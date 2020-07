Forfait mobile : un deal XXL pour diviser sa facture par 3 (ou 4) 🔥

Ă€ l’occasion des soldes, plusieurs offres apparaissent en ligne dans tous les domaines —dont celui du forfait mobile. Ă€ cette occasion, RED by SFR dĂ©voile un nouvel abonnement choc, tandis que Prixtel et La Poste Mobile affichent des mini prix. Voici les meilleurs deals de la journĂ©e.

Voir l’offre RED by SFR

Avant d’aller plus loin, il faut savoir qu’il est obligatoire d’ĂŞtre « nouveau » client pour pouvoir souscrire Ă ce forfait mobile en promotion. Ces offres ont pour objectif d’attirer de nouveaux clients venus directement de la concurrence. Ces tarifs sont ultra compĂ©titifs et les opĂ©rateurs ne peuvent pas proposer de tels prix Ă tous leurs utilisateurs. Ceux qui changeront d’opĂ©rateur seront les grands gagnants de ces offres.

RED by SFR, le nec plus ultra

L’un des avantages du forfait mobile de RED by SFR tient dans le fait qu’il est sans engagement de durĂ©e. Si vous avez envie de changer d’opĂ©rateur, vous ĂŞtre libre de partir quand bon vous semble sans payer de frais. L’autre point fort est indĂ©niablement le prix de sa formule mensuelle. Elle se positionne rĂ©gulièrement comme la meilleure offre du marchĂ©. Tous les utilisateurs de RED by SFR profitent aussi de l’excellent rĂ©seau et du dĂ©bit SFR.

Actuellement, le nouveau forfait mobile de RED by SFR comprend les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 80 Go de donnĂ©es mobiles pour 14 euros par mois au lieu de 17 euros. Vous avez aussi droit Ă 10 Go d’Internet dans l’UE et les DOM, ce qui est utile en cas de dĂ©placement Ă l’Ă©tranger. C’est un forfait mobile inĂ©dit pour l’opĂ©rateur, car celui-ci propose habituellement un abonnement Ă 60 Go d’Internet pour 15 euros par mois.

Le forfait mobile de RED by SFR cache d’autres avantages tout aussi plaisants. S’il s’agit d’une offre unique, elle se dote d’options facultatives. Pour les soldes, vous avez droit Ă 100 Go pour seulement 17 euros par mois au lieu de 20 euros. Si vous ĂŞtes souvent en dĂ©placement, vous pouvez aussi choisir l’option internationale avec 15 Go dans l’UE, les DOM, mais aussi les USA, le Canada ou la Suisse.

Voir l’offre RED by SFR

Les opĂ©rateurs ont tendance Ă proposer un forfait mobile dont le prix de base augmente après 12 mois. Ce n’est pas le cas de RED by SFR qui affirme que son tarif ne verra pas son prix doubler au bout d’un an. En plus, vous pouvez quitter l’opĂ©rateur Ă tout moment comme l’offre est sans engagement de durĂ©e.

Prixtel, un forfait mobile au top

Prixtel ne propose pas un forfait mobile comme les autres. Le positionnement de l’opĂ©rateur est de proposer Ă ses clients de ne payer que ce qu’ils consomment rĂ©ellement plutĂ´t que de les pousser vers des tarifs Ă©levĂ©s. Son offre « Le complet » peut s’adapter automatiquement aux utilisateurs grâce Ă un système de palier associant prix et consommation de data mobile. La facture mensuelle varie d’un mois Ă l’autre.

Ce forfait mobile vous offre tout bonnement la possibilitĂ© de payer le prix juste. Tous les appels, SMS et MMS sont inclus en illimitĂ© avec cette formule. Ce sont les donnĂ©es mobiles qui dĂ©terminent le prix de l’abonnement Ă chaque fin de mois. Il est aussi sans engagement et offre un rĂ©seau de qualitĂ©. Prixtel se base sur les rĂ©seaux de SFR et Orange, deux opĂ©rateurs dont les qualitĂ©s sont reconnues en France. Voici le dĂ©tail de la formule « Le complet » :

Prixtel ne s’arrĂŞte pas lĂ et propose actuellement un autre forfait mobile « Giga SĂ©rie ». Également sans engagement de durĂ©e, il fonctionne aussi avec le mĂŞme système de paliers. Il se destine toutefois Ă des utilisateurs qui ont besoin de beaucoup de data mobile tous les mois. Les paliers vont de 50, 100 Ă 200 Go d’Internet tous les mois. Cette formule bĂ©nĂ©ficie d’un prix garanti Ă vie par l’opĂ©rateur. Depuis son lancement il y a peu, elle rencontre un fort succès auprès du public.

Voir l’offre Prixtel

La Poste Mobile à 9,99€

Comme RED by SFR et Prixtel, La Poste Mobile est un opĂ©rateur mobile virtuel. Dans son cas, il se base sur l’excellent rĂ©seau de SFR. La marque propose plusieurs offres, mais un forfait mobile se dĂ©tache du lot avec un rapport qualitĂ© prix excellent. Dans le cas oĂą vous ne voulez pas consacrer plus de 10 euros par mois Ă votre abonnement, c’est l’offre qu’il vous faut. Il a quelques points de ressemblance avec l’offre de RED by SFR, mais son tarif est plus bas.

Le forfait mobile de La Poste Mobile coĂ»te 9,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 30 Go d’Internet. Il est sans engagement de durĂ©e et l’opĂ©rateur assure que son prix ne doublera pas au bout d’un an. L’offre vous donne Ă©galement accès Ă 4 mois gratuits sur Deezer Premium. Dans l’UE et les DOM, vous avez droit Ă 10 Go d’Internet tous les mois.

Si elle est moins rĂ©putĂ©e que RED by SFR, La Poste Mobile et son forfait mobile comptent plus de 1,5 million de clients. Acteur devenu incontournable, il a l’avantage de proposer un bon compromis cĂ´tĂ© prix et data mobile, car peu de clients utilisent vraiment plus de 30 Go d’Internet tous les mois. C’est une des meilleures offres du moment. Pour voir le dĂ©tail de ce forfait mobile, c’est par ici :

Voir l’offre La Poste Mobile