ă tous vos besoins.

La promotion sur l’abonnement de RED by SFR vous permet de bĂ©nĂ©ficier d’un forfait mobile Ă 12 euros par mois au lieu de 15 euros pour les appels, SMS et MMS illimitĂ©s et 60 Go de donnĂ©es mobiles. Ă€ l’étranger, 8 Go d’Internet depuis l’Union europĂ©enne et les DOM sont inclus, au mĂŞme titre que les appels, SMS et MMS illimitĂ©s.

Mais ce n’est pas tout, car RED by SFR ne s’arrĂŞte pas Ă son forfait mobile et l’opĂ©rateur propose aussi une box internet Ă 22 euros par mois qui est vraiment très convaincante. L’offre inclut la fibre Ă très haut dĂ©bit avec une vitesse de 200 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement et 50 Mb/s en envoi. L’opĂ©rateur offre aussi 100 Go de stockage SFR cloud jusqu’à la fin de cette promotion flash.

Comme pour le forfait, cette promotion sur la box Internet est sans engagement de durĂ©e et la tarification garantie Ă vie. Ce sont deux arguments que l’on ne retrouve chez aucun autre acteur du marchĂ© – et c’est ce qui fait que l’offre de RED by SFR se distingue de tous ses concurrents. Le FAI rĂ©volutionne le marchĂ© de la box avec un produit transparent et accessible. Vous pouvez le dĂ©couvrir ici :

Free Mobile, un maximum de data

La dernière offre de notre guide sur les forfaits mobiles est celle de Free Mobile, également connu pour être un opérateur mobile qui propose toujours de belles promotions sur ses abonnements. Pour rappel, c’est Free qui a largement aidé à la forte baisse des abonnements téléphonique en 2012, en proposant un forfait sans en engagement à tarif très avantageux. Depuis, il reste un incontournable du marché français.

Free propose actuellement un forfait mobile à 9,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimités, 60 Go de données mobiles et 4 Go de données en roaming en 3G depuis l’Europe et les DOM. L’offre est valable un an puis le forfait passe à 19,99 euros tous les mois, ce qui vous laisse le temps de trouver une autre offre. Actuellement, ce forfait est le moins cher de la liste par rapport au nombre de Go de données mobiles qu’il inclut.

Vous pouvez voir ce forfait mobile Free :

