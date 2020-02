Forfait mobile : grand retour de la promo à 4,99€ (via Orange et SFR) 🔥

Prixtel propose une nouvelle promotion sur son forfait mobile phare, « Le complet ». Ce dernier est à prix cassé pendant les 12 premiers mois, et cette offre promo se termine dans quelques jours à peine donc il ne faut pas vous attarder si vous êtes intéressés. Comme vous allez le voir dans le détail ci-dessous, cette chute de prix offre un rapport qualité-prix imbattable par rapport aux autres offres disponibles sur le marché.

Prixtel est le seul acteur à proposer un forfait mobile aussi flexible en France : le tarif de l’abonnement varie en fonction de votre consommation de données tous les mois. Vous éviterez donc de payer un abonnement avec un gros volume de données si vous ne les utilisez pas. Cela marche aussi dans l’autre sens : si vous avez un mois (de vacances, par exemple) où vous êtes amené à utiliser davantage de data, pas de mauvaises surprises de hors forfait sur la facture.

Prixtel, top forfait mobile sur mesure

Prixtel se démarque avec sa gamme de forfaits mobiles qui est à la fois très différente mais aussi très compétitive face à la concurrence. Même lorsqu’il n’est pas en promotion, « Le complet » est déjà l’un des tout meilleurs rapports qualité-prix sur le marché français. Cette promo flash – qui expire déjà mardi soir – est donc une vraie aubaine si vous cherchez à changer de forfait mobile.

Pour entrer dans les détails, le forfait mobile « Le complet » comprend les appels, SMS et MMS en illimité. Le tarif mensuel de l’abonnement est déterminé par le volume de données que vous consommez chaque mois. Vous ne payerez donc que ce que vous consommez, mois après mois. Pour simplifier la lecture de l’offre mobile pour les clients, Prixtel a créé un système de paliers (en Go) qui fixent les tarifs.

L’offre de base est proposée entre 0 et 5 Go d’Internet, qui sont facturés 4,99 euros à la fin du mois (pendant la première année, période de validité de la promotion). Si vous consommez entre 5 et 15 Go d’Internet sur un mois, le tarif passera alors à 9,99 euros. Le dernier palier va de 15 à 50 Go d’Internet et revient à 14,99 euros à la fin du mois. Ces tarifs sont valables pendant les 12 premiers mois après la souscription de ce forfait mobile.

C’est ce qui fait la particularité de l’offre Prixtel : d’un mois à l’autre, le montant que vous payez évolue. C’est une bonne chose, car le tarif de base de 4,99€ est très agressif sur ce forfait mobile avec 5 Go de données et les appels, SMS et MMS illimités. La plupart des utilisateurs n’ont pas besoin d’une offre avec beaucoup de données. Et quand bien même vous avez besoin de davantage de données mobiles, les deux autres paliers les plus élevés chez l’opérateur Prixtel ont un tarif tout aussi compétitif. Au final, vous êtes gagnants à tous les niveaux, quelle que soit votre consommation.

Pour découvrir le forfait mobile, voici l’offre Prixtel :

Prixtel : le choix du réseau mobile

Mais le forfait mobile Prixtel a une seconde particularité. En tant que MVNO, il s’appuie sur les infrastructures d’acteurs historiques que sont Orange et SFR. C’est une force de Prixtel puisque lors de la souscription à l’offre, vous avez le choix entre les deux réseaux. Vous habitez en campagne et seul Orange passe ? Parfait. Si c’est SFR qui est la solution idéale, pas de problème. De plus, Orange et SFR sont réputés pour être de très bonne qualité (respectivement n°1 et n°3 du marché selon l’ARCEP). Bonus non négligeable, vous pouvez aussi changer de réseau après la souscription depuis votre espace client.

Toujours dans une optique de simplification, le forfait mobile Prixtel est aussi « sans engagement », ce qui n’est pas le cas de tous les acteurs du secteur. À n’importe quel moment vous êtes libres de résilier sans frais votre abonnement mobile chez l’opérateur. Mais Prixtel a confiance en son offre, et c’est pour cela qu’il ne bloque pas ses clients.

Les prix évoqués dans cet article sur le forfait mobile Prixtel sont valables lors des 12 premiers mois suivant la souscription. À la fin de cette période, comptez 5€ de plus par mois pour chacun des paliers. En somme, les utilisateurs qui paient 4,99 euros pour 5 Go la première année devront payer ensuite 9,99 euros par mois. Dans tous les cas, ce forfait mobile restera l’un des plus intéressants sur le marché.

Pour accéder à cette offre exclusive de Prixtel, c’est ici :

