Le mois de janvier n’est pas le plus intĂ©ressant chez les opĂ©rateurs pour souscrire Ă un forfait mobile. En ce moment, on retrouve cependant quelques très belles rĂ©ductions pour changer de forfait mobile. Que ce soit chez RED by SFR, B&You, La Poste, Free ou encore chez Sosh – ces acteurs ont des promotions convaincantes qui permettent de faire de rĂ©elles Ă©conomies sur un abonnement mobile.

Avant d’aller plus dans les dĂ©tails de ces offres spĂ©ciales, il faut savoir auparavant que chaque forfait mobile en promotion oblige Ă ce que le client soit nouveau venu chez l’opĂ©rateur. Ainsi, un client existant de chez B&You ou Bouygues Telecom (la maison mère) ne peut pas prĂ©tendre Ă obtenir la promotion en cours affichĂ©e ci-dessous pour B&You. Il en va de mĂŞme pour RED by SFR (SFR) ou encore Sosh (Orange). Cela permet aux opĂ©rateurs de gonfler leur base de clients avec des offres qui ne sont pas vraiment tenables financièrement s’ils l’appliquaient Ă tous leurs clients.

Un forfait RED by SFR illimité 40 Go pour 10€

Le premier forfait mobile en promotion est disponible chez RED by SFR. Celui-ci est connu pour avoir eu de très belles promotions Ă la fin de l’annĂ©e passĂ©e, bien qu’il ait commencĂ© Ă en arrĂŞter certaines d’entre elles. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’un seul forfait mobile en promotion : celui avec 40 Go de donnĂ©es internet ainsi que les appels, SMS et MMS en illimitĂ© pour 10€ par mois. A cela, le client reçoit Ă©galement 3 Go de data supplĂ©mentaires qu’il peut utiliser mensuellement Ă travers l’Union EuropĂ©enne.

Les points forts de cette offre, au delĂ du fait qu’elle inclut un forfait boostĂ©, sont qu’il est sans engagement, et que le tarif est valable Ă vie. Ainsi, le client bĂ©nĂ©ficie d’un droit de rĂ©siliation immĂ©diat, et en parallèle il voit l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com s’engager Ă ce que son prix ne change pas tant qu’il reste client de ce dernier. Ce sont deux arguments très forts qu’aucun autre opĂ©rateur tĂ©lĂ©com hormis B&You ne peuvent tenir en ce moment.

Cette offre expire dans les jours Ă venir :

B&You a renouvelé ses promotions

Actuellement, c’est probablement l’offre de forfait mobile en ligne de Bouygues Telecom, baptisĂ©e B&You, qui connait le plus vif succès. Il n’y a pas un forfait mobile en promotion, mais bien deux. Les deux sont tout aussi compĂ©titifs et rĂ©pondent Ă des attentes diffĂ©rentes. Le premier abonnement inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet pour 9,99€ par mois. Parmi elles, 4 Go peuvent ĂŞtre utilisĂ©es tous les mois Ă travers l’Union EuropĂ©enne. Le second forfait mobile B&You en promotion est aussi illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS mais il inclut cette fois 60 Go de donnĂ©es internet pour 14,99€ par mois. Pour ceux qui regardent beaucoup de vidĂ©os, c’est le forfait ultime Ă un tarif très avantageux.

Dans les deux cas, B&You promet lui aussi Ă ses clients que le tarif ne changerait pas sur la durĂ©e, et qu’il serait valable aussi longtemps que le client reste chez l’opĂ©rateur. A cela, il laisse toute la flexibilitĂ© Ă ce dernier puisque le client n’est jamais engagĂ©. Il peut donc quitter l’opĂ©rateur quand il le souhaite. Pour voir l’offre B&You, c’est par ici :

Le grand retour de La Poste Mobile

Cela faisait plusieurs mois que l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com virtuel La Poste Mobile n’Ă©tait pas venu avec une offre promotionnelle sur son forfait mobile. Elle est de retour depuis quelques jours avec 2 offres qui sont assez convaincantes, et qui se distinguent des concurrents : le premier forfait mobile La Poste en promotion inclut les SMS et MMS en illimitĂ©, 2h d’appel, musique illimitĂ©e Universal Music ainsi que 5 Go de donnĂ©es internet pour 4,99€ par mois pendant la première annĂ©e (code promo PROMOMUSIC). Après cette pĂ©riode, le tarif remonte Ă 9,99€ par mois. Cette offre est disponible en exclusivitĂ© sur internet, et elle est sans engagement pour le client.

Le second forfait mobile La Poste en rĂ©duction est plus complet puisqu’il inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 10 Go de donnĂ©es internet, Universal Music en illimitĂ© pour 9,99€ par mois la première annĂ©e, puis 12,99€ par mois ensuite. Que ce soit pour le premier forfait ou encore celui-ci, l’intĂ©gralitĂ© des donnĂ©es internet peuvent ĂŞtre utilisĂ©es en France ou dans l’Union EuropĂ©enne – ce qui est un avantage que tous les opĂ©rateurs ne proposent pas. Ce forfait est Ă©galement sans engagement.

Free gonfle ses gigas de données

Le cĂ©lèbre opĂ©rateur Free Mobile a Ă©galement une promotion sur son forfait. Celle-ci dure depuis quelques semaines, et il a dĂ©cidĂ© mardi dernier de l’amĂ©liorer encore un peu. En l’occurrence, on peut bĂ©nĂ©ficier des appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet pour 8,99€ par mois pendant la première annĂ©e, puis 19,99€ par mois ensuite. Auparavant, cette promotion se limitait Ă 50 Go de donnĂ©es internet par mois.

Si l’offre est convaincante sur la première annĂ©e, elle l’est un peu moins par la suite avec un tarif qui double. Mais heureusement, Free n’impose aucun engagement pour ses clients – ils peuvent donc dĂ©cider de partir dès lors qu’ils ne sont plus satisfaits par ce forfait mobile. Cette offre expire dans les jours Ă venir, voici comment bĂ©nĂ©ficier de la promotion :

Offre timide chez l’opĂ©rateur Sosh

Certes, la promotion de l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com Sosh est un peu moins convaincante sur le papier que certaines affichĂ©es ci-dessus, il n’empĂŞche que c’est le meilleur rĂ©seau de France (Sosh est l’offre sur internet proposĂ© par l’opĂ©rateur Orange). Autrement dit, vous pouvez ĂŞtre complètement rassurĂ© sur la qualitĂ© de l’offre de manière gĂ©nĂ©rale.

En ce moment, et depuis quelques jours, on retrouve donc ce forfait mobile en promotion qui inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 20 Go de données internet pour 9,99€ par mois pendant la première année, puis 19,99€ par mois ensuite. Cette offre est uniquement disponible sur internet, et elle est sans engagement de la part du client. Vous pouvez retrouver la promotion sur ce forfait mobile Sosh ici :

