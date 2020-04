Forfait mobile : GRAND retour de l’offre à 4,99€ (La Poste, RED by SFR, Prixtel) 🔥

La période de confinement est compliquée pour tous, et certains opérateurs télécom ne rechignent pas à proposer des promotions intéressantes sur leur forfait mobile pour nous remonter le moral. Aujourd’hui nous avons listé les offres les plus pertinentes (et sans engagement) du moment : La Poste Mobile, Prixtel, et pour finir RED by SFR. C’est le moment ou jamais de réaliser de belles économies sans bouger de votre canapé.

Les offres ci dessous vous permettent de consommer plus intelligemment, en utilisant simplement la quantité de data qu’il vous faut avec le prix adapté. Pas la peine de chercher le plus gros forfait mobile alors que vous ne l’utilisez pas vraiment. Attention, certaines de ces promotions se terminent d’ici quelques jours, il va donc falloir être réactif pour en profiter. Pour profiter de ces forfaits mobiles à prix mini, il est primordial d’être nouveau client chez l’opérateur.

La Poste, le meilleur forfait mobile à 10€

La Poste Mobile a décidé de faire une belle promotion sur son forfait mobile illimité et sans engagement. L’opérateur mobile virtuel qui s’appuie sur le réseau d’antennes SFR propose en ce moment une offre exclusive avec un prix cassé pour un service très complet. Bref, une très belle offre spéciale à ne surtout pas manquer si vous avez prévu de changer d’opérateur.

Habituellement, pour son forfait illimité avec 30 Go de data, La Poste Mobile fixe le prix à 14,99€ par mois. Pendant quelques jours, le forfait mobile illimité sur les appels, SMS et MMS avec 30 Go de données internet est disponible à 9,99€ par mois. Mieux encore, le code « TOUSCONNECTES » permet d’obtenir un premier mois offert. Si l’opérateur est aussi généreux, c’est parce qu’il compense la fermeture des bureaux de Postes et la baisse des souscriptions « physiques » au forfait. Clairement, c’est le meilleur forfait du moment à moins de 10€ par mois, et ce serait dommage de passer à côté.

Pour découvrir l’offre spéciale La Poste Mobile, c’est par ici :

Voir l’offre La Poste

Le principal avantage mis en avant par La Poste Mobile est la flexibilité du forfait mobile, et ses capacités à s’adapter à toutes vos situations par exemple lorsque vous êtes en voyage. Justement, La Poste Mobile intègre dans ce forfait 10 Go d’internet, appels et SMS illimités dans les pays d’Europe ainsi que dans les DOM.

Prixtel, le forfait sculpté pour vos besoins

Depuis quelques mois, Prixtel connait un véritable succès grâce à son forfait mobile « Le complet ». Il faut dire que Prixtel a su tirer son épingle du jeu de la concurrence en proposant un forfait personnalisable avec un concept bien à lui. Pour faire simple, le tarif du forfait mobile Prixtel se base uniquement sur votre consommation de data : idéal pendant le confinement, lorsqu’on n’en utilise quasiment pas (les français sont plutôt connectés au Wi-Fi). Prixtel est un opérateur virtuel qui utilise dans infrastructures déjà existantes en l’occurence Orange et SFR.

Le forfait mobile de Prixtel dispose des appels, SMS et MMS en illimités : ce sont le nombre de gigas d’Internet que vous utilisez qui influencent le prix de votre abonnement chaque mois. Si vous consommez entre 0 et 5 Go d’Internet, le forfait vous revient à 4,99 euros pendant un an puis 9,99 euros. Entre 5 et 15 G d’Internet, ce même forfait coûte 9,99 euros pendant un an puis 14,99 euros. Enfin, entre 15 et 50 Go d’Internet, le tarif est de 14,99 euros pendant un an puis 19,99 euros.

Par contre, contrairement aux concurrents, Prixtel a choisi de restreinte sa promo dans le temps. En effet, au bout de 12 mois vous devrez de nouveau payer le prix de base qui reste là encore bien plus attractif que ce que propose d’autres opérateurs. Évidemment, l’abonnement est sans engagement, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de partir vers une meilleure offre en toute tranquillité si jamais vous trouvez mieux.

Cette promotion spéciale Prixtel se finit le 7 avril :

Voir l’offre Prixtel

RED by SFR, le champion incontesté

On ne vous le présente plus, l’opérateur RED by SFR est sans aucun doute l’un des meilleurs avec son unique forfait imbattable. Récemment, RED by SFR a revu les options de son forfait mobile pour le rendre encore plus attrayant et conquérir toujours plus de nouveaux clients. Quoi qu’il en soit, RED by SFR a conservé les bases de son succès c’est à dire un prix garanti à vie et surtout un forfait sans engagement. Vous n’aurez pas de mauvaise surprise sur votre facture dans les mois et les années à venir, et vous pouvez changer d’opérateur quand vous le voulez.

Actuellement, le forfait mobile de RED by SFR est à 14 euros par mois pour les appels, les SMS et les MMS, 60 Go d’Internet et 8 Go d’Internet depuis l’étranger (Union européenne et DOM). Dans ces zones, les appels, SMS et MMS sont eux aussi illimités. Ce n’est pas la meilleure offre proposée par l’opérateur depuis sa création, mais ce forfait mobile a le mérite de combler de nombreuses attentes, dont celles des économies d’argent. Même à ce prix, il y a de grandes chances que cet abonnement soit moins cher que celui que vous payez actuellement.

Voir l’offre RED by SFR

La particularité de RED by SFR est son unique forfait mobile auquel il est possible d’ajouter différentes options, comme 15 Go d’Internet à l’étranger, c’est-à-dire dans l’UE et les DOM, mais aussi le Canada, les USA ou la Suisse et Andorre. Il est également possible d’ajouter plus de data, pour 5 euros supplémentaires vous passez de 60 Go à 100 Go. Vous pouvez retrouver notre avis RED by SFR ici.