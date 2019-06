Forfait mobile et box internet : 2 deals qui terminent lundi à minuit 🔥

D’une semaine Ă une autre, les offres spĂ©ciales sur forfait mobile et box internet peuvent varier du tout au tout chez les diffĂ©rents opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms français. C’est le cas par exemple chez RED by SFR, qui a Ă©tĂ© très actif pendant le second trimestre avec des promotions très populaires auprès du grand public. L’opĂ©rateur a toutefois annoncĂ© une date de fin Ă ses offres spĂ©ciales : ce soir Ă minuit !

Si vous voulez changer de forfait mobile ou de box internet, RED by SFR est un excellent choix. Avec les offres spĂ©ciales qu’il propose en ce moment, il s’impose comme l’un des meilleurs acteurs du marchĂ© sur les deux produits – et il serait dommage de passer Ă cĂ´tĂ©. Il faut aussi savoir que ces promotions ne sont pas disponibles pour tout le monde, puisqu’elles sont uniquement destinĂ©es aux nouveaux clients de l’opĂ©rateur. Cela implique donc un changement d’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com pour ĂŞtre Ă©ligible Ă cette dernière, une procĂ©dure que l’on peut initier automatiquement lors de l’inscription chez RED by SFR.

Forfait mobile : illimité à vie

Aujourd’hui, RED by SFR est le seul opĂ©rateur tĂ©lĂ©com Ă offrir un forfait mobile dont le prix est « garanti Ă vie ». Il n’y aura donc aucune surprise sur le long terme, et vous ne verrez pas le tarif de votre abonnement tĂ©lĂ©phonique augmenter au bout d’une certaine pĂ©riode. C’est d’autant plus intĂ©ressant que le forfait mobile de RED by SFR est en ce moment en promotion. C’est donc une remise qui est valable toute la vie – et il s’agit de l’une des toutes meilleures offres du marchĂ© français.

En l’occurrence, la première offre de forfait mobile s’accompagne de tous les appels, SMS et MMS en illimitĂ©, 40 Go de donnĂ©es internet en France, 4 Go dans l’Union EuropĂ©enne pour 10€ par mois. Ce tarif est donc valable aussi longtemps que vous ĂŞtes client de l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com. Mieux encore, RED by SFR est aussi sans engagement de durĂ©e, ce qui laisse toute la flexibilitĂ© au client de rĂ©silier son abonnement dès lors qu’il n’est plus satisfait de l’offre.

Avant d’aller sur la box internet RED by SFR, il y a encore un autre forfait mobile qui est en promotion en ce moment, et qui est davantage destinĂ© Ă des personnes qui voyagent plus rĂ©gulièrement. En l’occurrence, les appels, SMS et MMS sont aussi illimitĂ©s, 60 Go de donnĂ©es internet en France, et 15 Go en Europe, Etats-Unis et Canada pour 15€ par mois. Si vous voyagez de temps en temps, c’est le meilleur investissement que vous puissiez faire en ce moment, sur le marchĂ© français. Encore une fois, ce forfait mobile RED by SFR est sans engagement de durĂ©e pour le client, et le tarif est aussi valable Ă vie.

Ces deux forfaits mobiles expirent ce soir, voici le lien vers l’offre :

Box internet : RED by SFR en leader

Si RED by SFR offre un forfait mobile, il est aussi un fournisseur d’accès internet avec une box internet de qualitĂ©. Comme pour les forfaits mobiles, il a voulu mettre en place une offre simple et transparente qui permette Ă tout le monde de la comprendre. Pour sa box internet, il est encore une fois sans engagement pour le client (ce qui est très rare sur le marchĂ© français, voire inexistant en ce moment), ce qui lui laisse toute flexibilitĂ© de partir s’il juge la qualitĂ© pas assez suffisante. Evidemment, RED by SFR sait qu’il sera Ă la hauteur, et il n’a donc pas besoin de contraindre les clients avec un engagement.

Pour ce qui est de l’offre sur la box internet, elle s’articule de la façon suivante : la Fibre avec le haut dĂ©bit (200 MB/s en tĂ©lĂ©chargement) ainsi que les appels sans limite de consommation vers les fixes en France et 110 destinations pour 22€ par mois. Le grand avantage de cette offre sur la box internet est que le client peut choisir Ă la carte les services qu’il souhaite rajouter – pour que la box internet RED by SFR s’adapte Ă ses besoins.

En ce moment, l’option TV avec 100 chaĂ®nes est disponible pour 1€ par mois (au lieu de 4€), valable Ă vie. C’est une offre spĂ©ciale qui se termine ce soir Ă minuit, et ce serait dommage de la manquer. A cela, il est possible d’obtenir les appels illimitĂ©s vers les tĂ©lĂ©phones mobiles pour 5€ par mois, mais encore une fois, il s’agit d’une option qui est facultative.

Pour voir l’offre sur la box internet RED by SFR, c’est ici :

