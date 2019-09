Forfait mobile : 10 Go à 4,99€ se termine ce soir, dernière chance 🔥

La rentrée réserve toujours son lot de surprises, et le forfait mobile en fait généralement partie. Alors que la reprise est déjà assez bien entamée pour certains, il reste encore quelques précieuses offres flash à saisir dans les heures qui suivent. Plusieurs d’entre elles se terminent officiellement déjà ce mardi soir, et il serait très regrettable de passer à côté.

Que vous cherchiez à obtenir un forfait mobile à prix mini ou un abonnement avec un maximum de données internet, il y a des promotions pour tout le monde. Entre les Prixtel, Free ou encore RED by SFR, il y a des occasions à ne vraiment pas rater ce mardi. Tous les abonnements mobiles détaillés ci-dessous concernent des offres sans engagement de durée, vous ne prenez donc aucun risque sur ces forfaits mobiles.

Prixtel : forfait mobile illimité 10 Go à 4,99€ / mois

Si vous ne voulez pas dépenser plus de 5€ par mois pour un forfait mobile avec une consommation illimitée sur les appels, SMS et MMS tout en bénéficiant d’une large quantité de données mobiles, Prixtel sera une solution parfaite à vos besoins. L’opérateur mobile virtuel français qui s’appuie sur les réseaux Orange et SFR offre jusqu’à ce mardi soir minuit une très belle offre flash sur son forfait mobile « Série Spéciale ».

Avant de s’intéresser à la promotion sur ce forfait mobile, il faut d’abord connaître la spécificité de cet opérateur : il a mis en place un système qui permet de payer uniquement ce qu’il consomme réellement. Autrement dit, il ne partira jamais pour un forfait sur-dimensionné, et il n’aura pas non plus le risque d’avoir un hors forfait. Chaque mois, selon sa consommation dans le cadre de son forfait mobile, il rentrera dans l’un des paliers définis par l’opérateur Prixtel :

Si par exemple, il consomme 10 Go de données internet par mois, il devra payer 4,99€ par mois sur la période en promotion (elle s’étale sur 12 mois, après quoi le tarif classique est à nouveau appliqué). Si par exemple, il consomme jusqu’à 100 Go de données mobiles, il devra alors payer 16,99€ par mois pendant la période à tarif préférentiel. Dans tous les cas, ce forfait mobile est très intéressant – même après la fin de la période spéciale.

Pour ceux qui ne veulent vraiment pas continuer au delà, il est possible de résilier à tout moment chez Prixtel. L’opérateur est donc sans aucun risque, vous pouvez vous faire votre avis personnel sur ce forfait mobile et résilier à tout moment, même dès le premier mois si vous n’êtes plus satisfait. Cette offre exclusive s’arrête ce mardi soir à minuit, voici comment y accéder :

RED by SFR table sur la flexibilité des options

Depuis plusieurs années, RED by SFR est l’un des grands artisans des promotions sur forfait mobile. Et depuis la rentrée, il est très actif avec sa nouvelle offre qui s’est encore davantage simplifiée. Il n’y a désormais plus qu’un seul et unique forfait disponible – auquel on peut rajouter ou supprimer des options au fil des mois. Le tout est sans engagement, ce qui laisse un maximum de flexibilité pour le client.

Le forfait mobile de RED by SFR est aussi en promotion en ce moment, et ce serait dommage de passer à côté de cette offre : les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 40 Go de données internet sont disponibles pour 10€ par mois. La particularité de cette offre choc est que le prix affiché en promotion est aussi garanti à vie. Le client n’aura donc aucune mauvaise surprise dans le futur, le prix restera tel qu’il est en promotion aujourd’hui.

Pour voir le forfait mobile de RED by SFR, c’est ici :

En plus de cette promotion sur le forfait mobile, RED by SFR met en avant une autre remise – sur sa box internet – que vous ne devez pas manquer. Pour ceux qui ont prévu d’en changer, l’opérateur propose actuellement la Fibre avec un très haut débit (1 Gb/s en téléchargement) ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles pour 22€ par mois. RED by SFR ne demande aucun engagement de durée, et le prix en promo est garanti à vie. Vous pouvez découvrir cette offre sur le même site que celui du forfait mobile de l’opérateur télécom.

Free et son offre à prix barré

En dehors de Prixtel, il y a également Free qui propose un forfait mobile en promotion jusqu’à ce soir. Depuis 2013, il est parvenu à bouleverser l’ordre établi sur le marché avec des offres à petits prix – et un grand nombre de réductions tout du long. Encore aujourd’hui, l’opérateur Free Mobile a une très belle offre pour ceux qui utilisent une grande quantité de données mobiles chaque mois. Attention, elle expire ce mardi soir.

La bonne affaire actuelle est la suivante : le forfait mobile comprend les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 50 Go de données internet pour 8,99€ par mois pendant la première année. Après cette période à prix avantageux, le tarif pour ce forfait revient à la normale, soit 19,99€ tous les mois. Mais même à ce prix là, cela reste encore très intéressant d’avoir de ce forfait mobile Free. A noter qu’il est sans engagement de durée, donc vous pouvez quitter ses services à tout moment.

L’offre sur le forfait mobile Free expire ce soir à minuit :

