Forfait mobile : Cdiscount casse son prix, 30 Go pour 2,99€ par mois 🔥

Cdiscount Mobile est un opĂ©rateur tĂ©lĂ©com gĂ©nĂ©reux, et il n’hĂ©site pas Ă sortir ses grands chevaux plusieurs fois par an avec des offres sur son forfait mobile Ă ne pas rater. C’est le cas depuis ce matin, avec un abonnement tĂ©lĂ©phonique mobile qui est sans engagement de durĂ©e, illimitĂ© et avec un grand nombre de donnĂ©es internet Ă un tarif mini pendant la première annĂ©e. Si vous avez prĂ©vu de changer de forfait mobile, il faut le prendre en compte !

Pour aller plus dans le dĂ©tail, le forfait mobile Cdiscount inclut les appels, SMS et MMS de manière illimitĂ©e ainsi que 30 Go de donnĂ©es internet pour 2,99€ par mois pendant les six premiers mois. Au delĂ , il faut compter 12 € par mois pour en profiter. A noter que 3 Go de donnĂ©es internet en 3G+ sont Ă©galement mise Ă disposition des clients tous les mois pour ses dĂ©placements en Europe et dans les DOM. Toutefois, du fait que Cdiscount soit toujours sans aucun engagement, vous pouvez ensuite rĂ©silier si vous n’ĂŞtes plus satisfait. Mais mĂŞme au tarif hors remise, cela reste une très bonne offre.

Voir l’offre Cdiscount

Pourquoi choisir le forfait mobile Cdiscount ?

Cdiscount Mobile appartient Ă la catĂ©gorie des opĂ©rateurs mobiles virtuels, et il utilise donc les rĂ©seaux physiques d’opĂ©rateurs traditionnels pour bâtir son offre. En l’occurrence, le forfait mobile de Cdiscount s’appuie donc sur les rĂ©seaux de Orange, Bouygues Telecom et SFR, les trois principaux opĂ©rateurs de France pour ses tĂ©lĂ©communications : vous ne pouvez donc pas ĂŞtre déçu de la qualitĂ© du rĂ©seau.

Si Cdiscount parvient Ă ĂŞtre aussi compĂ©titif sur son forfait mobile, c’est parce qu’il voit dans ses clients mobiles la possibilitĂ© d’avoir des synergies avec sa plateforme marchande. En effet, alors que les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms plus classiques se contentent de voir de la valeur de leur client dans le type de forfait qu’ils prennent, Cdiscount sait que ces clients mobiles peuvent ĂŞtre aussi de potentiels acheteurs sur son site e-commerce. C’est pour cette raison qu’il peut ĂŞtre plus agressif au niveau des tarifs de son abonnement mobile que la concurrence, et il n’hĂ©site pas Ă le faire en ce moment. Cette offre est toutefois limitĂ©e, il faut se dĂ©pĂŞcher pour en profiter.

Quelles alternatives Ă Cdiscount Mobile ?

Si vous ne voulez pas souscrire Ă Cdiscount, et que vous prĂ©fĂ©rez un autre opĂ©rateur pour votre forfait mobile : c’est votre choix. Ci-dessous, vous trouverez une liste des diffĂ©rentes offres en cours, avec les meilleurs forfaits mobiles du moment, en sachant qu’ils sont tous sans engagement. D’un opĂ©rateur Ă un autre, ce qui change est principalement le tarif, la possibilitĂ© que celui-ci soit garanti Ă vie, la qualitĂ© du rĂ©seau ou encore le nombre de donnĂ©es internet.

Comme vous pouvez le voir, le forfait mobile Cdiscount parait dès lors le meilleur compromis, de loin, si l’on compare ces offres de concurrents qui sont pourtant dĂ©jĂ très compĂ©titives par rapport Ă des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com traditionnels. A noter que Cdiscount vous permet de transfĂ©rer facilement votre numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone (suivre la procĂ©dure au moment de l’inscription), et gratuitement. Pour voir tout le dĂ©tail de l’offre Cdiscount Mobile, c’est ici :

Voir l’offre Cdiscount