Forfait mobile : il reste 12h pour saisir THE deal de l’année

A quelques jours près, changer de forfait mobile peut s’avérer très avantageux. Pendant l’année, les opérateurs télécoms ont parfois des temps forts durant lesquels ils font des promotions vraiment très compétitives sur leurs abonnements. Depuis ce week-end et jusqu’à demain (jeudi) matin 9h00, RED by SFR et B&YOU se livrent une bataille sur une offre 100 Go.

Que vous vouliez changer de forfait mobile ou non, il y a des opportunités qui ne se loupent pas. Dans les dernières années, on a rarement vu des offres spéciales comme celles de RED by SFR et B&YOU ci-dessous. Les 2 opérateurs télécoms mettent en avant la même offre pendant quelques heures encore. La seule (petite) condition pour en profiter est de ne pas encore être client chez eux. Si ce n’est pas votre cas, veuillez vraiment considérer ces offres.

RED by SFR, star du forfait mobile

On ne présente plus RED by SFR. Cet opérateur télécom qui a vu le jour en 2012 s’est depuis imposé comme un leader sur le marché. Dès qu’il lance une promo sur un forfait mobile, son acolyte B&YOU a tendance à lui répondre assez rapidement. C’est justement le cas depuis quelques jours sur un forfait qui a vu son prix chuter de 40% par rapport à la normale.

Vous pouvez profiter des appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 100 Go de data pour 12€ par mois – au lieu de 20€. Autrement dit, vous économisez 8€ sur votre abonnement mobile, en toute simplicité. Là où RED by SFR fait très fort, c’est que cette offre est sans engagement, et que le tarif n’a pas vocation à évoluer. Très souvent, des opérateurs virtuels mettent des prix choc en avant – mais ces derniers ne durent que 6 à 12 mois au maximum (après quoi ils doublent). Chez RED by SFR, vous n’aurez pas une telle (mauvaise) surprise.

En plus de la data disponible en France, RED by SFR inclut aussi dans ce forfait mobile 8 Go de data qui peuvent être utilisés dans l’Union Européenne et les DOM. C’est un petit point qui le distingue de l’offre de B&YOU, qui inclut 10 Go de data (sur les 100 Go français) dans ces régions géographiques. Chez RED by SFR, cela vient se rajouter aux 100 Go pour la France.

Si on insiste autant sur ce forfait mobile, c’est parce qu’il est vraiment exceptionnel. Pour l’occasion, RED by SFR a supprimé tout le reste de sa gamme de forfaits mobiles sur son site internet. Il n’y en a plus qu’un seul, celui-ci, car les autres deviennent peu pertinents. Avec 40% de remise immédiate sur un forfait qui – à la base – est déjà extrêmement bien, c’est Noël avant l’heure.

B&YOU apporte une réponse claire avec son forfait mobile

Second leader du forfait mobile sans engagement, B&YOU fait tout aussi bien que RED by SFR. Il propose un forfait équivalent qui inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 100 Go de data en France pour 11,99€ par mois. Pareil, en temps habituel, cette offre est disponible au prix de 19,99€ par mois. Vous pouvez donc aussi faire 40% d’économie en y souscrivant avant demain (jeudi) matin à 9h00.

Parmi les avantages de B&YOU, on peut citer par exemple la qualité du support client (qui est moins bonne chez RED by SFR) ou encore la qualité du réseau. Bouygues Telecom, la maison mère de l’offre B&YOU, a vraiment bien développé le réseau 3G et 4G en France. C’est le deuxième meilleur acteur de France selon l’ARCEP, juste derrière Orange et juste devant SFR. Si vous avez des problèmes avec le réseau dans votre région, c’est donc vers le forfait mobile B&YOU qu’il faudra se tourner.

Que ce soit le forfait mobile B&YOU ou celui de RED by SFR, tous deux sont sans engagement de durée. A tout moment, il est possible de résilier son abonnement si l’on est pus satisfait du service. Il n’y a aucun préavis à déposer, vous pouvez résilier et partir chez un rival à tout instant. C’est aussi ça l’avantage de ces nouveaux opérateurs (depuis l’arrivée de Free en 2012).

Ces deux offres ont été imaginées dans le cadre des French Days – qui se sont terminés hier. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour bénéficié d’un forfait mobile à prix aussi avantageux.

