Forfait mobile : ce prix barré va vous faire changer d’opérateur

On s’écarte progressivement de la rentrée, mais il reste encore quelques pépites à saisir. Entre les opérateurs sans engagement (RED by SFR, Prixtel) ou les offres de Bouygues Telecom (sur les marques de smartphones comme OPPO, Samsung ou Apple), vous avez de quoi faire de belles économies sur votre forfait mobile.

Ci-dessous, nous avons listé les différentes offres qui sont disponibles ce dimanche. Attention, dans le cas d’un forfait mobile chez un opérateur télécom sans engagement, il faudra obligatoirement être un « nouveau » client pour être éligible à la promotion en cours. Cela dit, financièrement cela peut s’avérer très pertinent, vous avez donc tout intérêt à vous pencher sur ce dossier.

RED by SFR, irremplaçable sur le forfait mobile

Depuis quelques années déjà, RED by SFR survole le marché du forfait mobile. La marque sans engagement du groupe Altice est celle qui initie toujours les vagues de bons plans, et c’est elle qui se différencie toujours au niveau des prix. C’est encore le cas avec son offre spéciale pour la rentrée, qui permet de faire des économies sur un forfait pourtant déjà très compétitif.

Pour entrer dans le vif du sujet, son forfait mobile spécial rentrée comprend les appels, SMS et MMS en illimité, 80 Go de data en France et 10 Go dans l’UE pour seulement 14€ par mois (au lieu de 17€). En prime, RED by SFR inclut aussi 100 Go de stockage dans le cloud. Alors que ce forfait est déjà séduisant hors promo, vous pouvez donc faire 20% d’économies en plus. Avec la souplesse et l’efficacité de l’opérateur, vous ne pourrez être que séduit.

Par défaut, RED by SFR ne propose qu’un seul forfait mobile – celui présente ci-dessus. Cela dit, l’opérateur permet de le personnaliser un peu, pour mieux répondre aux besoins de chacun. Il y a par exemple une option pour l’international en supplément (pour de la data dans une zone qui comprend les États-Unis) ou encore une option pour avoir plus de data en France (100 Go). Ces modules sont facultatifs, vous pouvez y souscrire plus tard si vous le souhaitez.

En ce moment, et jusqu’à demain soir, RED by SFR met également une box internet en avant. C’est l’un des meilleurs deals que l’on a pu voir dans les dernières années, et c’est pourquoi nous le partageons ici. En l’occurrence, la RED Box qui comprend la fibre et le très haut débit (1 Gb/s) et les appels (fixes et mobiles) en illimité est à 23€ par mois. C’est aussi sans engagement, et le prix ne grimpera pas en flèche après la première année. Comme sur le forfait mobile, vous êtes gagnant avec lui.

Le OPPO Find X2 Neo à partir de 1€ chez Bouygues Telecom

Si vous cherchez à acheter un nouveau smartphone, Bouygues Telecom vous offre une très bonne raisons de passer par lui. L’opérateur offre en ce moment une très belle opportunité de faire des économies sur le dernier OPPO Find X2 Neo. Nous avons été convaincu dans notre test par ce nouveau smartphone, et vous pouvez l’obtenir à partir de 1€ chez Bouygues Telecom.

Comment ça ? Pour en profiter, il faudra d’abord ajouter au panier le OPPO Find X2 Neo à 71€ sur le site officiel de l’opérateur. Ensuite, il faudra utiliser l’offre de remboursement (70€) pour faire chuter son coût initial à 1€ seulement. Il faudra en parallèle s’abonner à un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go (24 mois) et verser une cotisation de 8€ mensuel pendant 24 mois. Au final, vous pouvez donc étaler le coût de cet excellent smartphone dans le temps, et c’est un vrai bonheur.

Pour en savoir plus sur le OPPO Find X2 Neo, c’est par ici :

Outre le OPPO Find X2 Neo, Bouygues Telecom met aussi Samsung et Apple en avant. L’opérateur offre jusqu’à 200€ de remise immédiate sur une sélection de smartphones Samsung (avec toujours un forfait Sensation associé) avec le code SAMSUNG200. Pour les derniers iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, il offre un code promo de 70€ (BOUYGUES70) s’il est associé à un forfait Sensation avec Avantages Smartphone. Ces codes promos sont valables uniquement jusqu’au 24 septembre.

Prixtel, le forfait sans engagement

Prixtel est un MVNO qui sort du lot depuis quelques années. Il propose un forfait mobile unique, qui se veut ajustable selon la consommation de chacun. Pour autant, il a réussi à trouver une solution pour que sa facturation soit simple, transparente et compétitive. Dans le cadre d’une offre qu’il met en avant en ce mois de septembre, vous pouvez avoir des tarifs ultra convaincants.

Les nouveaux clients pourront choisir entre le réseau Orange ou SFR pour leur offre. Ensuite, ils auront tous les appels, SMS et MMS en illimité. C’est la quantité de données mobiles (data) utilisée chaque mois qui fixe le tarif que devra payer le client. Pour simplifier son concept, Prixtel a mis en place des paliers pour chaque forfait. Sur le forfait « Le complet », les paliers sont les suivants :

Aujourd’hui, Prixtel est le seul acteur à offrir 5 Go de data pour 4,99€ par mois. C’est de loin le tarif le plus avantageux du marché. Il faut toutefois savoir que ce forfait mobile revient à son prix normal après 12 mois. Cela dit, Prixtel ne demande aucun engagement à ses clients, vous êtes donc libre de partir. Mais même avec 5€ de plus sur chaque palier, cet abonnement reste toujours compétitif.

Pour ceux qui veulent davantage de data, un second forfait baptisé Giga Série est plus adapté. Il propose des paliers de 50, 100 et 200 Go, avec des prix entre 9,99€ et 19,99€ par mois. Là encore, ce forfait mobile est sans engagement, et le client a le choix entre Orange et SFR.

Pour en savoir plus, c’est par ici :

