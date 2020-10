Forfait Mobile : cette offre imbattable expire dans quelques heures 🔥

Vous avez subi une hausse tarifaire ou n’ĂŞtes pas satisfait de votre forfait mobile actuel ? Les opĂ©rateurs proposent rĂ©gulièrement des offres Ă prix cassĂ©s pour que la facture soit plus douce en fin de mois. Aujourd’hui, c’est la rĂ©fĂ©rence RED by SFR qui propose une offre spĂ©ciale sur son forfait « star ». Et l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com en profite aussi pour baisser le prix de sa box internet.

Depuis son arrivĂ©e sur le marchĂ© du forfait mobile, RED by SFR s’impose par l’agressivitĂ© de ses offres. C’est aussi le cas sur les box internet. Le rapport qualitĂ©-prix de ses abonnements est inĂ©galable et c’est encore le cas lors des promotions. Avec cette offre mise en ligne rĂ©cemment, difficile de trouver une offre plus Ă©quilibrĂ©e. Seul point noir, vous n’avez que jusqu’Ă demain 23h59 pour en profiter.

Le forfait mobile de référence

Alors que le Back to School est passĂ©, et que le Black Friday est dans plus d’un mois, cette pĂ©riode plus calme a Ă©tĂ© choisie par RED by SFR pour dĂ©gainer une très belle promotion. Son forfait mobile est le premier Ă avoir droit Ă un prix rĂ©duit, qui le rend encore plus attractif.

Comme vous le savez peut-ĂŞtre, RED by SFR propose un unique forfait mobile, sur lequel vous pouvez ajouter des options. Il comprend tous les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 80 Go en France pour 14€ par mois. Alors qu’il est vendu 17€ en temps normal, cette rĂ©duction est la bienvenue, sachant que le tarif initial est dĂ©jĂ au top.

En plus du tout illimitĂ© et des 80 Go de donnĂ©es en France, RED by SFR intègre Ă ce forfait mobile 10 Go de donnĂ©es pour l’UE et les DOM. En plus de ces items inclus, vous pouvez opter pour des options en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous voyagez Ă l’international, vous pouvez opter pour une option qui ajoute 15 Go de donnĂ©es depuis les États-Unis, le Canada ou encore la Suisse. Si vous ĂŞtes un grand utilisateur de multi-mĂ©dia, une option avec 100 Go de data par mois est aussi Ă disposition pour 3€ par mois.

Ce que les clients apprĂ©cient sur le forfait mobile RED by SFR, c’est sa flexibilitĂ©. Comme il est sans engagement, vous ĂŞtes libres de rĂ©silier Ă tout moment. De ce fait, l’opĂ©rateur faire son maximum pour satisfaire ses clients au quotidien. Et cela lui permet aussi de rĂ©cupĂ©rer des abonnĂ©es chez la concurrence.

Autre point important, cette offre sur le forfait mobile RED by SFR, ne change pas de prix au bout d’un an. Quand certains concurrents proposent des promotions sur 6 ou 12 mois, ce n’est pas le cas de RED. C’est une bonne façon de ne pas avoir de mauvaise surprise pour les clients, mĂŞme si les prix « à vie » ne sont plus d’actualitĂ© sur les forfaits mobiles.

La box internet RED by SFR aussi en promotion

Après avoir conquis le marché du forfait mobile, RED by SFR est passé à la box internet. La stratégie est la même avec un offre agressive, simple à comprendre et très complète. Le FAI fait office de trublion sur un marché qui était jusque-là vieillissant.

Pour les amoureux de caracactĂ©ristiques techniques, cette box internet inclut la fibre et le très haut dĂ©bit (1 Gb/s en down, 500 Mb/s en up) et les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles pour 23€ par mois. L’Ă©conomie est encore plus grande que sur le forfait, cette box internet Ă©tant habituellement vendue 33€ par mois. C’est d’autant plus intĂ©ressant face aux box rivales Ă plus de 45 euros.

Et plus de cela, le prix ne change pas au bout d’un an. Alors que tous les FAI sont gĂ©nĂ©reux sur la première annĂ©e, ils doublent (voire davantage) les prix sur les annĂ©es suivantes. Ce qui n’est pas le cas de RED by SFR.

Cette offre box internet est avant tout pensĂ©e uniquement pour la connexion, mais les amoureux de la TV ne sont pas en reste. En option, vous pouvez accĂ©der Ă 35 chaĂ®nes pour 2€ par mois, ou 100 chaĂ®nes avec l’option Ă 4€ mensuelle. Cette offre modulable est parfaite, vous ne payez pas des services qui ne vous servent Ă rien.

Le maĂ®tre mot du forfait mobile et de la box internet RED by SFR, c’est la libertĂ©. Vous ĂŞtes toujours libre de vos options, et libres de partir quand vous le souhaitez. Comme les deux forfaits sont sans engagement, vous n’ĂŞtes pas bloquĂ©s par la marque. C’est un luxe qu’aucun rival ne propose sur les premiers 12 mois, sauf lui. Si vous voulez donc vous Ă©quiper sur le court terme, c’est un must-have.

Si le forfait mobile n’implique aucun coĂ»t de transfert, ça n’est pas le cas de la box. Il y a parfois des frais de rĂ©siliation chez certains FAI rivaux. Heureusement, RED by SFR vous prend en charge jusqu’Ă 100€ sur ces frais. Vous avez donc un maximum de choix et de libertĂ©.

