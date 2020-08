Forfait mobile : divisez votre facture avec 80 Go à prix cassé 🔥

Changer de forfait mobile doit vous permettre de faire des économies sur votre facture. D’une semaine à l’autre, les offres évoluent en raison des multiples mises en avant chez les opérateurs. Si vous voulez changer d’abonnement pendant ce mois d’août, RED by SFR, Prixtel et La Poste Mobile proposent 3 pépites à saisir vite.

Il est rare de voir des offres aussi compétitives pour changer de forfait mobile. Cela dit, ces deals sont réservés à une partie des français : il faut être un nouveau client chez l’opérateur pour en bénéficier. Cela implique de changer d’opérateur télécom (facile, gratuit et automatique), mais cela vaut amplement le coup. Vous pouvez ainsi économiser presque la moitié de votre budget du moment.

Le Top 3 des forfaits mobiles pour ce lundi :

RED by SFR, le forfait mobile à ne pas louper

Depuis quelques années, RED by SFR truste le devant de la scène du forfait mobile. Cet été encore, c’est lui qui fait des ravages avec des offres ultra séduisantes. Si vous migrez chez RED by SFR, vous avez de quoi faire de belles économies. Pour faciliter la compréhension de son offre, il avance un simulateur avec quelques rares options pour créer son propre forfait mobile.

Voir l’offre RED by SFR

Ainsi, vous pouvez profiter du forfait mobile avec les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 80 Go de données mobiles pour 14€ par mois, contre 17€ en temps normal. Cette remise est d’autant plus intéressante que le forfait est par défaut déjà avantageux. Il est sans engagement de temps, et le prix affiché ne doublera pas après un an (comme c’est la tradition chez beaucoup d’opérateurs).

Vous pouvez ensuite rajouter diverses options à ce forfait mobile pour qu’il réponde mieux à vos besoins. Par exemple, vous pouvez avoir 100 Go pour 16€ par mois (soit 2€ de plus que le forfait de base). Il y a également une option internationale qui permet d’utiliser 15 Go dans une zone géographique plus vaste – qui inclut les États-Unis. Par défaut, il faudra se contenter d’une enveloppe 10 Go dans l’Union Européenne.

Attention, ce deal choc expire ce lundi soir.

En plus de ce guide comparatif de forfaits mobiles, il faut savoir que RED by SFR est aussi une tête d’affiche sur les box internet. Jusqu’à ce soir minuit, il met en avant une offre que vous ne pourrez pas résister. C’est la meilleure du marché, jugez ici par vous-même : la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement) et les appels en illimités (fixes et mobiles) est à 23€ par mois – au lieu de 36€.

Que ce soit avec le forfait mobile de RED by SFR ou avec sa box, les économies sont colossales. Mais encore une fois, si vous voulez en profiter avant la rentrée, c’est maintenant qu’il faudra en profiter. L’opérateur télécom gonfle le nombre d’adhésions en ce milieu de mois d’août – mais ça ne sera pas le cas tout le mois. Soyez prévoyants pour avoir ces prix mini, profitez-en dès à présent.

Voir l’offre RED by SFR

Une alternative à moins de 10€ par mois

Si vous vous êtes fixés un seuil de 10€ par mois à ne pas dépasser, il faudra aller chez La Poste Mobile. Cet opérateur mobile virtuel qui s’appuie sur le réseau SFR vous permet d’avoir un forfait mobile extra à seulement 9,99€ par mois. Celui-ci s’accompagne des appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 30 Go de data. Si vous voulez du confort sur la durée et un prix correct, c’est un très bon choix.

La Poste Mobile ne demande aucun engagement de la part du client, et il offre un avantage de choix. Si vous êtes client de son forfait mobile, vous pouvez vous rendre dans les bureaux de poste du groupe pour bénéficier de son assistance. C’est un bon moyen d’avoir un prix ultra avantageux à 9,99€ par mois tout en bénéficiant d’un réseau d’agences de qualité. Ni RED by SFR (plus haut), ni Prixtel (plus bas) ne proposent un tel service.

Si vous voulez en savoir davantage sur ce forfait mobile, c’est ici :

Voir l’offre La Poste Mobile

Un forfait ajustable chez Prixtel

Prixtel est lui aussi un opérateur mobile virtuel, et il s’appuie sur deux réseaux : Orange et SFR. Autrement dit, en souscrivant chez lui, vous avez la possibilité d’utiliser ces réseaux d’antennes haut de gamme, sans en payer le prix fort. Pour se distinguer de la concurrence, Prixtel a imaginé un forfait mobile ultra intelligent. En l’occurrence, selon la quantité de data que vous consommez chaque mois, le tarif sera amené à évolué. Ainsi, vous ne payez que ce que vous utilisez réellement.

Par ailleurs, tous les appels, SMS et MMS sont disponibles en illimité. Cela concerne aussi bien la déclinaison « Le complet » que le forfait mobile « Giga Série ». La première version permet d’avoir trois paliers de consommation de 5 Go, 15 Go et 50 Go par mois. La Giga Série est pour les clients plus gourmands puisque les paliers sont de 50 Go, 100 Go et 200 Go par mois.

Ci-dessous, l’exemple pour le forfait mobile « Le complet » :

Par exemple, si vous utilisez durant un mois entre 0 et 5 Go de données mobiles, cela vous reviendra à 4,99€ (pendant la première année). C’est tout simplement imbattable si on le compare aux concurrents. Par exemple B&YOU offre un forfait à 4,99€ par mois mais celui-ci inclut seulement 200 Mo de data. Chez Prixtel, vous avez donc jusqu’à 5 Go pour ce prix-là, c’est simplement génial.

Si vous consommez davantage de data, le forfait mobile Giga Série sera le plus avantageux. Pour ceux qui regardent des films et des vidéos (ou qui jouent sur leur mobile), c’est cette déclinaison qui est la plus importante. Prixtel est un acteur qui a chamboulé l’industrie télécom, pour le plus grand plaisir des français.

Pour découvrir ce forfait mobile Prixtel, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel