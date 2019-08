Forfait mobile : les deals à 5€ qui expirent ce lundi soir 🔥

Le forfait mobile illimité à 5€ est un argument choc que les opérateurs télécoms ne sortent qu’une à deux fois par an. Il faut donc savoir être très réactif lorsqu’un tel abonnement se présente, d’autant plus que ces deals ont pour habitude de ne jamais durer très longtemps. Ce lundi, plusieurs acteurs annoncent la fin de leur forfait mobile à bas coût, c’est donc la dernière chance d’en profiter.

Que ce soit RED by SFR, Free ou encore Cdiscount, tous ces acteurs qui misent sur leur forfait mobile à 5€ n’ont pas prévu de le faire durer longtemps. Les deux premiers ont d’ailleurs annoncé qu’ils l’arrêteraient dès ce soir, ce qui devrait vous inciter vivement à vous activer pour en profiter – avant que la rentrée ne commence. Simple détail, chaque forfait mobile en vente flash du comparatif ci-dessous est uniquement valable pour les nouveaux clients de ces opérateurs. Les clients existants ne sont pas éligibles aux offres.

RED by SFR : forfait mobile et box internet

S’il ne fallait en retenir qu’un seul dans les dernières semaines, RED by SFR aura survolé la concurrence : un forfait mobile à 5€ le plus généreux du marché, mais aussi une box internet qui fait pâlir toute la concurrence. Bref, c’est l’opérateur qui est le plus agressif sur les promotions, bien que toutes ces offres ont une date de fin de validité ce lundi soir à minuit.

Le premier forfait mobile en promotion inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 5 Go de données internet par mois en France et 4 Go dans l’UE pour 5€ par mois. C’est le meilleur deal disponible pour ce montant en ce moment – et de loin. RED by SFR est également sans engagement, et surtout : son prix est garanti à vie. Vous ne verrez donc pas ce montant évoluer au bout de 6 mois ou 12 mois, comme c’est le cas chez certains acteurs.

Hormis ce forfait mobile à 5€, RED by SFR a également deux autres forfaits en promotion : un abonnement avec les appels, SMS et MMS illimités, 40 Go de données internet par mois en France et 4 Go dans l’UE pour 10€ par mois. Pour les plus voyageurs, le meilleur forfait mobile chez cet opérateur inclut les appels, SMS et MMS illimités, 60 Go de data par mois en France et 15 Go dans l’UE + USA + Canada pour 15€ par mois. Ces offres qui expirent ce lundi soir sont sans engagement et valables à vie.

Voir l’offre RED by SFR

Enfin, au delà du forfait mobile RED by SFR, on ne peut pas oublier sa box internet qui est aussi en promotion : pour 22€, vous bénéficiez de la fibre (200 MB/s en téléchargement) ainsi que des appels illimités vers les fixes. Les options Débit+ (1 GB/s) ainsi que « appels illimités vers les mobiles » sont disponibles à 2€ par mois au lieu de 5€ par mois jusqu’à ce soir minuit. Autrement dit, le pack tout compris est à seulement 26€ – en sachant qu’il est aussi sans engagement, et que le prix est fixé à vie.

Cdiscount : 4,99€ pour… 50 Go (6 mois)

Pour ceux qui veulent trouver le prix le plus bas, Cdiscount figure sur une période limitée comme le leader. Il propose un forfait mobile à un tarif incroyable, mais cette offre ne dure que sur les 6 premiers mois de l’abonnement. Au delà de cette période, le tarif habituel est à nouveau appliqué, ce qui le rend un peu (mais pas beaucoup) moins intéressant.

En l’occurrence, Cdiscount Mobile offre un forfait mobile avec les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 50 Go de données internet pour 4,99€ par mois – valables sur les 6 premiers mois. Cette promotion a l’avantage d’être sans engagement, ce qui permet de résilier à tout moment – y compris après 6 mois lorsque le prix remonte à 15,99€ par mois pour cette offre. Cette dernière reste encore compétitive. Cdiscount s’appuie sur les réseaux Orange, SFR et Bouygues Telecom pour ses télécommunications, vous avez donc une assurance sur la qualité du réseau.

Voir l’offre Cdiscount

Free Mobile et la série spéciale

Non, Free Mobile n’a pas baissé son prix de son forfait mobile phare en dessous des 5€ par mois, mais il n’empêche qu’il a un abonnement très intéressant et c’est pourquoi nous avons décidé de vous le mettre en avant. Il faut savoir que cette offre est éphémère, et qu’il vaut donc mieux s’activer pour en profiter avant qu’il ne soit trop tard.

Le forfait mobile de l’opérateur inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 50 Go de données internet pour 8,99€ par mois pendant la première année. Sur le même principe que Cdiscount Mobile (et contrairement à RED by SFR qui a une offre valable à vie), ce forfait revient à son prix normal après 12 mois. Il faudra ensuite compter 19,99€ par mois pour cet abonnement. A noter qu’il est sans engagement, ce qui donne de la flexibilité au client.

Voir l’offre Free