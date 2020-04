Forfait mobile : divisez par 2 votre facture (en 5 minutes depuis votre canapé) 🔥

Pendant le temps, on a du temps pour soi – et du temps pour faire des Ă©conomies. Le forfait mobile est un poste de dĂ©pense que l’on peut largement rĂ©duire grâce Ă des offres spĂ©ciales ponctuelles qui s’affichent Ă gauche et Ă droite. Il faut savoir ĂŞtre très vif, et nous vous avons prĂ©parĂ© la liste des deals incontournables du week-end. Si vous avez quelques minutes devant vous, et si vous voulez faire des Ă©conomies, voici les options disponibles.

La Poste Mobile, on ne s’y attendait pas

La Poste Mobile est un opĂ©rateur mobile virtuel qui utilise le rĂ©seau SFR pour construire son offre. Autrement dit, les clients peuvent bĂ©nĂ©ficier du rĂ©seau SFR tout en ayant un prix avantageux chez l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com. Et parce que de nombreux bureaux de poste physiques sont fermĂ©s (et que les souscriptions physiques ne sont plus possibles), l’opĂ©rateur baisse sensiblement ses prix sur internet.

Pour ceux qui ne veulent pas dĂ©penser plus de 10€ tous les mois pour leur forfait mobile, La Poste Mobile a la solution. Elle vous offre tous les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 30 Go de data en France (ainsi que 10 Go dans l’Union EuropĂ©enne) pour 9,99€ tous les mois. C’est le meilleur tarif que l’on peut voir sur le marchĂ©, et c’est plutĂ´t une surprise. Attention, cette promo ne devrait pas durer longtemps, mieux vaut s’activer.

A noter qu’un petit code promo « TOUSCONNECTES » permet d’obtenir en plus le premier mois offert – de quoi rendre le confinement un peu plus agrĂ©able. En prenant cette offre La Poste Mobile, les clients bĂ©nĂ©ficient d’un forfait mobile qui est sans engagement de durĂ©e. Ils peuvent donc partir Ă tout instant s’ils jugent que le service n’est plus Ă la hauteur.

RED by SFR, le forfait mobile confort

Depuis plusieurs annĂ©es, RED by SFR ne déçoit toujours pas. Cet opĂ©rateur mobile est toujours l’un des premiers Ă faire de belles promotions sur son forfait mobile. Et mĂŞme pendant ce confinement, il a dĂ©cidĂ© de faire un effort en plus. Par dĂ©faut, c’est l’abonnement mobile qui est le plus compĂ©titif (mĂŞme sans rĂ©duction). Pendant quelques jours, vous pouvez profiter d’une rĂ©duction de plus – et cela fait toujours plaisir.

En l’occurrence, vous pouvez obtenir tous les appels, SMS et MMS en illimitĂ©, 60 Go de data en France et 8 Go de data dans l’Union EuropĂ©enne pour 14€ par mois. HonnĂŞtement, 60 Go de data, c’est beaucoup – et la plupart des français ne pourront pas consommer autant. Mais pour ceux qui pensent que c’est quand mĂŞme trop limitĂ©, il y a une option 100 Go par mois qui est Ă 6€ supplĂ©mentaire (soit 20€ au total).

LĂ oĂą RED by SFR se distingue de tous ses concurrents, c’est qu’il offre un forfait dont le tarif est garanti « pour la vie ». Aussi longtemps que le client reste client chez lui, il est assurĂ© d’avoir le mĂŞme tarif pour son forfait mobile. En parallèle, ce dernier n’est jamais engagĂ©. Il peut donc partir Ă tout moment s’il trouve une meilleure offre ailleurs. Au final, le client est le roi et il a toute la flexibilitĂ© pour son abonnement. Vous pouvez le voir dans notre comparateur de forfaits ici.

C’est l’un de nos opĂ©rateurs prĂ©fĂ©rĂ©s, voici son deal :

Pour ceux qui auraient une mauvaise connexion internet chez eux (un cauchemar quand on est confinĂ© chez soi), sachez que RED by SFR a la meilleure offre de box internet du marchĂ©. Il propose en ce moment une double promo dessus : la Fibre avec le haut dĂ©bit (1 Gb/s en dĂ©bit descendant) et les appels illimitĂ©s vers les fixes sont Ă 23€ tous les mois – avec le premier mois offert. C’est tout simplement imbattable, surtout quand on sait que le prix est aussi garanti Ă vie (comme le forfait mobile) et qu’il est sans engagement.

Prixtel : le choix de la raison pour ce confinement

Ces dernières annĂ©es, Prixtel a pris de l’ampleur sur le marchĂ© (dĂ©jĂ compĂ©titif) du forfait mobile. L’opĂ©rateur mobile français est venu avec une offre que personne n’a copiĂ© jusqu’Ă prĂ©sent. En l’occurrence, il offre un forfait dont le tarif s’adapte Ă a consommation rĂ©elle de donnĂ©es internet de chaque utilisateur. Un système de paliers permet d’apporter un maximum de simplicitĂ© dans cette offre.

Pour faire simple, tous les appels, SMS et MMS sont tous illimités. En revanche, le prix est conditionné par le volume de data que le client utilise chaque mois. Prixtel a mis en place 3 paliers qui permettent de mieux comprendre cette offre. En ce moment et dans le cadre de la promotion choc, ils sont tous 5€ moins chers que le prix habituel.

Pour prendre un exemple, si vous consommez par exemple 4 Go de data sur un mois (quel que soit la quantitĂ© d’appels, SMS et MMS), cela vous coĂ»tera 4,99€ sur la pĂ©riode. Si le mois d’après, vous consommez davantage que 5 Go, le prix Ă©voluera. Mois après mois, le prix augmente ou baisse, selon votre consommation rĂ©elle. Dans tous les cas, tous ces paliers font que les prix du forfait mobile Prixtel reste dans les meilleurs (voire le meilleur) du marchĂ©.

Pour asseoir son offre, Prixtel utilise les rĂ©seaux Orange et SFR. Autrement dit, mĂŞme avec ces prix baissĂ©s (en promo pendant un an), vous avez le droit aux meilleurs rĂ©seaux. En allant chez Orange ou SFR en direct, jamais vous ne pourrez obtenir des tarifs aussi prĂ©fĂ©rentiels. Si vous voulez obtenir une telle remise, c’est maintenant qu’il faut y aller.

