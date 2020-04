Forfait mobile : ces 3 offres viennent d’arriver (dont une à 0€)

Pendant le confinement, il est bon de réfléchir à son budget – et à comment l’optimiser. Si vous avez l’intention de faire des économies sur votre forfait mobile, il y a depuis quelques heures de très belles opportunités à saisir. Que ce soit chez l’opérateur Prixtel, B&YOU, Free ou encore La Poste Mobile, il y a de quoi se régaler. Comme vous allez le voir plus bas, il y a même un forfait gratuit chez Free Mobile – et pas n’importe lequel !

Vous le savez probablement, mais pour obtenir ces promotions spéciales, il faudra être un « nouveau » client chez ces opérateurs. Les clients existants ne peuvent pas juste demander à être transférés vers le forfait mobile en forte promotion. Les opérateurs télécom espèrent ainsi attirer de nouveaux clients pour gonfler leur base – au détriment de la concurrence.

1) La Poste Mobile, le forfait mobile surprise

S’il y avait un opérateur (mobile virtuel) qu’on n’imaginait pas venir jouer les trouble-fêtes en ce moment, c’est La Poste Mobile. Et pourtant, c’est l’un de ceux qui a le forfait mobile le plus convaincant de la semaine. Du fait que ses bureaux de poste soient fermés, l’opérateur a décidé de baisser drastiquement ses prix sur internet pour compenser le volume. Et cela devrait marcher !

En l’occurrence, le forfait mobile de La Poste Mobile comprend les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 30 Go de data pour 9,99€ par mois. Si vous ne voulez pas dépenser plus de 10€ par mois pour votre abonnement mobile, mais que vous souhaitez quand même avoir beaucoup de data, c’est le meilleur forfait mobile du moment. A noter qu’il est sans engagement de durée, et que le prix est assuré pour la vie. Vous n’aurez donc pas de mauvaise surprise dans le temps.

Voir l’offre La Poste Mobile

A noter que La Poste Mobile fait preuve de générosité en offrant le premier mois avec le code « TOUSCONNECTES ». Il veut permettre à tous ceux qui sont isolés de pouvoir profiter du forfait mobile pour garder le contact avec son entourage – et à un frais minime. Cela concerne aussi bien le forfait présenté plus haut que les autres abonnements de la gamme de l’opérateur. Dernière information : en souscrivant à l’offre La Poste Mobile, le réseau utilisé sera celui de SFR.

2) B&YOU pour les gros mangeurs de data

B&YOU est une marque du groupe Bouygues Telecom, et elle se concentre sur les forfaits mobiles sans engagement. Pendant quelques heures encore (ça se termine ce soir), il propose un trio de promos qui en feront pâlir plus d’un. Pour ceux qui ont un besoin en data plus important (gamers, amateurs de vidéos etc), B&YOU est la solution idéale en ce moment.

Pour en venir maintenant aux trois offres, les voici : la première inclut tous les appels, SMS et MMS en illimité et 60 Go de data pour 11,99€ par mois. La seconde vient avec les appels, SMS et MMS illimités et 75 Go de data pour 13,99€ par mois. Enfin, le forfait mobile le plus populaire en promotion n’est autre que celui qui inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 100 Go pour 15,99€ par mois. Aucun autre opérateur du marché ne fait aussi bien pour une telle quantité de données, c’est certain.

Voir l’offre B&YOU

Chez B&YOU, on rappelle que tous les forfaits sont sans engagement, et que les tarifs affichés sont garantis à vie. Donc même si vous souscrivez maintenant à la promotion en cours, vous êtes assurés d’avoir ce même tarif aussi longtemps que vous restez chez l’opérateur télécom Bouygues Telecom. Sur le long terme, l’économie est colossale.

3) Free et son forfait… gratuit !

Free Mobile a décidé de faire un vrai effort pendant ce confinement, et les français sauront le reconnaître. En l’occurrence, il a décidé d’offrir davantage de data sur son mythique forfait mobile à 2€. Pour rappel, ce dernier est gratuit pour tous les abonnés de Freebox, et il permet d’avoir un excellent service en parallèle. En ce moment, et jusqu’à la fin du mois d’avril, ce forfait inclut 4h d’appel, les SMS et MMS en illimité ainsi que 1 Go de data pour 0€ (si vous êtes clients Freebox).

Voir l’offre Free

Clairement, pour 0€ (et même pour 2€ par mois), c’est le meilleur forfait que vous puissiez trouver. Par défaut, les clients doivent se contenter de 50 Mo (ce qui n’est pas suffisant pour ceux qui ont un smartphone et qui vont un minimum sur internet). Avec 1 Go, cela sera suffisant pour de nombreux français. Pour ceux qui veulent davantage de data, il y a également la Série Free 50 Go qui est à 9,99€ par mois (pendant 12 mois) pour les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 50 Go de data. Au delà de cette période, le prix remonte à 19,99€.

4) Bonus : Prixtel, un forfait ajustable

Nous n’allions pas terminer ce top hebdomadaire de forfaits mobiles sans inclure Prixtel. Cet opérateur mobile virtuel s’appuie sur les réseaux Orange et SFR pour construire son offre. En parallèle, il propose des prix et une flexibilité qu’aucun de ces deux acteurs télécoms historiques ne sont capables de proposer. Le forfait « Le complet » de Prixtel est très original, puisqu’il est « modulable ».

Si les appels, SMS et MMS sont tous illimités, c’est la quantité de data qui sera utilisée tous les mois qui influencera le prix. Pour contenir les tarifs, Prixtel a mis en place pour son forfait mobile un système de 3 paliers progressifs. Entre 0 et 5 Go de data par mois, l’abonnement reviendra à 4,99€ par mois (pendant la première année). C’est le moins cher que l’on puisse avoir à moins de 5€ tous les mois. Deux autres paliers (5 à 15 Go pour 9,99€ par mois, et 15 à 50 Go pour 14,99€ par mois) sont également disponibles.

Pendant cette période de crise, le forfait mobile de Prixtel vous permettrait par exemple d’économiser beaucoup. Les français utilisant nettement moins de data que la normale (ils sont plutôt sur leur Wi-Fi), cet abonnement permet d’économiser sur sa facture téléphonique. Il permet d’économiser le gaspillage tout en offrant une très belle quantité de data à un prix très raisonnable.

Attention, le forfait mobile Prixtel expire déjà ce soir :

Voir l’offre Prixtel