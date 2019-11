Forfait mobile : illimité 100 Go à 5,99€ chez Cdiscount, incroyable !

Alors que Black Friday se rapproche progressivement, Cdiscount Mobile annonce un forfait mobile de l’espace pendant quelques jours ! Cette offre spéciale est valable depuis ce midi et jusqu’au 28 novembre, jour du fameux vendredi noir. Si vous aviez l’intention de trouver un nouveau forfait avec davantage de capacité, sans engagement et avec un prix mini, c’est maintenant qu’il faut y aller !

Voir l’offre Cdiscount

Forfait illimité 100 Go à 5,99€ par mois

Rarement Cdiscount a été aussi généreux sur son forfait mobile. En ce moment, il propose donc une offre spéciale qui inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 100 Go de données internet pour 5,99€ par mois. Cette promotion est valable pendant les 6 premiers mois suivants la souscription – après quoi le tarif habituel est à nouveau appliqué (20€ par mois). Mais même après la fin de la remise, ce forfait mobile Cdiscount reste très compétitif au niveau du prix.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, Cdiscount Mobile est un opérateur mobile virtuel qui s’appuie sur l’offre NRJ Mobile – et les réseaux physiques d’antennes Orange, SFR et Bouygues Telecom – pour ses communications. Autrement dit, les clients sont assurés d’avoir la meilleure qualité de signal où qu’ils soient en France, ce qui est un point très positif pour lui.

En plus de cette offre spéciale Black Friday chez Cdiscount Mobile, il y a également les forfaits plus traditionnels à 2€, 9€ et 15€ par mois que l’on retrouve toujours sur son site. N’hésitez pas à y faire un tour pour découvrir tous les bons plans du moment dans la téléphonie. Le marchand propose également sur son site les premiers deals pour le Black Friday, il y a de quoi faire de belles économies.

Pour en savoir plus sur l’offre Cdiscount Mobile :

Voir l’offre Cdiscount