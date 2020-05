Forfait mobile : B&YOU répond à RED, les prix en chute !

Le forfait mobile est en folie pour cette dernière semaine de confinement. Après RED by SFR, c’est au tour de B&YOU, Prixtel et Cdiscount Mobile se casser les prix sur leurs abonnements téléphoniques. Si vous avez l’intention de changer de forfait (et même si vous n’aviez pas l’intention de changer), ces offres sont à saisir au plus vite !

Comme toujours, les opérateurs télécoms font des remises de très courte durée sur leur forfait mobile. Il faut donc savoir être réactif pour ne pas passer à côté de ces deals. Il faut également rappeler que seuls les nouveaux clients pourront bénéficier des offres. Les clients existants ne peuvent pas migrer vers ces forfaits à prix cassé, c’est donc une chance pour ceux qui prennent un nouvel opérateur.

B&YOU, une pépite du forfait mobile

Bouygues Telecom et sa marque de forfait mobile sans engagement B&YOU n’ont jamais été aussi compétitifs que lors des dernières semaines. Le géant des télécoms propose des prix vraiment imbattables, sur des abonnements qui sont très variés. Ils sont donc sans engagement, mais leur prix n’évolue pas après un an. Les remises affichés ci-dessous sont donc à saisir très vite.

Le premier forfait mobile en promotion chez B&YOU est un mini abonnement à 4,99€ par mois. Il inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 100 Mo de données internet. Il ne faudra pas avoir une utilisation régulière de son smartphone pour en profiter. Le forfait le plus populaire n’est autre que celui qui inclut les appels, SMS et MMS illimités, 60 Go de data pour 11,99€ mensuel – et qui ne va pas sans rappeler celui de RED by SFR.

Le dernier forfait mobile incontournable en promotion chez B&YOU est probablement le 100 Go à 15,99€ par mois. C’est RED by SFR qui s’est aligné sur B&YOU sur ce tarif-là : on n’avait encore jamais vu autant de data à un prix aussi bas. A noter que le réseau 4G de Bouygues Telecom est légèrement meilleur que celui de SFR selon les dernières données de l’ARCEP (voir notre avis B&YOU).

Prixtel, le forfait mobile du moment

Prixtel est un opérateur mobile virtuel qui utilise les réseaux physiques Orange et SFR pour ses télécommunications. Cela ne lui empêche pas d’être parmi les acteurs les plus en vogue du moment avec un forfait mobile intelligent. En l’occurrence, c’est un forfait qui s’adapte à la consommation réelle de données mobiles de chacun. Si un mois, vous consommez moins, le prix baissera naturellement. Plutôt pratique, non ?

Par défaut, tous les appels, SMS et MMS sont illimités avec ce forfait mobile « Le complet ». C’est la quantité de data consommées sur le mois écoulé qui influencera le coût de votre abonnement. Encore une fois, le tarif peut évoluer mois après mois, selon vos besoins réels.

0 à 5 Go de data = 4,99€ par mois

5 à 15 Go de data = 9,99€ par mois

15 à 50 Go de data = 14,99€ par mois

Ci-dessus, ce sont les tarifs avantageux du forfait mobile qui sont valables pendant la première année. Prixtel se positionne comme l’un des meilleurs, quelle que soit la quantité de data que vous consommez. Même après un an, quand les tarifs remontent de 5€ sur chacun des 3 paliers, Prixtel reste hyper compétitif. Vous n’avez qu’à faire le calcul, c’est vraiment excellent.

Évidemment, Prixtel est sans engagement. Cela dit, son offre spéciale sur le forfait mobile ne va pas durer très longtemps. Elle expire déjà dans quelques jours, c’est très explicite sur son site internet. Après le confinement, il ne faut donc plus compter sur une offre aussi agressive. Pour découvrir ce forfait de Prixtel, c’est par ici :

Cdiscount Mobile, grande surprise du 8 mai

Cdiscount Mobile a été assez discret pendant tout le confinement. Pour ce dernier week-end, il sort le (très) grand jeu avec une offre imbattable sur son forfait mobile baptisé « l’immanquable ». Pour rappel, Cdiscount Mobile est lui aussi un MVNO, et il utilise les réseaux Orange, Bouygues Telecom et SFR pour son offre. Vous avez donc l’élite des télécoms – tout en bénéficiant d’un prix très faible.

Pour cette offre spéciale, il permet d’avoir les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go de data pour 8,99€ par mois pendant 12 mois. C’est tout simplement incroyable, même si cela ne dure qu’une seule année. Au delà, il faudra compter 14,99€ par mois. Cdiscount Mobile ne demande aucun engagement de la part de ses clients, ils peuvent donc partir à tout moment.

En parallèle, il vient aussi d’annoncer un second forfait mobile avec les appels, SMS et MMS illimités et 100 Go de data pour 9,99€ par mois. Encore une fois, ce tarif est valable pour la première année, après quoi il montera à 20€ par mois. Sur 12 mois, il faut clairement reconnaître que les offres de Cdiscount Mobile sont parmi les plus compétitives du marché.

Cdiscount Mobile offre là une promotion assez incroyable, et la concurrence a du mal à y répondre. On n’avait jamais vu de promotion aussi généreuse chez lui depuis des années, il a décidé de faire un vrai pas en avant vers les français. Si vous avez l’intention de changer de forfait mobile et d’aller chez Cdiscount Mobile, c’est maintenant qu’il faut en profiter. Vous pouvez voir notre comparateur de forfaits ici, il vous en dira tout autant.

Pour découvrir son forfait, c’est par ici :

