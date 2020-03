Forfait mobile : grand retour d’une offre illimitée à 4,99€ / mois 🔥

Lorsque Prixtel se met à faire des promotions, c’est souvent hyper convaincant – et il ne faut les manquer sous aucun prétexte. Et justement, en ce moment, Prixtel propose une très belle offre sur son forfait mobile intitulé « Le complet ». Si vous êtes en train de considérer à changer d’opérateur, c’est une très belle opportunité qui se présente à vous. Avec ce forfait mobile, vous aurez alors d’un rapport qualité prix imbattable.

En plus de proposer des prix bien plus attrayants que ceux proposés par la concurrence, Prixtel possède également un concept à part : le tarif de son forfait mobile s’adapte à la consommation réelle de chacun des utilisateurs. Autrement dit, avec Prixtel, vous ne payez que ce que vous utilisez réellement.

En plus d’offrir des tarifs très compétitifs, Prixtel utilise les excellents réseaux d’antennes Orange et SFR pour les télécommunications. Au final, vous bénéficiez donc du meilleur service à un prix mini.

Quels sont les avantages d’un Prixtel ?

Très souvent, lorsqu’un utilisateur compte changer de forfait mobile, il a tendance à vouloir choisir les plus gros forfaits plein de data. Seulement, la plupart du temps on s’aperçoit que la totalité des gigas n’est pas utilisée à la fin du mois. Chez Prixtel, l’avantage est que vous ne payez que ce que vous consommez, mois après mois. Ce système peut rapidement vous permettre des faire des économies de plusieurs dizaines d’euros tous les ans.

Le forfait mobile « Le complet » présenté par Prixtel est basé sur un tronc commun qui comprend appels, SMS et MMS en illimité. Ce qui fait varier le prix de l’abonnement, c’est la quantité de data utilisée. En ce moment, l’offre promo permet d’avoir un tarif avantageux quelle que soit votre consommation mensuelle. Par exemple, si vous utilisez entre 0 et 5 Go de data par mois, vous ne payerez que 4,99€ sur la période.

Si toutefois vous avez besoin d’un peu plus de data, vous passerez alors sur le palier 5 à 15 Go qui est à 9,99€ par mois. Attention, si le mois d’après vous consommez moins que 5 Go avec votre forfait mobile, vous repasserez automatiquement sur le palier plus petit. Autrement dit, c’est un forfait mobile variable qui ne vous bloquera jamais à un stade trop élevé.

Enfin, le dernier palier disponible chez Prixtel permet d’utiliser entre 15 et 50 Go sur un mois, et il est à 14,99€ par mois pendant la première année. Ces trois paliers de tarifs ne sont valables que pendant la promotion qui elle ne durera que 12 mois. Après cette période, il faudra ajouter 5€ de plus sur chacun des trois paliers. Par exemple, le forfait mobile jusqu’à 5 Go de data passera alors à 9,99€ tous les mois (au lieu de 4,99€ mensuel sur la première année). Quoi qu’il soit, ça reste des prix bien plus abordables que ce que fait la concurrence.

Dans tous les cas, avec le contexte actuel, Prixtel est un excellent choix. En étant bloqué chez soi, on utilise principalement son réseau Wi-Fi (de sa box), et le volume de data en 4G utilisé sur son téléphone est en chute libre. C’est un exemple très concret et précis qui justifie largement le principe de partir sur un forfait mobile évolutif, selon les besoins réels de chacun.

Un forfait mobile sans engagement de durée

Prixtel parvient à connaitre un véritable succès auprès des français, c’est notamment parce que cet opérateur imite parfaitement ses concurrents en ajoutant tout de même sa petite touche perso. Il est important de préciser que ce forfait mobile et sans engagement de durée, ce qui signifie que les clients peuvent se désabonner à tout moment s’ils ne sont pas satisfait par le service proposé.

En plus, sachant que Prixtel se base sur les réseaux Orange et SFR, vous pouvez bénéficier de leur grande qualité à des prix très accessibles. Prixtel vous offre en plus la possibilité de switcher entre les deux opérateurs, selon vos besoin ou votre zone géographique par exemple. Il vous suffit de solliciter le support client pour que celui-ci vous redirige de l’un vers l’autre, en toute facilité.

Pour découvrir ce forfait mobile, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel