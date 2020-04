Forfait mobile : l’offre 5 Go à 4,99€ est à tomber (Orange ou SFR)

Alors que le temps du déconfinement se rapproche très doucement, il est encore l’heure de prendre du temps pour faire des économies. Un poste de dépense auquel on pense trop peu souvent est le forfait mobile. Grâce aux offres spéciales que les opérateurs mettent en avant de manière ponctuelle, vous pouvez parfois économiser 50% sur votre offre. C’est le cas par exemple chez Prixtel, avec un deal (via les réseaux Orange ou SFR) qui est quasiment imbattable.

Voir l’offre Prixtel

Pourquoi ce forfait mobile est-il si bien

Prixtel est un opérateur mobile virtuel qui a construit son offre en s’appuyant sur les infrastructures réseau Orange et SFR. Autrement dit, en souscrivant à un forfait mobile chez lui, vous pouvez bénéficier du même réseau qu’un client Orange ou SFR en direct. La différence réside principalement dans le coût, où Prixtel se montre nettement moins cher que ses deux homologues. L’offre spéciale actuelle est loin devant la concurrence.

Cet opérateur a choisi un modèle un peu particulier, avec un forfait mobile qui est ajustable. Qu’est ce que cela signifie ? Que les clients payeront en fonction de la quantité de data qu’ils utiliseront réellement chaque mois. Pour simplifier la grille tarifaire, Prixtel a mis en place un système avec 3 paliers progressifs. Chaque palier est associé à un prix, et le coût est donc totalement transparent. Il suffit de le comparer avec votre offre actuelle – et il est fort probable que vous puissiez faire de très belles économies.

Voici les 3 paliers de chez Prixtel, et le prix mensuel associé :

Si vous consommez moins pendant un mois, le coût de votre abonnement va donc logiquement baisser. C’est donc idéal pour des périodes comme le confinement, où on a tendance à utiliser son Wi-Fi à domicile davantage que sa data. Quid de tous les appels, SMS et MMS avec ce forfait mobile Prixtel, baptisé « Le complet » ? Ils sont tous gratuits ! Vous n’avez donc pas à vous soucier de votre consommation, et quel que soit le réseau que vous choisirez.

Pour découvrir ce forfait mobile, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel

Prixtel vient avec plein d’avantages

En plus d’avoir un rapport qualité prix qui est excellent, Prixtel offre également d’autres avantages sur ce forfait mobile. En l’occurrence, il est sans engagement de durée pour les clients. Vous ne prenez donc aucun risque en souscrivant à son offre mobile puisque vous pouvez résilier à tout instant, y compris pendant la première année.

Sachez toutefois que les tarifs affichés plus haut ne sont valables que pendant un an, après quoi il faut rajouter 5€ à chaque palier. Cela dit, ce forfait mobile Prixtel restera encore l’un des meilleurs du marché. Si vous voulez vraiment profiter de cette remise (qui fait donc baisser de 50% le coût de cet abonnement sur la première année), il faudra s’activer : Prixtel limite son offre au 28 avril, soit mardi. Il ne reste donc plus que quelques jours pour faire une réelle économie.

Le dernier point que nous souhaitions aborder sur ce forfait mobile concerne le réseau. En effet, vous devrez choisir au début entre le réseau Orange ou SFR. Cela dit, vous avez la possibilité à tout moment de solliciter le support client de l’opérateur Prixtel pour qu’il vous bascule de l’un à l’autre, selon la qualité du réseau dans la région où vous êtes. Si vous êtes dans une grande ville, les deux réseaux sont très équivalents. Ils ont d’ailleurs été reconnus comme le 1er et le 3ème meilleurs réseaux de France selon l’ARCEP (régulateur).

Voir l’offre Prixtel

Et si vous cherchez un forfait mobile plus restreint, et encore moins cher ? Prixtel a également une seconde offre dans sa gamme, et cet abonnement est baptisé « L’Essentiel ». Son prix est également modulable, mois après mois – et il démarre à 2€ par mois seulement. Par défaut, vous aurez donc 2h d’appels, les SMS et les SMS illimités ainsi que 10 Mo de data. Il ne faudra donc pas être très gourmand en données internet, et il faudra privilégier une connexion Wi-Fi. Cela dit, ce type de forfait mobile intéresse une cible très particulière, et il est donc absolument légitime.