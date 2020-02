Vous en avez raz le bol de payer trop cher votre forfait mobile ? Nous aussi. Et pour changer ces mauvaises habitudes, vous auriez tout intĂ©rĂŞt Ă profiter des promos disponibles tout au long du week-end chez les quelques opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com qui s’y emploient. Entre les ogres RED by SFR, B&YOU et Free Mobile, on retrouve aussi Prixtel qui tire son Ă©pingle du jeu.

La règle est la mĂŞme chez tous les opĂ©rateurs, quel que soit le forfait mobile en promotion que vous prendrez : il faut ĂŞtre un nouveau client pour accĂ©der au tarif avantageux. Si c’est le cas, il ne vous reste plus qu’Ă foncer vite. Ces offres spĂ©ciales sont pour certaines très gĂ©nĂ©reuses. Que ce soit sur les petits prix ou les quantitĂ©s gigantesques de data, tout le monde y trouvera son compte.

Prixtel, le forfait mobile pour cette flexibilité

Prixtel termine ce mois de fĂ©vrier avec une forte rĂ©duction sur son forfait mobile « Le complet ». C’est l’un des seuls opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com Ă offrir un abonnement Ă moins de 5€ avec une grande quantitĂ© de donnĂ©es internet. Prixtel est un opĂ©rateur virtuel, c’est Ă dire qu’il ne possède pas ses propres infrastructures et qu’il s’appuie sur des rĂ©seaux dĂ©jĂ existants : Orange et SFR.

Le tarif mensuel de ce forfait mobile a la particularitĂ© de varier mois après mois selon la consommation des utilisateurs. Par exemple, si un client utilise de 0 et 5 Go de data par mois, il sera facturĂ© 4,99€ sur la pĂ©riode. S’il consomme davantage, comme par exemple 5 Ă 15 Go mensuel, ce prix ira Ă 9,99€. Jusqu’Ă 50 Go, il sera facturĂ© 14,99€ par mois. L’avantage de ce forfait est qu’il s’adapte Ă la consommation, si bien que dans les temps de faible utilisation, vous serez susceptible de moins payer. Quoi qu’il en soit, les appels, SMS et MMS sont eux aussi sans limite.

Afin de concurrencer les opĂ©rateurs plus Ă©tablis, Prixtel a choisi de rendre son forfait mobile « sans engagement » de durĂ©e. Cela signifie que vous pouvez quitter Prixtel Ă tout moment sans aucune justification. Cependant, ce serait presque Ă©trange de ne pas vouloir payer « seulement » 4,99€ par mois pour autant d’avantages : consommation illimitĂ© sur tous les appels, SMS et MMS ainsi que 5 Go de data. Ă€ noter que ces tarifs Ă©volueront au bout d’une annĂ©e, ajoutant 5€ Ă chacun de ces trois paliers (soit 9,99€ par mois sur le palier entre 0 et 5 Go).

Pour voir ce forfait mobile Prixtel, c’est par ici :

Voir l’offre Prixtel

RED by SFR, une valeur sûre

Depuis des mois, RED by SFR survole largement le marchĂ© avec son unique forfait mobile. Si cet abonnement fonctionne autant c’est parce qu’il propose une formule simple, extrĂŞmement gĂ©nĂ©reuse, et surtout sans engagement sur la durĂ©e. RED by SFR tire son Ă©pingle du jeu en proposant un prix garanti Ă vie. C’est Ă dire que si optez pour cette offre Ă 12€, vous payerez toujours 12€ pour votre forfait mobile aussi longtemps que vous ne quittez pas l’opĂ©rateur.

La promo du week-end sur le forfait mobile de RED by SFR permet d’avoir les appels, SMS et MMS de manière illimitĂ©e, 60 Go de data en France et 8 Go dans l’UE pour 12€ par mois (au lieu de 15€ en temps normal). Vous rĂ©alisez donc une belle Ă©conomie sur un forfait mobile qui est dĂ©jĂ reconnu comme Ă©tant l’un des meilleurs du marchĂ©.

Voir l’offre RED by SFR

Si vous vous rendez sur le site de RED by SFR vous tomberez sur un système de configuration pour votre afin qu’il corresponde au mieux Ă vos besoins. Par exemple, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de 100 Go de data pour 8€ par mois en plus, ou encore 15 Go de donnĂ©es mobiles Ă l’Ă©tranger (dans une zone plus large que l’UE, avec les États-Unis inclus) pour 5€ de plus.

RED by SFR ne mise pas uniquement sur ses forfaits mobiles, il propose Ă©galement de belles offres sur sa box internet qui connait un succès retentissant. Cet abonnement vous permet d’obtenir la fibre et les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles pour 23€ par mois. Tout comme le forfait mobile, ce tarif est Ă©galement garanti Ă vie et l’offre est sans engagement. Il vous suffit de comparer avec votre abonnement actuel pour comprendre la compĂ©titivitĂ© de cette promotion.

B&YOU, 3 forfaits illimités excellents

Si vous pensez que les offres ci-dessus ne proposent pas assez de data, les forfaits mobiles B&YOU sauront Ă coup sur vous convaincre. La marque appartenant Ă Bouygues Telecom est un concurrent direct de RED by SFR en proposant des prix assurĂ©s Ă vie, et pas d’engagement sur la durĂ©e. B&YOU propose des offres 100% flexibles en rendant le consommateur parfaitement libre de ses actions.

Pour dĂ©couvrir les trois forfaits B&YOU, c’est ici :

Voir l’offre B&YOU

Free Mobile, 50 Go pour moins de 10€

En ce qui concerne le forfait mobile Ă bas coĂ»t, Free conserve son excellente rĂ©putation. L’opĂ©rateur crĂ©Ă© par Xavier Niel propose en ce moment de très belles remises sur la SĂ©rie 50 Go. Tous les appels, SMS et MMS sont illimitĂ©s, et l’utilisateur bĂ©nĂ©ficie aussi de 50 Go de data pour 9,99€ tous les mois pendant un an.

Après la première annĂ©e, ce forfait mobile Free passe Ă 19,99 € par mois. Quoi qu’il en soit, le client n’est en aucun cas contrait de s’engager avec l’opĂ©rateur, comme pour les autres offres citĂ©es plus haut. C’est l’un des avantages non nĂ©gligeable de Free. Un maximum de flexibilitĂ© pour un forfait mobile qui est plutĂ´t convaincant sur les 12 premiers mois.

Pour voir le forfait mobile Free, c’est ici :

Voir l’offre Free